Nachschlag: Andi überwacht die Krim

Adam Stepien/REUTERS AWACS-Flugzeuge der NATO spionieren die russischen Streikkräfte auf der Krim aus

Der Trashsender Kabel eins sendet Kriegspropaganda in Serienform. In der ersten Folge von »Missionen, Menschen, Emotionen« wird den Zuschauern an der Heimatfront gleich im Vorspann klar die Marschrichtung gewiesen: »Wenn Russland in der Ukraine nicht gestoppt wird, dann sind wir die nächsten.« »Surveillance Operator« Andi erklärt hier, wie man mit einem AWACS-Flugzeug über dem Schwarzen Meer die russische Armee ausspioniert. Dabei klassifiziert der Hauptfeldwebel an Bord des Radarfliegers die Kampfjets von der rumänischen Küste bis nach Sewastopol in Freund und Feind. Wenn ein russischer Pilot den NATO-Bombern zu nahe kommt, dann gibt ihn Andi zum Abschuss frei. Zwischendurch blendet der Agitationssender einen alten Kriegsveteranen der Bundeswehr ein, der zugibt, dass die USA die gewonnenen Aufklärungsdaten aus dem Spionageflieger in Echtzeit an die Ukrainer weitergeben. Diese Kriegsbeteiligung der Bundeswehr ist für Andi kein Problem, denn für ihn ist klar, wer der Feind ist. (bk)