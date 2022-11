Römische Elegie

IMAGO/imagebroker Lass deinen scheiß Parmesan im Schrank, wir kochen Carbonara!

Sonntag, 11 Uhr, Japan – Costa Rica

Sonntag, 20 Uhr, Spanien – Deutschland

In Italien schert die WM keine Sau. Aber aus sportlichen Gründen. Die azurfarbene Elf macht nämlich Urlaub. So betrat ich gestern entspannt das pittoreske Lokal, das mein Freund Arturo im Norden Roms betreibt. Wenn Kochen hier schon Religion ist, darf man Arturo bedenkenlos als Fundamentalisten bezeichnen. Die deutschen Versuche, eine ordentliche Carbonara zu machen, kennt er – und nimmt sie persönlich.

Der hohe Topf mit gesalzenem Wasser stand bereits auf dem Herd. Nicht Spaghetti – Spaghettoni, fing er das Dozieren an. Die können die Sauce besser halten. Sein Schnurrbart zuckte nervös. Er wolle mal wissen, warum die Deutschen denken, dass an jedes italienische Gericht Knoblauch gehöre. Ich verwarf den Gedanken beizusteuern, dass man in Deutschland auch schon mal Erbsen in der Carbonara findet.

Arturo schnitt die Guanciale in Streifen und ließ sie bei mäßiger Hitze langsam in der Pfanne aus. Bei euch nehmen sie Bacon oder sogar Kochschinken, hustete er mehr, als er redete. Doch dann rief er sich zur Besonnenheit. Pancetta tue es auch. Wer weder das eine noch das andere zur Hand habe, solle halt Fischstäbchen essen, lachte er. Kein herzliches Lachen. Allenfalls ein herzhaftes.

Pecorino! Pecorino! polterte er plötzlich wieder, während er den Schafsmilchkäse rieb. Wie kann man Parmigiano damit verwechseln? Ich hatte längst den Gedanken aufgegeben, was zum Gespräch beizusteuern. Es wird schon schmecken, tut’s immer hier. Ob man das ganze Ei oder bloß das Eigelb benutzen soll, möge jeder halten wie ein Dachdecker. Da sei er moderat. Auch Hardliner haben Schwachstellen.

Er brachte die Pasta in die Pfanne, gab etwas Nudelwasser dazu und rührte die Masse aus Pecorino und Ei unter. Carbonara ist ein Instantgericht, lautete die letzte Lehre des Abends. Später sei sie bloß noch Rührei. Ich war froh, dass wir gleich essen würden.

Die Teller auf dem Tisch dampften. Wir setzten uns, gossen jeweils einen halben Liter Sahne drüber und sprachen den Rest des Abends über Fußball.