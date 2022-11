Nach dem Eklat

Benoit Tessier/POOL Reuters/dpa Einstweilen bloß ein Modell: Der neue europäische FCAS-Kampfjet

Gibt es sie wirklich, die Einigung, wie es weitergehen soll mit dem deutsch-französisch-spanischen Luftkampfsystem FCAS? Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne waren am Freitag nach ihrem Treffen in Berlin bemüht, hinter die Debatte endlich einen Schlusspunkt zu setzen. Bereits am Montag hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erklärt, es gebe eine »politische Einigung bei FCAS«. Am Mittwoch hatte Scholz im Bundestag bekräftigt, man werde bei der Entwicklung des FCAS noch dieses Jahr in die nächste Phase einsteigen. Immer wieder aber kamen Dementis aus der Industrie. Éric Trappier, Chef des Luftfahrtkonzerns Dassault, sprach von »Pseudoankündigungen«; ein Airbus-Sprecher bestätigte, es gebe tatsächlich noch keinen fertigen Vertrag. Am Freitag äußerte Borne, »zwischen unseren Industriellen« habe es »eine Einigung« über das weitere Vorgehen gegeben – und nur einige Stunden später fuhr ihr ein Dassault-Sprecher grob in die Parade: »Das ist nicht geschehen.« Was ist da los?

Nun, der Reihe nach. Zur Erinnerung: Das Luftkampfsystem FCAS (Future Combat Air System) ist das aktuell wohl wichtigste Rüstungsvorhaben in der EU. Es soll perspektivisch die heute in Europa fliegenden Kampfjets ablösen, die ein wenig in die Jahre kommen: den »Eurofighter« und die französische Rafale. Beide sind Kampfjets der vierten Generation. Mit dem FCAS wollen Deutschland und Frankreich den Sprung gleich in die übernächste, sechste Generation wagen. Das ist durchaus ehrgeizig: Die derzeit modernsten Kampfflugzeuge, die Tarnkappenjets F-35 (USA), Suchoi Su-57 (Russland) und Chengdu J-20 (China), gehören zur fünften Generation. Das FCAS soll nicht nur ebenfalls über Tarnkappeneigenschaften verfügen, es soll darüber hinaus via Satellit mit einer Gefechtscloud vernetzt sein, begleitet von Kampfdrohnen und Drohnenschwärmen fliegen und – fast banal, das zu erwähnen – künstliche Intelligenz (KI) für die Kriegführung nutzen. Von Pilotenhelmen ist die Rede, die die Augenbewegungen und die Gehirnströme der Piloten messen, um Entscheidungen zu optimieren. Die Kosten sollen sich auf bis zu 100 Milliarden Euro belaufen, 2040 soll das FCAS einsatzbereit sein.

Unmut bei Dassault

Als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Großprojekt FCAS im Juli 2017 stolz der Öffentlichkeit präsentierten, sah alles noch nach einer geregelten Sache aus. Tragende Kräfte sollten die Flugzeugbauer Dassault (Frankreich) und Airbus Defence and Space mit Sitz in Taufkirchen bei München sein. Ihre erste Aufgabe sollte darin bestehen, die anstehenden Entwicklungsaufgaben zu verteilen. Schon dies kann bei deutsch-französischen Projekten zu Reibereien führen, schließlich geht es darum, wer die Filetstücke in Sachen Technologie und Profit bekommt. Verkompliziert hat sich die Sache, als im Jahr 2019 Spanien dem Projekt beitrat. Besonders Berlin hatte sich dafür stark gemacht, nicht zuletzt aus Kostengründen: Nehmen drei Staaten teil, wird es billiger für die ursprünglichen zwei. Allerdings war mit der Einbindung Spaniens klar, dass Dassault und Airbus Defence and Space auch Aufträge würden abgeben müssen.

Das aber rief bei Dassault Unmut hervor. Bereits Anfang 2021 äußerte der französische Militärexperte Jean-Charles Larsonneur, der Emmanuel Macrons Partei La République en marche (LREM) angehört, bei dem Konzern habe man den Eindruck, »bei FCAS mehr zu verlieren als zu gewinnen zu haben«. Der Grund? Dassault-Chef Trappier erklärte damals, die Fähigkeiten seines Konzerns reichten klar über diejenigen von Airbus Defence and Space hinaus. So sei die Airbus-Militärsparte nur ein Teil des »Eurofighter«-Konsortiums gewesen, während sein Konzern die Rafale im Alleingang produziert habe. Man sei nun nicht bereit, Airbus die technologischen und die finanziellen Filetstücke zu überlassen und womöglich noch Know-how an die Konkurrenz in Deutschland weiterzugeben. Wenn eine Beteiligung am FCAS für Dassault nicht zufriedenstellend sei, dann könne man – wie einst bei der Rafale – auch beim Kampfjet der sechsten Generation ein nationales französisches Projekt starten. Die Fähigkeiten dazu besitze man.

Kerneuropa gespalten

Das war der Stand der Dinge, als es Mitte Oktober zum großen Eklat zwischen Berlin und Paris kam, die deutsch-französischen Regierungskonsultationen kurzfristig abgesagt wurden und Kanzler Olaf Scholz zum Krisentreffen mit Macron nach Paris flog. Die Auseinandersetzungen um das FCAS waren nur ein Teil des deutsch-französischen Streits, allerdings einer, bei dem es um sehr viel geht – um dreistellige Milliardensummen und, vielleicht noch gewichtiger, um Europas rüstungstechnologische Unabhängigkeit von den USA. Kurz nach Scholz’ Besuch in der französischen Hauptstadt drangen erste Berichte durch, im Streit um das FCAS bewege man sich auf eine Einigung zu. Die Zeit drängt übrigens auch deswegen, weil inzwischen weitere Konkurrenz entsteht: Großbritannien ist dabei, mit italienischer und schwedischer Unterstützung sein eigenes Luftkampfsystem zu konstruieren. Am Freitag schien Bornes Ankündigung, das Projekt sei jetzt in trockenen Tüchern, Klarheit zu schaffen, bis dann von Dassault das Dementi kam. Die Widersprüche bestehen also fort.