Vom Mond zum Mars

Malcolm Denemark/Florida Today/AP/dpa Start der neuen Mondrakete der NASA, von Merrit Island aus gesehen (16.11.2022)

Nach mehreren gescheiterten Versuchen hat die US-Raumfahrtbehörde NASA die unbemannte Mondmission »Artemis 1« gestartet. Die neue Riesenrakete vom Typ SLS hob am Mittwoch (Ortszeit) erstmals am Weltraumbahnhof Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida ab und brachte eine »Orion«-Kapsel ins All. Das Foto ist auf Merritt Island aufgenommen worden.

Mit »Artemis 1« will die NASA die Rückkehr von Menschen zum Mond vorbereiten. Die Erkenntnisse sollen dann eine geplante Reise zum Mars erleichtern.

Die USA befinden sich dabei in einem Wettrennen mit der Volksrepublik China. Beijing arbeitet ebenfalls daran, eigene Taikonauten auf den Mond und dann auch den Mars zu bringen. China hat bereits Gestein vom Mond geholt und als erster Staat ein Raumschiff auf der erdabgewandten Seite des Erdtrabanten landen lassen. (AFP/jW)