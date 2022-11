»Der Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen«

Florian Boillot Friedensbotschaften gegen die herrschende Meinung: Kundgebung vor dem Brandenburger Tor

An diesem Sonnabend rufen Sie zu einem Aktionstag auf, der sich gegen »das Töten in der Ukraine« und die Aufrüstungspolitik richtet. Zu diesem Thema gibt es mittlerweile eine Handvoll von Bündnissen. Was unterscheidet Ihren Protest von dem anderer?

Zwei Dinge sind uns in der aktuellen Situation besonders wichtig: die Verurteilung Russlands für seinen Angriffskrieg, verbunden mit dem Hinweis darauf, dass der durch nichts zu rechtfertigen ist; und die Abgrenzung zu Rechten oder Verbreitern von Verschwörungsmythen. Uns stört, dass aus dem Umfeld der AfD oder der »Querdenker« versucht wird, das Thema Frieden zu vereinnahmen.

Wer gehört zu Ihrem Bündnis?

Dahinter stehen rund ein Dutzend Organisationen: neben der DFG-VK sind das unter anderem ATTAC, das Netzwerk Friedenskooperative, die VVN-BdA, die Naturfreunde, IPPNW, das Frauennetzwerk für Frieden, aber auch »Rheinmetall entwaffnen« oder die »Omas gegen rechts«. Zusätzlich haben wir von vielen lokalen Gruppen gehört, die am Samstag auf die Straße gehen wollen. In rund 30 Städten sind Aktionen geplant.

Zur Verurteilung Russlands: Auf unzähligen Demonstrationen, in Zeitungsberichten und politischen Reden wurde und wird Moskau als Aggressor herausgestellt. Wieso glauben Sie, dass hier Nachholbedarf besteht?

In einigen Gruppen, die sich der Friedensbewegung zuordnen, gibt es andere Analysen. Auch wir finden es wichtig, auf die Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs einzugehen und etwa die NATO-Osterweiterung zu kritisieren. Dennoch: Der Krieg, den Russland führt, ist durch nichts zu rechtfertigen und aufs schärfste zu verurteilen.

Die Herausforderung muss doch darin bestehen, das Handeln der NATO zu kritisieren, ohne deswegen den Krieg Russlands zu rechtfertigen. In Ihrem Aufruf zum Aktionstag findet sich mehrfach der Verweis auf Russland, während die NATO an keiner Stelle erwähnt wird. Warum dieses Ungleichgewicht?

Das leitet sich aus der schlichten Tatsache ab, dass es nun mal Russland war, das diesen Krieg begonnen hat. Allerdings wurde über den Aufruf sehr kontrovers diskutiert, auch bei uns in der DFG-VK. Wir konnten nicht alle unsere Formulierungen im Bündnis durchsetzen, andere Gruppen ebensowenig.

In Ihrem Aufruf fordern Sie den »Rückzug russischer Truppen aus dem ukrainischen Staatsgebiet«. Wie definieren Sie das? Was ist etwa mit der Krim?

Der Aktionstag bezieht sich auf die russische Invasion vom 24. Fe­bruar. Somit fordern wir, den Zustand wieder herzustellen, der vor diesem Datum herrschte. Über die Krim und weitere Fragen haben wir im Bündnis noch nicht diskutiert, das steht noch aus. An der Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass es sich hier um einen Aufruf zu einem Aktionstag handelt, nicht um eine wissenschaftliche Arbeit. Bei der Formulierung herrschte Zeitdruck, und wir wollten den Text möglichst kurz halten.

Zur Abgrenzung nach rechts: Bei jüngsten Demonstrationen wurden NATO-Kritiker als rechtsoffen verleumdet und beschimpft. Wo genau ziehen Sie da die Grenze?

Mit unserem Aufruf machen wir zunächst einmal deutlich, wen wir dabei haben wollen und wen nicht. Wenn Gruppen diesen Aufruf unterstützen, dann schließen sie sich den dort formulierten Positionen an. Aus den Lehren der jüngsten Vergangenheit haben wir beispielsweise gesagt, dass wir keine Parteien bei der Organisation der Aktionen an diesem Samstag dabei haben wollen.

Man wird also die NATO-Politik bei Ihrem Aktionstag lautstark kritisieren können, ohne Pro­bleme mit den Organisatoren zu bekommen?

Ja, natürlich. Grundsätzlich geht es darum, dass dieser Krieg beendet wird. Wir als DFG-VK stellen uns gegen jedes Militär: gegen die NATO, für die Auflösung der Bundeswehr, der russischen oder chinesischen Armee und so weiter. Dennoch muss man überlegen, wo man seinen Schwerpunkt setzt. Wenn es um den Ukraine-Konflikt geht, darf Kritik an der NATO nicht fehlen. Nichtsdestoweniger haben wir es hier mit einer Invasion Russlands zu tun. Da wäre es sehr unpassend, beide Seiten gleichberechtigt nebeneinanderzustellen. Russland ist der Aggressor, auch wenn die NATO ebenfalls nicht unbescholten ist.