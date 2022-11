Unter Trümmern

Stringer/REUTERS Bildersturm: Nationalisten plündern den Sitz der Kommunistischen Partei der Ukraine (Kiew, 9.4.2014)

Seit Beginn des bürgerlichen Zeitalters hat man in den allermeisten Ländern seine liebe Mühe damit gehabt, eine Nation zu konstruieren. Warum sollte es dem ukrainischen Nationalismus anders gehen? Serhii Plokhy hat eine Nationalgeschichte der Ukraine verfasst, die nun auch in deutscher Sprache erschienen ist. Schönfärberei, Legendenbildung und Auslassungen gehören dabei zum Geschäft. Nur nehmen sie in diesem Fall – je näher man der unmittelbaren Zeitgeschichte kommt – eine Form an, mit der der Autor am Ende den Boden der Geschichtswissenschaft verlässt.

Plokhy, Jahrgang 1957, hat noch in der UdSSR Geschichte studiert. In den 1990er Jahren ging er nach Kanada, wo es eine große Gemeinde von (überwiegend nationalistisch orientierten) Exil-Ukrainern gibt. Seit 2007 hat er in Harvard den Lehrstuhl inne, der nach dem ukrainischen Historiker Hruschewskyi (1866–1934) benannt ist. Im Vorwort seines Buches kündigt er etwas großspurig an: »Holt man diese Geschichte unter den Trümmern der imperialen Unterdrückung und der entstellenden Darstellungen hervor, lässt sich die demokratische und europäische Ausrichtung der modernen ukrainischen Gesellschaft erkennen«.

Eine große Rolle kommt bei dem Unternehmen der Rolle der frühmittelalterlichen Kiewer (oder Kyjiwer) Rus zu. Auf jenes von Kiew aus beherrschte ostslawische Reich bezieht man sich sowohl in Russland als auch in der Ukraine. Plokhy geht es nun zentral um den Aufweis von Indizien für die Sonderentwicklung der frühen herrschaftlichen Territorien auf dem Gebiet der heutigen Ukraine und deren »Orientierung« nach dem europäischen »Westen« hin. Später versucht er, Ähnliches für die galizischen und wolhynischen Fürstentümer und das Königreich Polen-Litauen nachzuweisen. Eine andere Anstrengung ist darauf gerichtet, frühe Formen der Eigenstaatlichkeit bei einem mittelalterlichen Fürstentum und vor allem beim Hetmanat der Kosaken im 17. Jahrhundert aufzuzeigen.

Eine sprachgeschichtliche Argumentationslinie zielt darauf ab, die frühe Entwicklung des Ukrainischen oder Ruthenischen zur Schriftsprache zu belegen. So sei bereits 1568 bei der Union zwischen Polen und Litauen den »ukrainischen« Woiwodschaften der Gebrauch der ruthenischen Sprache als Gerichts- und Amtssprache garantiert worden. Später verweist der Verfasser auf den Druck religiöser Schriften in ruthenischer Sprache im 17. Jahrhundert und macht auf die Standardisierung des Ukrainischen und die Entwicklung zur Literatursprache im 19. Jahrhundert aufmerksam. Ein großer Abschnitt ist selbstverständlich der von Professoren und Popen initiierten ukrainischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert gewidmet.

Bis zur Revolution von 1917 erscheint die Geschichtsrekonstruktion von Plokhy einigermaßen solide – die Interpretation historischer Fakten und Zusammenhänge im Sinne des »Nation building« ist nichts Ungewöhnliches. Aber sobald es um die Auseinandersetzung zwischen der neuen Ukrainischen Volksrepublik und der Ukrainischen Volksrepublik der Sowjets geht, wird die Darstellung parteiisch und widersprüchlich. Beim Rückblick auf die ukrainische Nationalbewegung im (polnischen) Galizien der Zwischenkriegszeit verharmlost Plokhy die Ideologie der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) als »radikalen Nationalismus«.

Allerdings: Der heute gängige Vorwurf der Russifizierung in der Sowjetukraine wird widerlegt. Die große Hungersnot Anfang der 1930er Jahre versteht Plokhy nicht als geplanten Genozid, sondern führt sie auf die übereilte Kollektivierung der Landwirtschaft und die schonungslos vorangetriebene Industrialisierung zurück. Die Ziele des Vernichtungsfeldzugs Nazideutschlands und die Folgen für die Ukraine werden benannt. Einmal mehr befremdlich sind vor diesem Hintergrund jedoch die indifferenten Ausführungen über die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA).

Nach Eindrücken aus dem letzten Jahrzehnt der Sowjetunion erinnert der Verfasser daran, dass 1990 unter ukrainischen Politikern zunächst durchaus strittig war, ob man die Unabhängigkeit oder nur eine Autonomie anstreben sollte. Findet die Geschichtsrekonstruktion bis dahin, so offensichtlich sie interessengeleitet ist, meist noch im Rahmen von wissenschaftlichen Standards statt, so macht der Verfasser in den letzten beiden Kapiteln über die »Revolution der Würde« den Kotau vor dem rechten Nationalismus in der heutigen Ukraine.

Seine Erzählung geht so: Menschen unterschiedlicher politischer Couleur haben sich im Herbst 2013 zu friedlichen Protesten versammelt, weil sie aufgebracht waren über den Rückzug des Präsidenten vom Assoziierungsabkommen mit der EU. Kein Wort über gewaltbereite rechte Gruppen, speziell den »Rechten Sektor«, über deren gewalttätiges Vordringen in Regierungsgebäude, kein Wort über die direkte Einmischung von außen. Dass die Absetzung des Präsidenten durch das Parlament nicht verfassungsgemäß war, wird gänzlich übergangen. Auch das herrschende Narrativ über die Krim und den Donbass übernimmt Plokhy. Ukrainische Angriffe auf dortige Städte und Dörfer kommen bei ihm nicht vor, die »Freiwilligenverbände« von 2014 ff. erscheinen als spontane Zusammenschlüsse von Patrioten. Das »Protokoll von Minsk« enthielt, will er dem Leser weismachen, außer einer Waffenruhe keine weiteren Verpflichtungen. Die Botschaft heißt: Der Aufstand auf dem Maidan und alles, was folgte, war im Sinne der ukrainischen Gesellschaft, besser »Zivilgesellschaft« – obwohl sich Plokhy den Widerspruch leistet, darauf hinzuweisen, dass im November 2013 nur 39 Prozent der Ukrainer den EU-Beitritt gewollt hatten. »Die moderne multiethnische und multikulturelle ukrainische Nation« (Einleitung) ist eine Imagination des Verfassers. Hätte die Politik diese multikulturelle Nation als Realität anerkannt, hätte das den Krieg verhindert.