Moderner einbürgern

Fabian Sommer/dpa Einbürgerungsfeier für rund 2.500 Menschen in der Paulskirche (Frankfurt am Main, 23.1.2018)

Das Bundesinnenministerium (BMI) will Einbürgerungen erleichtern. Das teilte ein Sprecher von Ministerin Nancy Faeser (SPD) am Freitag in Berlin mit. Ein entsprechender Gesetzentwurf werde in Kürze an die übrigen Ressorts versandt. Laut den Plänen des BMI sollen vor allem Menschen, die bereits mehrere Jahre hierzulande leben, leichter deutsche Staatsbürger werden können. Statt wie bislang nach acht Jahren sollen Migranten künftig nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland die Staatsbürgerschaft erhalten können. Bei »besonderen Integrationsleistungen« soll dies bereits nach drei Jahren möglich werden – etwa wenn Einwanderer besondere schulische oder berufliche Leistungen oder ehrenamtliches Engagement gezeigt haben oder über besonders gute Sprachkenntnisse verfügen.

Zudem sollen Kinder von Einwanderern automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren seinen »rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt« in der BRD hat. Springers Bild, die bereits am Freitag morgen über Details aus dem Gesetzentwurf online berichtet hatte, ätzte: Damit würden »alle Kinder«, auch die von »Syrern, die mit der großen Flüchtlingswelle 2015/2016 in die Bundesrepublik kamen, automatisch Deutsche«. Weiter witterte das Revolverblatt »Einbürgerungen im Turbo-Tempo« und unkte von einem »brisanten Plan«, an dem »Beamte des Innenministeriums (…) hinter den Kulissen« arbeiteten. Dass eine Reform des Einbürgerungsrechts schon im Koalitionsvertrag der Ampelparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP steht, ließ das Blatt geflissentlich unter den Tisch fallen, offensichtlich zwecks beabsichtigter rechter Stimmungsmache gegen die Reform.

Darin einzustimmen, ließ sich der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, Thorsten Frei (CDU), nicht lange bitten: »Der deutsche Pass darf nicht zur Ramschware werden«, kommentierte der »Christdemokrat« in Bild. Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz (CSU) sekundierte an gleicher Stelle: »Ausländern in Deutschland wird damit ein großer Anreiz genommen, sich zu integrieren.« Das könne zu einer »echten Gefahr für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft werden«.

Die Gleichsetzung des BRD-Passes mit »Ramschware« bezeichnete Gökay Akbulut (Die Linke) am Freitag auf jW-Nachfrage als »Schlag ins Gesicht vieler einbürgerungswilliger Menschen«. Die migrationspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke forderte die Union auf, »von einer Kampagne« gegen die geplanten Erleichterungen abzusehen. Schon bei der letzten Reform habe »die Union die politische Stimmung im Land vergiftet«. Profitiert habe davon »am Ende nur die AfD«, sagte Akbulut weiter.

Faeser plant zudem, für Senioren ab 67 Jahren die schriftlichen Sprachtests zu streichen. Die »Fähigkeit zur mündlichen Verständigung« soll in Zukunft ausreichen, um einen BRD-Pass erhalten zu können. Mit der erleichterten Einbürgerung solle die besondere Lebensleistung der sogenannten Gastarbeitergeneration gewürdigt werden, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Landes geleistet habe, hieß es bei dpa unter Berufung auf die Süddeutsche Zeitung. Auch der Besitz mehrerer Staatsbürgerschaften soll mit der Reform einfacher werden.