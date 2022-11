Operation Uranus

ITAR-TASS/imago Stalingrad 1942/43. Rotarmisten verteidigen ihre Stadt

Der zweite Griff des deutschen Imperialismus nach der Weltmacht war eigentlich schon ein Jahr früher gescheitert: zu Beginn des Winters 1941/42 vor Moskau. Das Unvermögen der Wehrmacht, Moskau zu erobern, bedeutete das Ende der Blitzkriegsstrategie, mit der sich das »Dritte Reich« zwei Jahre lang von Sieg zu Sieg getrickst hatte. Getrickst, weil die Blitzkriegsstrategie darauf beruhte, einzeln unterlegene Gegner einen nach dem anderen anzugreifen und die jeweils eroberten Ressourcen für den nächsten Feldzug einzusetzen. Man kann es eine Kriegführung von der Hand in den Mund nennen: Das Blitzkriegskonzept war in den dreißiger Jahren in der Wehrmachtführung entwickelt worden, um einem objektiven Problem deutscher Kriegsfähigkeit zu entkommen – dem Mangel an Ressourcen für den Krieg, den die politische Führung wollte, um das Deutsche Reich nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs »blockadefest« zu machen. Damit war der Versuch, die Entscheidung auf dem europäischen Kontinent und konkret in seinem Osten zu suchen, objektiv vorbestimmt; Deutschland konnte einen Krieg gegen Großbritannien angesichts von dessen Beherrschung der Ozeane nur in Osteuropa gewinnen, indem es seine Abhängigkeit von importierten Ressourcen durch Raubzüge in Eurasien aufhob. Ideologische Faktoren waren demgegenüber objektiv nachrangig.

In dem knappen halben Jahr vom deutschen Angriff auf die Sowjetunion bis zum Ende der Moskau-Offensive Anfang Dezember 1941 hatte die Wehrmacht ein Drittel der Mannschaftsstärke verloren, mit der sie im Juni angetreten war: etwa eine Million Mann an Gefallenen, Gefangenen oder Vermissten. Die deutsche Militärtechnik hatte sich den klimatischen Bedingungen Osteuropas als nicht angemessen erwiesen, die Soldaten waren für einen frostigen Winter nicht ausgerüstet, weil niemand im Oberkommando erwartet hatte, dass der Krieg »im Osten« so lange dauern würde. So wurde zu Weihnachten 1941 im deutschen Hinterland die Zivilbevölkerung aufgefordert, Pelzmäntel und Skipullover für die Truppen abzugeben.

Krieg um Ressourcen

In dieser Situation traf die deutsche Führung eine aus der Not geborene Entscheidung: den Krieg noch stärker als einen um Ressourcen zu führen. Im Mai 1942 äußerte Feldmarschall Wilhelm Keitel gegenüber dem Chef der Wehrmachtslogistik, General Georg Thomas, dass »die Operationen des Jahres 1942 uns an das Öl bringen müssen. Wenn dies nicht gelingt, können wir im nächsten Jahr keine Operationen führen.« Dieses Dilemma gab vor, die verbliebenen Kräfte der Wehrmacht im Südabschnitt der Ostfront zu konzentrieren, weil dort auch die wichtigsten Ressourcen der Sowjetunion lagen: insbesondere die Ölfelder von Maikop, Grosny und Baku. Von dort bezog die Sowjetarmee ihren Treibstoff.

In diesem Zusammenhang geriet die Industriestadt Stalingrad am Wolgaufer ins Visier der deutschen Kriegsplaner. Der Angriff auf die Stadt war eigentlich als Flankensicherung für den als zentrale Stoßrichtung vorgesehenen Vorstoß in den Kaukasus und möglichst über ihn hinweg nach Baku konzipiert worden. Der Gedanke dahinter: Wenn Stalingrad erobert und damit die Wolga als zentraler Nachschubweg für den sowjetischen Treibstoff sowie auch Waffenlieferungen der Westalliierten an die Sowjetunion blockiert würde, könnte die UdSSR den Krieg mangels Ressourcen auch dann nicht mehr fortsetzen, wenn es der Wehrmacht nicht gelingen sollte, die Ölfelder ihrerseits zu erobern.

Dieses Dilemma sah die sowjetische Seite ganz genauso. Stalin hat im Kontext der Schlacht um Stalingrad seinen berühmten Befehl erteilt, keinen Schritt weiter zurückzuweichen. Es war tatsächlich so, dass die Strategie von Marschall Michail Kutusow aus dem Feldzug gegen Napoleon – den Feind in die Tiefe des Landes zu ziehen, seine Nachschubwege zu überdehnen und dann zuzuschlagen, wenn er schon geschwächt sein würde – an der Wolga auf ihre objektive Grenze gestoßen wäre. »Hinter uns liegt Moskau«, die Beschwörung zum Durchhalten aus Stalins Befehl, war mehr als eine Pathosformel, sie spiegelte eine strategische Realität.

Der deutsche Angriff im Südabschnitt der Ostfront verlief von Anfang an holprig. Er startete Ende Mai, eine einleitende Flankenoffensive gegen Woronesch endete ohne Entscheidung, die Eroberung von Sewastopol zog sich unter schweren Verlusten für die Wehrmacht bis in den Juli hin, gegen den Vorstoß der deutschen 6. Armee auf Stalingrad leistete die Sowjetarmee Ende Juli, Anfang August schon westlich des Don hinhaltenden Widerstand. Erst als dieser gebrochen war, rollte die 6. Armee innerhalb weniger Tage bis Stalingrad: Am 23. August erreichten erste Einheiten den Stadtrand. Dann allerdings folgten zweieinhalb Monate Häuserkämpfe, verbunden mit Terrorangriffen der deutschen Luftwaffe, der allein 40.000 zivile Bewohner der Stadt zum Opfer fielen. Die deutsche Luftwaffe warf in diesen Wochen eine Million Bomben über Stalingrad ab. Aber trotz hoher eigener Verluste stand die 6. Armee Mitte November kurz davor, Stalingrad tatsächlich zu erobern: Das von den sowjetischen Verteidigern kontrollierte Gebiet war vom Wolgaufer aus gerechnet nur noch einige hundert Meter tief. Es wäre vermutlich eine Frage der Zeit gewesen, bis die Stadt gefallen wäre.

Allerdings hatte die 6. Armee ihren Druck auf die Verteidiger von Stalingrad nur um den Preis aufrechterhalten können, dass sie ihre Flanken vernachlässigte. Im Norden und Süden waren lange Frontabschnitte von schlecht ausgerüsteten rumänischen, ungarischen und italienischen Hilfstruppen besetzt. Deren Kampfmotivation war auch deshalb gering, weil die Wehrmacht ihren Zugriff auf Nachschubgüter auch gegenüber sogenannten »Verbündeten« rücksichtslos durchsetzte.

Eingekesselt

Die Folgen zeigten sich, als die Rote Armee am 19. November zur Operation »Uranus« ansetzte und eben diese Flankensicherungen in kurzer Zeit durchstieß. Schon am 22. November war die 6. Armee in Stalingrad eingekesselt. Die Versorgung aus der Luft blieb unzureichend, einen Ausbruch verbot Hitler aus symbolisch-moralischen Gründen, vor allem aber, weil vom Standpunkt der eigentlich strategisch wichtigeren Kaukasusfront der Zusammenbruch von deren linker Flanke das ganze Operationsziel gefährdet hätte, das 1942 ohnehin nicht erreicht worden war: die Ölfelder zu erobern. Als eine Entlastungsoffensive zur Öffnung des Kessels von Stalingrad im Dezember fehlschlug, musste die im Kaukasusvorland stehende Heeresgruppe A trotzdem Hals über Kopf zurückgezogen werden. Es war ein Unterschied von einem Monat, für den ein illusorisches Kriegsziel noch aufrechterhalten werden konnte.

Mit der Liquidierung des Kessels von Stalingrad ließ sich die Rote Armee Zeit bis Ende Januar 1943. Die meisten dort eingeschlossenen deutschen Soldaten starben nicht bei Kämpfen, sondern an Unterernährung bzw. Unterkühlung. Von den 90.000 – der Hälfte des Personalbestands der 6. Armee –, die in sowjetische Gefangenschaft gingen, kamen nur 6.000 in den fünfziger Jahren zurück. Der Großteil war schon in den ersten Wochen nach der Gefangennahme an Entkräftung gestorben.