»Keiner kann sagen, wo diese Krise endet«

Alexander Pohl NATO-Gegnerschaft gehört in der Partei Die Linke nicht mehr zur Grundüberzeugung (München, 1.4.2022)

An diesem Wochenende findet die Bundeskonferenz der Kommunistischen Plattform, KPF, der Partei Die Linke statt. Zuletzt wurde im Zusammenhang mit Ihrer Partei vor allem über Spaltungstendenzen berichtet. Wird das Thema auch bei Ihrem Treffen im Vordergrund stehen?

Das Thema wird eine wesentliche Rolle spielen, untrennbar verbunden mit den inhaltlichen Schwerpunkten, auf die wir uns konzentrieren. Wir verteidigen das Parteiprogramm – nicht nur in guten Zeiten.

Wie sehen Sie Ihre Aufgabe in der Linkspartei?

Wir stehen für die Beibehaltung der friedenspolitischen Grundsätze und gegen den Kurs der NATO-Verharmlosung. Geredet werden muss über den Zusammenhang zwischen sozialen Verwerfungen, zunehmender wirtschaftlicher Misere und Sanktionen gegen Russland. Es gibt noch mehr Positionen, für die wir eintreten. Aber das sind gegenwärtig die mit Abstand wichtigsten.

Prominente Vertreter der Linkspartei liebäugeln mit Waffenlieferungen an die Ukraine und äußern Verständnis für einen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens. Hätten Sie diese Entwicklung vor wenigen Jahren für möglich gehalten?

Ich hätte sie seit 1996 nicht ausgeschlossen. Seitdem läuft die Auseinandersetzung, ob seinerzeit die PDS oder später die Linkspartei die Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland anerkennt oder nicht – ob sie also deren Bündnisverpflichtungen vor allem in der NATO akzeptiert. Das wurde bereits in den 90er Jahren von den Regierungssozialisten, von SPD und Grünen sowie den bürgerlichen Medien zum Maßstab für die »Politikfähigkeit« der Partei gemacht. Und »Politikfähigkeit« ist die Bedingung dafür, einmal im Bund mitregieren zu dürfen.

Das Ringen der Regierungssozialisten um ein positives Verhältnis zur BRD-Staatsräson war immer zerstörerisch. Die Identität einer Partei stellt man nicht in regelmäßigen Abständen in Frage, ohne sie in der Substanz zu beschädigen. Dennoch: Den Regierungssozialisten ist es bis dato nicht gelungen, unsere friedenspolitischen Prinzipien zu entsorgen. Allerdings sind sie auf dem Erfurter Parteitag im Juni wesentliche Schritte auf diesem Weg gegangen. In dem anhaltenden Bestreben, diese Grundsätze über Bord gehen zu lassen, liegen entscheidende Ursachen für die jetzige tiefe Krise der Partei, von der im Moment keiner sagen kann, wo sie endet.

Was sagen Sie denen, die meinen, die KPF sei nicht mehr als das Feigenblatt einer Partei, die sich stramm in Richtung des »rot-grünen« Pro-NATO-Kurses bewegt?

Das sagen manche seit mehr als 30 Jahren. Viele Genossinnen und Genossen an der Basis sehen das anders. Darauf kommt es uns an. Ohne unseren Kampf in der Partei, den wir nicht alleine führen, hätte die PDS schon 2000 auf dem Parteitag in Münster ihren friedenspolitischen Kurs verlassen. Wir haben unsere Grundsätze nie aufgegeben, übrigens auch nicht hinsichtlich der Geschichte des Sozialismus. Wir haben zu keinem Zeitpunkt verleugnet, dass der Sozialismusversuch in Europa legitim war. Leider bestätigt sich gerade jetzt die Feststellung Rosa Luxemburgs: Sozialismus oder Barbarei.

Was muss geschehen, damit Sie sagen: Die Partei ist verloren, ihr Fortbestehen bringt uns nicht näher an den Sozialismus?

Wenn es soweit kommen sollte, werden wir es sorgfältig abwägen und rechtzeitig mitteilen.

Realistisch betrachtet: Welchen Einfluss kann die KPF auf die weitere Entwicklung der Linkspartei ausüben?

Wir überschätzen unseren Einfluss nicht. Aber hinter Ihrer Frage steht ja eine andere: ob es sich noch lohnt, in der Partei weiterzukämpfen. Ich beantworte sie mit einer Gegenfrage: Seit wann kämpfen Kommunistinnen und Kommunisten nur so lange, wie sie eine halbwegs sichere Aussicht auf Erfolg haben? Für uns stellt sich das Problem so: Wenn wir jetzt aufgeben, wenn wir unsere politischen Forderungen nicht in der Partei stellen und um ihre Durchsetzung ringen – so schwer das auch ist –, dann ist für lange Zeit jegliche Chance verspielt, dass eine sich links verortende Partei spürbaren Einfluss auf die politische Situation in diesem Land nehmen wird. Die italienischen Erfahrungen sollten uns Warnung genug sein.