Sonne, Meer, prekär

Ingo Wagner/lni/dpa »Leben zwischen Doppelstockbett und Baustelle« (Arbeiter an der Nordsee)

Sylt: Tummelplatz der Reichen und Schönen – Notankerplatz der Ausgebeuteten. Am Dienstag morgen machte die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) den »Pendlercheck auf Westerland«. In mehreren Teams setzten Gewerkschafter in Zügen auf Deutschlands angesagtestes Eiland an der Grenze zu Dänemark über, um denjenigen zu befragen, die im Urlaubsparadies schlecht bezahlt arbeiten müssen: Maurer, Maler, Fensterputzer. »Bei unseren Fragen ging es um die Anerkennung und den Respekt beim Inseljob, natürlich um den Lohn, die Arbeitszeiten und die Arbeitsmittel«, sagte Susanne Welzk von der IG Bau Nord anschließend gegenüber junge Welt. »Und wir wollten wissen, wo der Schuh drückt.«

Tatsächlich ist der Schuh in jeder Hinsicht zu eng, so wie die Absteigen, in denen etwa die Malerkolonnen aus Mecklenburg-Vorpommern untergebracht sind. Täglich wechselten sie von ihren kümmerlichen Bleiben in Klanxbüll, Niebüll oder Husum zum Schickimickihotspot und zurück, um sich für wenig Geld zu verdingen, so Welzk. »Die Menschen führen ein Leben zwischen Doppelstockbett, Hindenburgdamm und Baustelle.« Ein besonderes Augenmerk richtet die IG BAU auf Bauarbeiter, die wegen des insularen Immobilienbooms in Scharen ge- und nicht selten missbraucht werden. Neben den Beschäftigten in der Gastronomie seien sie die »typischen Sylt-Pendler«, bemerkte die Gewerkschaftssekretärin. Sie gebrauchte die Bezeichnung »SMS« und meint damit die »Schatten-Malocher Sylts«.

Zu ihnen gehörten auch die Gebäudereinigerinnen, die, was den Respekt vor ihrer Leistung, Arbeitsrechte und Vergütung angeht, laut Welzk »noch einmal eine Stufe tiefer« lägen. Als Teamleiterin für die Gebäudereinigung der IG BAU Nord kennt sie den Arbeitsalltag der Betroffenen und die Methoden von deren Vorgesetzten. So gebe es Unternehmen, die selbst bei den Pendlerkosten noch sparten und ihre Beschäftigten gleich für mehrere Tage am Stück auf der Insel einquartierten – in Wohnwagen. Für die Bosse wäre das nicht nur kostengünstig, sondern auch deshalb praktisch, weil das Personal damit schnell und auf Abruf verfügbar sei. Denn geputzt werde auf Sylt überall und rund um die Uhr, »morgens und tagsüber in Pensionen, Hotels, Appartements und Ferienhäusern, abends in Büros, Geschäftsräumen und Praxen, und nachts sind die Wellnessbereiche dran«.

Ziel der Gewerkschaftsaktion war es, Fälle von Lohndumping und Verstößen gegen die geltenden Arbeitszeitvorschriften zu ermitteln und die Leidtragenden über ihre Rechte und Ansprüche aufzuklären: »Die Beschäftigten wissen oft gar nicht, wie die Arbeitszeiten geregelt sind, wieviel sie bei ihren Jobs mindestens verdienen müssten und was ihnen zustehen würde, wenn ihr Chef sie fair bezahlt«, erläuterte Welzk. Insgesamt haben die Gewerkschafter rund 700 Fragebögen verteilt, wovon etwa 100 gleich auf der Fahrt ausgefüllt wurden. »Aus den Antworten geht ganz klar hervor, dass es den Leuten an Wertschätzung für ihre Arbeit fehlt«, beklagte die Gewerkschafterin. »Sie bekommen einfach viel zu wenig Geld für das, was sie täglich tun und leisten, und arbeiten vielfach mehr und länger, als gesetzlich erlaubt ist.«