Neues Hassthema für Reaktionäre

Ying Tang/IMAGO/NurPhoto Mahnwache für verstorbenen trans Mann in Münster nach rechtem Angriff beim CSD in Münster (Köln, 6.9.2022)

Die vor allem in Medien geführte Hasskampagne hat direkte Folgen in Form von Bedrohungen und Gewalterfahrungen für Betroffene. Zu diesem Schluss kommt Kira Ayyadi in ihrem Artikel für das aktuelle Heft des Antifaschistischen Infoblatts (AIB). Die Ausgabe Nummer 136 titelt mit dem Schwerpunktthema »Hassobjekt LGBTQI+«. Die Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender, Queers, Intersexuelle sowie weitere Geschlechtsidentitäten. Gut ein Drittel des Gesamtinhalts ist sowohl in nationaler als auch in internationaler Perspektive dem Sujet gewidmet. Ayyadi beleuchtet die gefährliche Melange aus Neonazis, Verschwörungsgläubigen, etablierten Medien und vermeintlichen Feministinnen und Feministen, die – inspiriert von den gesellschaftlichen Debatten in den USA – das Gendern und abweichende sexuelle Identitäten als neues Hassthema für sich entdecken. Dabei geht die Autorin auf zahlreiche Beispiele aus Deutschland und den Vereinigten Staaten ein.

Sabrina Apicella und Georg Matzel porträtieren das kurze Leben der jungen Ella Nik Bayan, einer trans Frau aus dem Iran, die sich am 14. September 2021 auf dem Berliner Alexanderplatz selbst angezündet hatte. In dem berührenden Text zeigen Apicella und Matzel, wie eine kämpferische Frau mit Idealen, Hoffnungen und Ambitionen durch tatsächliche und strukturelle Gewalt gebrochen wurde und ihren öffentlichen Suizid als aus ihrer Sicht letzten Ausweg, jedoch auch als letzten Akt des Protests gegen die vielen Verletzungen ihrer Seele und ihres Körpers wählte.

Das Titelthema wird im Magazin in verschiedenen Richtungen entfaltet: Es geht um Queersein im »Dritten Reich«, es gibt Artikel zu Österreich oder auch Honduras, umfassende Beiträge widem sich dem Antifeminismus, hinzu kommt ein Interview mit dem Autor Tobias Ginsburg, der über ein Jahr lang undercover in Gruppierungen der extremen Rechten und unter radikalen Antifeministen recherchiert hat. Leider wiederholen sich manche Inhalte. Zur bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft der Männer im extrem homophoben Katar schweigt das AIB komplett. Auch die gefährlichen Rahmenbedingungen für Pride-Demonstrationen in Ländern wie etwa Serbien oder der Türkei werden nicht berührt.

Glücklicherweise vermitteln verschiedene Rechercheartikel Detailwissen auch zu sehr speziellen Themen. So beispielsweise zu »NS-Black-Metal« in Erfurt, zur rechten Berliner Burschenschaft »Gothia« und ihren Protagonisten, Positionen und Netzwerken oder dem Fall »Nordkreuz«, einer rechten Chatgruppe aus Mecklenburg-Vorpommern mit besten Verbindungen zu deutschen Sicherheitsbehörden.

Auf vier Seiten werden aktuelle Entwicklungen in der Farce des sogenannten Neukölln-Komplexes geliefert. Was als Serie rechter Brandanschläge gegen politische Gegner im Berliner Süden begann, entwickelte sich schnell zu einem Skandal in Justiz und Polizei. Nun stellt sich heraus: Ein zentraler Beweis gegen die vier Angeklagten stammt aus einem gegen Linke konstruierten Paragraph-129-Verfahren. Der Artikel kommt zu dem Schluss, dass, »wer seine Hoffnungen im Umgang mit Neonazis auf den ›starken Staat‹ gelegt hat«, »insofern voraussichtlich enttäuscht« werde.

Im vorliegenden Heft geht es zudem um den Umgang mit dem ehemaligen Antifaschisten Johannes D. Nach einem Outing bezüglich seines über Jahre sexuell übergriffigen und gewalttätigen Verhaltens in Beziehungen ist er nun Kronzeuge im Verfahren gegen Lina E. und weitere Angeklagte, denen gewalttätige Überfälle auf Neonazis vorgeworfen werden. Die Redaktion und die Gruppe »Antifa Friedrichshain« stellen ausführliche Debattenbeiträge zur Verfügung, die auch kritisch reflektieren, wieso und warum eine solche Person so lange in linken Zusammenhängen aktiv sein konnte.