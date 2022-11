Worte des Abschieds

Per Lange/Gonzales Photo/imago »What could I say? / Taken ­aback / All that you gave / Wasn’t enough.« (Mimi Parker 2016)

Ein besonders tolles Stück von Low ist »Dancing and Blood« (2018) . Es klingt, wie es heißt: Das an organische Industrieanlagen erinnernde Bass- und Rhythmusfundament entfaltet seine nicht eigentlich düstere, aber keinesfalls harmlose Macht mit der Kraft eines riesigen Herzens, dessen Pumpbewegungen alles, was da noch kommen mag, dominieren werden. Der eindrucksvolle Song baut sich in Schichten auf wie ein Dance Track. Mimi Parkers Stimme erscheint als nächstes: dieser immer hohe, pastoral-getragene, gleichwohl eigentümlich spröde Gesang der Sängerin und Schlagzeugerin. Bald singt sie Worte, die sich nach Abschied anhören: »What could I say? / Taken ­aback / All that you gave / Wasn’t enough.« Gespenstische Seufzer aus überdimensionierten synthetischen Orgelpfeifen erklingen, und irgendwo auf einer Lichtung inmitten dieser dunstschweren hermetischen Soundlandschaft erkennt man nun endlich Alan Sparhawks typisch reduziertes Gitarrenspiel.

Bald 30 Jahre handelte es sich um gute Nachrichten, wenn es hieß, Low, 1993 in Duluth im US-Bundesstaat Minnesota gegründet, haben ein neues Album veröffentlicht. Auf die hochkonzentrierte, nahezu fugenlos dichte Musik des Duos mit wechselnden Bassisten war stets Verlass: Nächte wurden regelmäßig schwärzer mit ihr, depressive Stimmungen keineswegs schwächer. Vorbei.

Wie schwarz werden die Nächte für Alan Sparhawk in Zukunft sein? Seine Frau Mimi Parker ist tot. Sie starb am Sonnabend infolge einer Krebserkrankung. Parker wurde 55 Jahre alt. Die Band postete am Sonntag das Coverbild ihres Albums »C’mon« (2011), auf dem Parker zu sehen ist, und schrieb dazu, ohne ihren Namen zu nennen: »Sie ist in der vergangenen Nacht gestorben, umgeben von Familie und Liebe, auch von eurer.«