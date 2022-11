Neu erschienen

Cuba Libre

Im Magazin der Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba schreibt Renate Fausten über die »schwierigsten Zeiten der letzten Jahre« für Kuba. Die Probleme, die andere Länder etwa durch den Anstieg der Preise für Grundnahrungsmittel und Treibstoff hätten, müsse man sich »im Fall der Insel um ein Vielfaches multipliziert denken«. Allein durch die beinahe letzte Amtshandlung Donald Trumps, mit der Kuba auf die Liste von Staaten gesetzt wurde, die »den Terrorismus unterstützen«, müsse Kuba wegen der erforderlichen Verschleierung von Transaktionen für alles, was es importiert, 20 Prozent mehr als andere Staaten bezahlen. Die Devisenknappheit sei das große Problem der Insel. Außerdem: Peter Knappe sieht Anzeichen für eine Erholung der kubanischen Wirtschaft, Marion Leonhardt erinnert an die Erfolge der Alphabetisierung in Kuba, Volker Hermsdorf an die Kuba-Krise vor 60 Jahren. (jW)

Cuba Libre, Nr. 4/2022 (Oktober–Dezember), 50 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba e. V., Maybachstr. 159, 50670 Köln, ­E-Mail: info@fgbrdkuba.de

Antifa

Im Magazin der VVN-BdA berichtet die Kampagne »Germania dichtmachen« über die »Verstrickung« der Burschenschaft Germania mit rechter Gewalt. Nils Becker schreibt über die Erweiterung des Straftatbestandes »Volksverhetzung«, Tobias Alm über den Rechtsruck in Schweden. Ulrich Schneider setzt die Reihe über die »Schritte zur Macht« der NSDAP 1932/33 fort. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, November/Dezember 2022, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

Graswurzelrevolution

Im Novemberheft der Graswurzelrevolution beleuchtet Mahtab Mahboub die Protestbewegung im Iran und weist darauf hin, dass die Jugendlichen bis vor kurzem als »›entpolitisierte‹ Generation« gegolten hätten, die sich »mit Videospielen und Instagram zudröhnte«. Carl Blauhorn berichtet über die Auseinandersetzungen um das Ehrenmal auf der Pfaueninsel im Chiemsee für den 1946 in Nürnberg als Kriegsverbrecher hingerichteten Generaloberst Alfred Jodl. Schwerpunkt des Heftes ist der Kampf gegen behindertenfeindliche ableistische Strukturen. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 51/Nr. 473, 24 Seiten, 3,80 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net