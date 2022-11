Nicht erkämpft

imago/ZUMA/Keystone Gewerkschaftliche Ablehnung. Proteste gegen das Betriebsverfassungsgesetz, Frankfurt am Main, Mai 1952

Am 14. November 1952 trat in der BRD das Betriebsverfassungsgesetz in Kraft, das zuvor bereits im Bundestag gegen den Widerstand von Gewerkschaften und Opposition verabschiedet worden war. Die Annahme des Gesetzes am 19. Juli 1952 ohne wirkliche gewerkschaftliche Einflussnahme gilt als eine der ersten Niederlagen der deutschen Gewerkschaftsbewegung nach Gründung der Bundesrepublik. Die Regierung des CDU-Kanzlers Konrad Adenauer hatte ihre Vorstellungen – trotz Streiks und Protestaktionen – in einer »Politik des Alleingangs« durchgesetzt. Das seit 70 Jahren geltende, mehrfach veränderte Gesetz, das Informations-, Beratungs-, Zustimmungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats regelt und eine »vertrauensvolle Zusammenarbeit« von Unternehmensleitung und Betriebsrat vorschreibt, knüpft an das Weimarer Betriebsrätegesetz aus dem Jahr 1920 an.

Herr im Hause

Auch dieses Gesetz war gegen den Widerstand linker Gewerkschafter durchgesetzt worden. Nach der Revolution von 1918/19 und der Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten war die Arbeiterbewegung in Deutschland verstärkt für einen gesetzlichen Anspruch auf Bildung betrieblicher Interessenvertretungen eingetreten. Doch als am 13. Januar 1920 im Reichstag über das Betriebsrätegesetz diskutiert wurde, protestierten Hunderttausende Arbeiter mit Transparenten und roten Fahnen. Die Demonstranten waren empört, weil das, was da im Parlament beraten wurde, nicht dem entsprach, was sie forderten und erwartet hatten. »Wir wollen volles Mitbestimmungsrecht« und »Hoch die Räteorganisation« riefen sie. Die USPD forderte die Kontrolle der Arbeiter über die Betriebsführung und verlangte weit umfassendere Rechte als jene, die später von der SPD-Regierung in dem Gesetz zugestanden wurden.

Dennoch blieben die Regelungen bis 1934 in Kraft, als die deutschen Faschisten das Betriebsrätegesetz aufhoben und durch ein »Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit« ersetzten, mit dem das »Führerprinzip« in den Betrieben eingeführt wurde. Völlig machtlose, dem »Betriebsführer« unterstellte und seit 1935 nicht mehr gewählte, sondern ernannte »Vertrauensräte« traten an die Stelle der Betriebsräte. Die Faschisten betrieben zudem die Auflösung der Gewerkschaften und ermordeten aktive Mitglieder. 1945 hoben die Alliierten das Nazigesetz wieder auf. Mit dem Kontrollratsgesetz Nummer 22 (Betriebsrätegesetz) wurden im April 1946 die Rahmenbestimmungen für eine Betriebsverfassung erlassen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich Arbeiterbewegung und Gewerkschaften in den beiden deutschen Staaten in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Während die Werktätigen in der DDR als Träger von »Volkseigentum« mit entsprechenden Eigentümerrechten ausgestattet wurden, setzte man im Westen auf mehr »Mitbestimmung«. Zunächst fanden in den westlichen Besatzungszonen und der jungen BRD zwischen 1945 und 1952 allerdings heftige Klassenauseinandersetzungen statt. KPD, SPD und Gewerkschaften forderten nach den Erfahrungen, die zum Faschismus geführt hatten, einen echten Neuanfang und die völlige Gleichberechtigung von Arbeit und Kapital. Das Monopolkapital sollte durch Vergesellschaftung und Demokratisierung der Schlüsselindustrien ein für allemal in die Schranken gewiesen werden. Ab Herbst 1946 kam es dafür zu großen Streiks und Protesten. In seinem »Münchener Programm« forderte damals auch der 1949 gegründete Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) noch »Mitbestimmung, Vergesellschaftung und gesamtwirtschaftliche Planung in den Schlüsselindustrien«. Vergeblich.

Geringer Einfluss

Bei den Beratungen zum Betriebsverfassungsgesetz fühlten sich viele Gewerkschafter abermals getäuscht. Es kam zu Spannungen zwischen DGB und Einzelgewerkschaften, die zur Abwahl des DGB-Vorsitzenden Christian Fette führten. So telegraphierte die ÖTV-Kreisverwaltung Düsseldorf-Mettmann im Juli 1952 an den DGB-Bundesvorstand: »Wir verzweifeln! Wo bleibt die Tat? Steht zu eurem Wort! Für ein echtes Mitbestimmungsrecht!« Die IG-Metall-Ortsverwaltung Lüneburg beschloss: »Das Durchpeitschen des Betriebsverfassungsgesetzes erfordert entschlossenes Handeln. Wir erwarten vom Vorstand der Industriegewerkschaft Metall die sofortige Einleitung der schon früher angekündigten Kampfmaßnahmen.«

Im Vergleich zu dem seit 1951 geltenden Montanmitbestimmungsgesetz, das in der Bergbau-, Eisen- und Stahlindustrie eine weitreichendere Unternehmensmitbestimmung für Beschäftigte regelt, sind die Einflussmöglichkeiten im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) geringer. Während in der Montanindustrie eine konsequente Parität zwischen Anteilseigner- und Arbeitnehmer- bzw. Gewerkschaftsvertretern im Aufsichtsrat besteht, wird den Beschäftigten nach dem BetrVG nur ein Drittel der Aufsichtsratsmandate zugestanden. Durch Verpflichtung auf »vertrauensvolle Zusammenarbeit« mit der Unternehmensleitung, Schutz von »Betriebsgeheimnissen« und zur Verschwiegenheit sind die Handlungsmöglichkeiten der Betriebsräte stark eingeschränkt.

Eine Aufwertung erfuhren Betriebsräte durch die von der SPD-geführten Regierung unter Willy Brandt besorgte Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahr 1972, die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Beschäftigtenvertretungen stärkte und erweiterte. Hatten sich 1952 die Gewerkschaften gegen das Gesetz gewandt, dann waren es jetzt die Unternehmerverbände, die gegen eine Veränderung Sturm liefen. Zu mehr Gegenmacht führte die 1972 in Kraft getretene Neufassung aber auch nicht. Der Bremer Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler kritisierte damals: »Das Betriebsverfassungsgesetz lässt die unternehmerische Autonomie, die Kompetenz des Arbeitgebers zur Vornahme aller das Unternehmen betreffenden Maßnahmen unberührt.« Allerdings wurden einige Handlungsspielräume gegenüber dem alten Gesetz qualitativ verbessert. Die Gestaltung von Arbeitsabläufen und Arbeitsplätzen wurde zum Beispiel jetzt mitbestimmungspflichtig, mit Einigungsstellenverfahren konnten nunmehr Betriebsänderungen stärker beeinflusst werden, der Kündigungsschutz und Freistellungen – auch für Schulungen – wurden verbessert. Mit dem neuen Handlungsrahmen seien Betriebsräte »nunmehr in der Lage, Veränderungen in der Arbeitswelt, etwa durch neue Techniken und Managementmethoden, stärker zugunsten der Beschäftigten zu beeinflussen«, lobte das DGB-Debattenmagazin Gegenblende.

Es gab allerdings auch Schattenseiten. Auf der Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes hätten »Betriebsräte und Unternehmensleitung ihr strategisches Handeln bewusst auf Win-win-Situationen eingestellt«, was ihnen oft die Bezeichnung »Komanager« eintrug, stellte der Industriesoziologe Walther Müller-Jentsch im Magazin Mitbestimmung der Hans-Böckler-Stiftung fest. Das mit dem Gedanken der Sozialpartnerschaft verbundene »Ende der Arbeiterbewegung als systemverändernder Kraft« habe »ein politisches Klima erzeugt, das die Regelung von Interessenkonflikten auf pragmatische Weise ohne klassenkämpferischen Überschuss nahelegt«, folgerte er. Jüngste Auseinandersetzungen bei Fluglinien, Verkehrsbetrieben, der Hafenwirtschaft, im Gesundheitswesen, bei Lieferdiensten oder dem Onlineversandhändler Amazon zeigen inzwischen allerdings die Grenzen einer angeblich harmonischen Sozialpartnerschaft auf.

Modernisierter Stillstand

Mit der bislang letzten Modernisierung, dem »Betriebsrätemodernisierungsgesetz« aus dem Jahr 2021, haben Betriebsräte weitere neue Möglichkeiten erhalten. So können sie etwa bei der Einführung »künstlicher Intelligenz« einen Sachverständigen hinzuziehen, haben Initiativrechte bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit oder von Homeoffice sowie erweiterte Mitbestimmungsrechte bei Qualifizierungsmaßnahmen. Kritiker warnen allerdings, dass auch diese Novelle – trotz einiger Verbesserungen – eher den Interessen der Wirtschaft bei der ökologischen Transformation nützt, als die Rechte von Beschäftigten effektiv zu stärken. Künftig werde es gleichwohl leichter sein, Betriebsräte zu bilden. Auch das neue Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung von mobiler Arbeit und die erleichterte Hinzuziehung von externen Sachverständigen seien positiv zu bewerten. Wenngleich es »ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung« sei, werde auch dieses Gesetz »den mitbestimmungspolitischen Stillstand der letzten Jahrzehnte nicht überwinden können«, urteilte der damalige DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann.