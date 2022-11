Ausstand bei Sana

imago images / Bernd Friedel Das Geriatrische Zentrum der Sana-Kliniken in Berlin-Lichtenberg (22.5.2019)

Das Streikzelt war schon abgebaut. Donnerstag zum Ende der Spätschicht wurde der dreitägige Ausstand am Sana-Klinikum in Berlin-Lichtenberg erst einmal beendet. 50 Kollegen waren nach München gefahren, wo gleichentags die fünfte Verhandlungsrunde zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und den Sana-Kliniken stattfand. Zwei streikende Krankenpflegehelferinnen äußerten sich gegenüber jW nicht optimistisch, dass Sana diesmal ein verbessertes Angebot vorlegen würde. »Heut’ wird es eh kein Ergebnis geben.« Und dann? »Dann streiken wir das nächste Mal vier Tage.« Der erste Ausstand in der aktuellen Tarifauseinandersetzung im Oktober hatte zwei Tage gedauert. Auch an­de­rn­orts war die Streikdauer kurz vor der fünften Verhandlungsrunde erhöht worden, so etwa an den bayerischen Sana-Standorten Hof und Pegnitz.

Keine Wertschätzung

Nach dem Willen des Unternehmens sollen die Entgelttabellen der rund 10.000 Beschäftigten im Sana-Konzerntarifvertrag, der auch im Klinikum Lichtenberg gilt, erst 2024 erhöht werden. Und auch dann nur um 100 Euro plus insgesamt vier Prozent. Damit hat Sana sein letztes Angebot sogar verschlechtert. Für 2022 und 2023 bietet das Unternehmen lediglich Einmalzahlungen an. Die wollte Sana – angeblich, um für Gleichbehandlung unter den Beschäftigten zu sorgen – mit dem staatlichen Bonus, den einige Pflegekräfte für die besondere Belastung in der Pandemie bekommen und andere nicht, verrechnen. Doch hier stellte sich heraus, »dass Sana überhaupt nicht weiß, welche Beschäftigten welchen Pflegebonus bereits erhalten haben«, wie aus einer aktuellen Tarifinfo von Verdi an die Beschäftigten hervorgeht, die jW vorliegt. »Ein schlüssiges Konzept, wie mit den unterschiedlichen Zahlungen praktisch umgegangen werden soll, konnte Sana nicht vorlegen.«

Es fehle an Wertschätzung. Deshalb würden viele, die hier beginnen, nach ein paar Wochen wieder kündigen. Und sie selbst? »Ich schaue erst einmal, was sich hier tut«, so eine der Krankenpflegehelferinnen. Ob sie meine, dass es woanders besser sei, wollte jW wissen: »Vielleicht an einer kleineren Einrichtung.«

Dabei war, so musste man am Donnerstag konstatieren, nicht ausgemacht, dass sie an anderem Ort nicht von Sana eingeholt werden würde. Wie am Donnerstag bekanntwurde, hat Sana 51 Prozent der Anteile am Paulinenkrankenhaus und 100 Prozent der Paulinen-Servicegesellschaft erworben. Beide gehörten vormals der freigemeinützigen Paulinenhaus-Krankenanstalt. Das Paulinenkrankenhaus mit rund 350 Beschäftigten im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist eine Spezialklinik für die Weiterbehandlung nach herzchirurgischen Eingriffen, die Behandlung vor und nach Transplantationen sowie die Betreuung von Patienten mit Kunstherzsystemen. Der Kaufvollzug soll – nach Zustimmung des Kartellamts – zum 1. Januar 2023 erfolgen.

Gespräche abgebrochen

Auch mit dem Paulinenkrankenhaus hat Verdi einen Tarifvertrag ausgehandelt, der nach Angaben der Klinik sogar weitgehend dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) entspricht. Ob es nach dem Kauf dabei bleibt, ist mit Blick auf eine weitere mögliche Übernahmen durch Sana fraglich: In Rheinland-Pfalz kämpft Verdi derzeit gegen eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, dessen Zukunft bis zuletzt Gegenstand von Verhandlungen zwischen den Eigentümern – der Stadt Koblenz, dem Kreis Mayen-Koblenz und mehreren kirchlichen Stiftungen – und Sana war.

Am Donnerstag erklärte Verdi, dass die Gespräche zwischen dem Krankenhauskonzern und der Gewerkschaft abgebrochen worden seien. Die Sana-Kliniken AG bestehe weiterhin darauf, alle Beschäftigten des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein in den konzerneigenen Tarifvertrag zu überführen. Eine Schlechterstellung der Beschäftigten durch den Ausstieg aus dem TVöD werde es mit der Gewerkschaft allerdings nicht geben, so Frank Hutmacher, Verhandlungsführer und Landesbezirksfachbereichsleiter der Verdi für Rheinland-Pfalz und das Saarland.