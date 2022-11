»Klimaschutz: Von Kuba lernen«. Dokumentarfilm. Kapitalismus und Klimagerechtigkeit – das passt nicht zusammen. Aber: Wie kann eigentlich Klimaschutz in einem nichtkapitalistischen Land aussehen? Befragt wurden Professorinnen, Journalisten und Aktivistinnen. Die Filmemacher haben recherchiert und diskutiert. Ein Film, der Hoffnung macht – und der zeigt, dass es sich lohnt zu kämpfen. Sonnabend, 26.11., 18 Uhr. Ort: Die ganze Bäckerei, Frauentorstr. 34, Augsburg. Veranstalter: FG BRD–Kuba Augsburg

»Ein willkommener Krieg?« Buchvorstellung mit den Herausgebern Wolfgang Gehrcke und Christiane Reymann. Montag, 28.11., 19 Uhr. Ort: Villa Ichon, Goetheplatz 4, Bremen. Veranstalter: Bremer Friedensforum

»Literatur und Krieg«. Tagung der Gruppe »Richtige Literatur im Falschen«. Mit: Marko Dinić, Ulrike Draesner, Olga Grjasnowa und Raul Zelik, Moderation: Ingar Solty. Anmeldung unter info@helle-panke.de. Donnerstag, 1.12., 19 Uhr. Ort: Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestr. 125, Berlin. Veranstalter: Richtige Literatur im Falschen

»Kuba-Solibasar«. Die Freundschaftsgesellschaft Berlin–Kuba veranstaltet am Sonnabend, dem 3.12., und am Sonntag, dem 4.12., jeweils ab 12 Uhr einen Basar zugunsten des sozialistischen Kuba. Mit Kunsthandwerk, Kalendern 2023, Keramik, Schals und vielem mehr. An Glühwein, Snacks und Kuchen ist auch gedacht. Ort: Galerie Olga Benario, Richardstr. 104, Berlin. Veranstalter: FG Berlin–Kuba