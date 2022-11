Wer nicht ausbildet, wird umgelegt

IMAGO/Steinach Keine Zukunft ohne Handwerk – und entsprechende Lehrstellen (Ausbildungszentrum in Holleben, 4.6.2022)

Die Frage nach guten Ausbildungsplätzen und sicherer Beschäftigung plagt in Krisenzeiten nicht nur Bewerberinnen und Bewerber, sondern auch Gewerkschaften und Jugendverbände. Die Anzahl der 2022 angebotenen Ausbildungsplätze liegt mit knapp 400.000 erneut unter dem Vorcoronaniveau und sogar dem vor der Wirtschaftskrise von 2008. Blickt man noch genauer in die Ausbildungsstatistik des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, wird deutlich, dass besonders in den Industriebetrieben, in denen vorwiegend durch Tarifverträge abgesicherte, bessere Ausbildungsbedingungen vorzufinden sind, die Ausbildung heruntergefahren wird, während die unbesetzten Stellen, die herangezogen werden, um einen Fachkräftemangel zu beschwören, im Niedriglohnsektor zu finden sind.

Harte Übernahmeregelungen, die von Gewerkschaftsjugendverbänden – wie zum Beispiel in der »Operation Übernahme« der IG Metall Jugend (2009–2012) – erkämpft und in die Tarifwerke eingefügt wurden, werden nun gegen die Jugend ins Feld geführt: Mit dem Argument, man könne keinen Bedarf vorausplanen, wird die Anzahl der Ausbildungsplätze dramatisch reduziert oder die Ausbildung gänzlich ausgesetzt. Damit die Anzahl der Ausbildungsplätze nicht Spielball der Personalplanung der großen Konzerne bleibt, braucht es Gesetze, die Unternehmen dazu zwingen, zumindest für ihren eigenen Bedarf an Fachkräften zu sorgen oder die Ausbildung über Bedarf in anderen Betrieben per Umlage zu finanzieren. Die Forderung nach einer gesetzlichen Ausbildungsumlagefinanzierung ist dabei keineswegs neu, sondern steht mitunter schon seit den 70er Jahren in Grundsatzprogrammen von Gewerkschaftsjugend- und anderen Nachwuchsverbänden und wurde auch schon wiederholt in der Bundespolitik verhandelt.

Bei einer Ausbildungsplatzumlage zahlen diejenigen Betriebe eine Abgabe, die, gemessen an ihrer Größe, zuwenig oder gar nicht ausbilden, um damit zusätzliche Ausbildungsplätze in anderen Betrieben zu finanzieren. Betriebe werden motiviert, selbst Ausbildungsplätze anzubieten, und Betriebe, die überdurchschnittlich ausbilden, können ihre Ausbildungskosten reduzieren.

Auch wenn Bundesarbeitsminister Franz Müntefering (SPD), nachdem der Bundesrat 2004 einen Gesetzentwurf zur Ausbildungsumlage abgelehnt hatte, seinerzeit beschwor: »Eine Abgabe wird es nicht geben. Diese Diskussion ist abgeschlossen« – die Forderung nach einer Ausbildungsplatzumlage erhält, besonders in Krisenzeiten, wieder verstärkte Aufmerksamkeit. Die IG-Metall- und die DGB-Jugend haben aktuelle Konzepte für eine Ausbildungsgarantie vorgelegt. Cosima Steltner von der IG-Metall-Jugend erklärte in dem Zusammenhang bereits vor gut einem Jahr: »Schon lange vor Corona wurden immer weniger neue Ausbildungsverträge abgeschlossen.« Damit müsse Schluss sein. Die Unternehmen »müssen endlich mehr in die Verantwortung genommen werden«.

Die jüngst veröffentlichten Ausbildungszahlen der Bundesagentur für Arbeit alarmieren auch die Bildungsgewerkschaft GEW: »Zu viele junge Menschen gehen verloren, die Arbeitgeber sind in der Pflicht gegenzusteuern. (…) Eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie hilft ausbildungswilligen Unternehmen, mehr auszubilden als bisher«, erklärte Ralf Becker, GEW-Vorstandsmitglied, Anfang November. Dabei weist die Statistik der BA nicht einmal alle jungen Menschen aus, die ohne Ausbildungsplatz sind, sondern rechnet ohne Jugendliche, die in Maßnahmen geparkt oder sich nicht aktiv suchend gemeldet haben. Die Realität der Schulabgänger dürfte also noch weit dramatischer sein, als die Zahlen der Arbeitsagentur dies schon andeuten.

In Zusammenhang mit einer Ausbildungsumlage stellt sich auch die Frage nach einem generellen Grundrecht auf Ausbildung, wie dies Die Linke 2014 im Bundestag beantragte, wobei sie sich auf die EU-Grundrechtecharta bezog, die ein Grundrecht auf eine berufliche Lehre vorsieht. Die Linke forderte die große Koalition auf »in Deutschland das Recht auf Ausbildung umzusetzen, das allen jungen Menschen ermöglicht, eine vollqualifizierende Ausbildung aufzunehmen«. Dieser weitreichende Vorschlag wurde abgelehnt, die in dem Zusammenhang angekündigte Umsetzung einer Lehrstellengarantie blieb die Bundesregierung jedoch schuldig.