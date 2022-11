»Die Ostsee ist ein Pulverfass«

Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt Ein Bundeswehr-Soldat mit einer Minenattrappe im Hafen von Eckernförde (13.9.2022)

Viel wird seit Beginn des Ukraine-Kriegs über die Aufrüstung der Bundeswehr gesprochen. Am Dienstag haben Sie bei einer Mahnwache in Eckernförde vor der »gefährlichen Aufrüstung der deutschen Marine« gewarnt. Was wissen Sie über die »Zeitenwende« auf hoher See?

Die Marine verfügt heute über weniger Schiffe als in Zeiten des Kalten Kriegs, doch ihre Qualität hat sich stark verändert. Da geht es etwa um große Mehrzweckkampfschiffe wie die »Fregatte 126«, die aktuell gebaut werden. Die haben eine Verdrängung von mehr als 9.000 Tonnen und können sowohl im Eismeer als auch in der chinesischen See eingesetzt werden. Solche und ähnliche Projekte gibt es derzeit viele. Entscheidend für die Kampfkraft der Marine ist die sogenannte vernetzte Operationsführung: Über ein gewaltiges Computernetzwerk werden Daten etwa zur Lagebilderstellung in Echtzeit übermittelt. Da gibt es beängstigende Fortschritte. Bei der U-Boot-Ortung nimmt Deutschland mittlerweile eine weltweite Spitzenposition ein.

Am Dienstag haben Sie bei einer Mahnwache im schleswig-holsteinischen Eckernförde auf die wachsende Kriegsgefahr hingewiesen. Welche Entwicklung können Sie am dortigen Kranzfelder Hafen beobachten?

Eckernförde ist nach Wilhelmshaven der zweitgrößte Marinestandort in Deutschland. Hier gibt es viele verschiedene Einheiten, beispielsweise U-Boote. Vier neue High-Tech-U-Boote der Klasse »212 CD« werden voraussichtlich bald dazukommen – zwei sind bereits bestellt, und durch das 100-Milliarden-Aufrüstungsprogramm der Bundesregierung gibt es die Option auf zwei weitere. Am Kranzfelder Hafen liegen zudem die sogenannten Flottendienstboote. Die werden für die elektronische Kampfführung gebraucht, weil mit ihnen strategische Informationen aufgenommen, gesammelt und analysiert werden können. Derzeit werden neue Flottendienstboote gebaut, die wesentlich größer als die vorherigen sind, um sie weltweit einsetzen zu können. In Eckernförde gibt es darüber hinaus das Seebataillon, sozusagen die Marineinfanterie, die 15 neue schnelle Kampfboote bekommen soll. Besonders gefährlich ist nicht zuletzt die Wehrtechnische Dienststelle 71. Das ist der Dreh- und Angelpunkt für Waffenentwicklung, Forschungsaufträge, Zertifizierungen und die technische Abnahme von Kriegsschiffen.

Wie kommen Sie an Ihre Informationen?

Ein Großteil steht in einschlägiger Fachpresse, da gibt es verschiedene Zeitschriften. Im Internet gibt es Blogs, auf denen sich Militärangehörige über aktuelle Entwicklungen austauschen. Und auch die Homepage der Bundeswehr ist eine gute Quelle.

Häufig hört man auch bei der Rüstungsindustrie das Argument, die Produktion sei wichtig für die lokale Wirtschaft, und wer dagegen protestiere, gefährde Arbeitsplätze. Gibt es diese Debatte auch in Eckernförde?

Ja, das begleitet uns bei unseren Aktionen ständig. Da heißt es dann gerne: Wenn wir das nicht verkaufen, dann machen das eben andere. Um so wichtiger ist uns aber zu betonen, dass es Widerstand gegen die immer stärkere Aufrüstung und das Bestreben gibt, die deutsche Marine zu einer weltweit führenden zu machen. Wir protestieren übrigens auch im gut 20 Kilometer entfernten Jagel. Vom dortigen Luftwaffenstützpunkt sollen im nächsten Frühjahr Drohnen vom Typ »Heron TP« starten. Die können lange und hoch fliegen sowie jede Menge Daten sammeln und übertragen, die für die vernetzte Operationsführung genutzt werden können.

Im Zuge der Anschläge auf die Pipeline Nord Stream II wurde viel über die strategische Bedeutung der Ostsee gesprochen. Durch einen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland wird sich die Lage in dem Binnenmeer zuspitzen. Welche Entwicklung ist dort zu befürchten?

Die Ostsee ist schon heute einer der am stärksten militarisierten Räume der Erde. Dort stehen sich Russland und die NATO gegenüber. Das ist eine hochbrisante Konstellation. Dazu kommt jetzt noch die Stationierung der Bundeswehr in Litauen, womit die deutsche Politik eine strategische Grundsatzentscheidung getroffen hat. Diese Dichte an Militär, Kampfmitteln, Elektronik zeigt: Die Ostsee ist ein Pulverfass.