Nachschlag: Reagan in Sachsen

Was man nicht alles in den Tiefen des linearen Fernsehens entdeckt, wenn man Samstag mittag mal durchzappt. Hängengeblieben bei der Actionserie »A-Team«, diesem Testosterontraum Pubertierender in den späten 80er Jahren. Die vier irren Amis hat es in der Folge »Touch Down« tatsächlich in die DDR verschlagen, und deren Darstellung ist ziemlich skurril. Das geht bei Phantasieuniformen los, die die Einheimischen tragen, und hört auf bei den westdeutschen Synchronsprechern, die sich bemühen, des Sächsischen Herr zu werden. Denn das ist die Landessprache. Das »A-Team« soll einen Wissenschaftler, der eine chemische Waffe entwickelt hat, in den Westen bringen – mithilfe eines American-Football-Teams, das gegen eine überragend starke DDR-Auswahl (!) antritt. Der Stadionsprecher ist weniger fit, fragt sich, warum es keinen Torwart gibt und warum der Ball eierförmig ist. Zum Schluss gewinnen die Amis, die Bombe explodiert auf dem Rasen, aber keiner stirbt. Außer den Ossis, natürlich. Wie witzig war doch die Reagan-Ära … (mme)