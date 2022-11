Nachschlag: Kein Spaß mehr

IMAGO/MIS An die Toten von Katar zu erinnern hat gerade Konjunktur, die Opfer an den EU-Grenzen bleiben vergessen (München, 6.11.2022)

Es kommt knüppeldick für das kleine Katar. Am Montag zeigte die ARD fast den ganzen Abend lang Dokumentarfilme über die unhaltbaren Arbeitsbedingungen in dem Golfemirat, seinen Versuch, sich Ansehen und Einfluss zu erkaufen, seine Doppelzüngigkeit, wenn es um vulnerable Minderheiten geht, schließlich die Korruption und Geldgier im weltweiten Fußball und in seinen Spitzenverbänden. Es ist Thomas Hitzlsperger voll zuzustimmen, wenn er in »Katar, warum nur?« beklagt, dass all das »keine Freude mehr auslöst«. Aber was soll die Lösung sein? »Die WM darf nur an Länder vergeben werden, die Menschenrechte einhalten. Sonst macht sich der Fußball mitschuldig«, meint der frühere Nationalspieler. Nur, wo soll sie dann stattfinden? Im großen Vorbild USA, die in dem Scheichtum eine Militärbasis unterhalten, ist nicht einmal die Sklaverei komplett abgeschafft, und die EU-Staaten lassen Tausende Flüchtlinge im Jahr ungerührt im Meer ertrinken. Diese Heuchelei hat sich längst weltweit herumgesprochen. (jt)