AKW-Verlängerung beschlossen

Armin Weigel/dpa Darf noch bis April kommenden Jahres am Netz bleiben: Das bayerische AKW »Isar 2«

Der Bundestag hat den Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke beschlossen. Die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland sollen damit bis zum 15. April kommenden Jahres in Betrieb bleiben, entschied das Parlament mit den Stimmen der Ampelfraktionen von SPD, Grüne und FDP am Freitag. In namentlicher Abstimmung votierten 375 Abgeordnete für die Änderung des Atomgesetzes, dagegen stimmten 216, 70 enthielten sich.

Im Zuge des Atomausstiegs hätten die Kraftwerke eigentlich zum Jahresende abgeschaltet werden sollen. Die Verlängerung wird von der Ampelkoalition mit der »Sicherung der Stromversorgung« im Kontext der aktuellen Energiekrise begründet.

Umweltverbände und Antiatomorganisationen wie »Ausgestrahlt« halten diesen Schritt für einen »schweren Fehler«, wie Armin Simon am Freitag in einer Mitteilung erklärte. Die Laufzeitverlängerung weiche etablierte Sicherheitsstandards auf und ignoriere akute Sicherheitsmängel der Reaktoren, so der Sprecher von »Ausgestrahlt«.

Laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) komme hinzu, dass die Laufzeitverlängerung mit der Energiekrise gar nicht zu rechtfertigen ist. »Die Stresstests zeigen, dass die Energieversorgung in Deutschland gesichert werden kann und Atomkraft dazu nicht benötigt wird. Die Energieversorgung in Deutschland ist gesichert, auch ohne Atomkraft«, hatte Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt beim DIW Berlin, bereits im September in einem Statement geschrieben.

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hatte in ihrem Wahlkampf zur Bundestagswahl noch damit geworben, den Atomausstieg »vollenden« zu wollen, wie es im Programm hieß. Auf die Frage von jW, warum man der AKW-Laufzeitverlängerung nun trotzdem zugestimmt habe, hieß es am Freitag von der Grünen-Pressestelle: »Wir möchten auf die Rede von Frau Steffi Lemke aus dem Plenum diese Woche verweisen.« Das Problem: In der besagten Rede vom Mittwoch verweist die Bundesumweltministerin lediglich auf »die sehr schwierige Lage auf dem Energiemarkt« und dass man wegen »Putins fossiler Erpressung« zur Laufzeitverlängerung »gezwungen werde«. Die Einwände von »Ausgestrahlt« oder vom DIW werden damit nicht ausgeräumt.