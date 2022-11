Nachschlag: Chic im Metaverse

IMAGO/Cover-Images Der Herr des Metaverses: Facebook-Gründer Marc Zuckerberg als Avatar

In der virtuellen Welt lässt sich viel Geld verdienen. Das glaubt nicht nur Mark Zuckerberg, der Facebook im vergangenen Jahr in Meta umbenannte. Auch Firmen wie Adidas oder Warner Music sind längst in Metaversen wie »The Sandbox« präsent. Zwar gehen die Prognosen hinsichtlich der potentiellen Umsätze weit auseinander. Zwischen 50 und 760 Milliarden US-Dollar sollen in zehn Jahren in Metaversen umgesetzt werden, so das DLF-Magazin »Corso«. Analysten gehen aber davon aus, dass der virtuelle 3-D-Raum der kapitalistische Marktplatz der Zukunft sein wird. Auch ­Gucci, Prada und Co. haben das erkannt und setzen auf digitale Mode. Wenn die Metaversen endlich massentauglich sind – angeblich eine Stunde pro Tag soll der Mensch in 20 Jahren in der digitalen Welt verbringen – wollen sie mitverdienen, schließlich muss so ein Avatar auch etwas anziehen. Vom digitalen Schal bis zum Parfüm ist bereits jetzt schon alles zu haben. Distinktion ist eben nicht nur in der realen Welt wichtig. Verrückt. (row)