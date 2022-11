US-Bomber für Australien

Hintergrund: Geld für Krieg

Australien erhöht seine Militärausgaben derzeit erheblich. Im Oktober veröffentlichte Premierminister Anthony Albanese seinen ersten Haushalt seit dem Wahlsieg seiner »Mitte-links«-Labor-Regierung im Mai. Dieser sieht Mehrausgaben um acht Prozent für das im Juni 2023 endende Haushaltsjahr vor sowie eine Steigerung auf mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis Mitte 2026, wie Ende Oktober bekannt wurde.

Das geht einher mit einer Festlegung der Verbesserung der Marinekapazitäten des Landes als Schwerpunkt. Neben der Beschaffung von U-Booten mit Nuklearantrieb im Rahmen des AUKUS-Vertrags sollen Fregatten der »Hunter«-Klasse und Patrouillenschiffe der »Arafura«-Klasse alternde Modelle ersetzen.

Der Grund für die Modernisierung der Marine ergibt sich aus der zunehmenden Bedeutung des Südchinesischen Meeres als globaler Schifffahrtsweg für australische Eisenerz-, Flüssigerdgas- und Kohleexporte. In dem Bestreben, ihre militärischen Allianzen gegenüber China in der Region zu stärken, hat die Regierung von Albanese bereits zuvor angekündigte, 1,4 Milliarden Australische Dollar (etwa 900 Millionen Euro) an »Überseehilfe« in den Haushalt aufzunehmen. Davon entfallen etwa 900 Millionen Australische Dollar an die pazifischen Inselstaaten und 470 Millionen an Südostasien.

Bereits die Vorgängerregierung unter Premierminister Scott Morrison hatte die Steigerung der Kriegsausgaben in großem Stil anvisiert. Im Juli 2020 setzte Morrison das Ziel, das Budget in den kommenden zehn Jahren um 40 Prozent zu erhöhen. In einer Rede kündigte er an, dass der Fokus des Militärs künftig im indopazifischen Raum liegen werde. Beobachter gingen damals davon aus, dass die Aufrüstung vor allem auch ein Signal ist, dass Canberras Streitkräfte unabhängiger von den USA in der Region Interessen vertreten sollen. (sm)