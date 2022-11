Kein Geld für den Süden

Gehad Hamdy/dpa Klimaaktivisten fordern am Donnerstag in Scharm Al-Scheich mehr Klimahilfen für den globalen Süden

Die Nachrichten in Sachen Klimakrise werden nicht besser: Die globalen CO2-Emissionen bleiben auf Rekordniveau. Es gebe »keine Anzeichen für einen Rückgang«, teilte eine Wissenschaftlergruppe der britischen Universität Exeter am Donnerstag mit, deren Forschungsbericht »Global Carbon Budget 2022« (GCB) gleichentags veröffentlicht wurde. Die Gesamtemissionen dürften sich demnach in diesem Jahr auf 40,6 Milliarden Tonnen belaufen. Das ist nur wenig niedriger als der bislang höchste Wert aus dem Jahr 2019 (40,9 Milliarden Tonnen).

Entsprechend scheinen die Staats- und Regierungschef auf der diesjährigen Weltklimakonferenz COP 27 im ägyptischen Scharm Al-Scheich die Klimakrise auch gar nicht mehr verhindern zu wollen. Vielmehr geht es ihnen vor allem darum, sich auf die kommende Katastrophe vorzubereiten, d. h. sich den Gegebenheiten »anzupassen«. Weil die Staaten aus dem globalen Süden besonders von den Folgen der Erderwärmung betroffen sind, verlangen sie von den Ländern aus dem Norden Klimahilfen. Sie argumentieren dabei zu Recht, die Hauptverursacher der Klimakrise seien die Länder aus dem Norden. Diese hatten auf der COP 21 in Paris im Jahr 2015 versprochen, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar an Klimahilfen an »einkommensschwache« Länder zu überweisen. Laut OECD betrug die Summe 2020 aber insgesamt nur 83,3 Milliarden US-Dollar. Eine Mitte Oktober von Oxfam verbreitete Analyse schätzt den tatsächlichen Wert der Unterstützung durch die reichen Industrieländer im Jahr 2020 sogar auf lediglich 21 bis 24,5 Milliarden US-Dollar. Außerdem trieben Klimakredite die Schuldenberge der Länder weiter in die Höhe, kritisierte die Entwicklungsorganisation. Eine Studie vom Dienstag beziffert die benötigten Klimahilfen für den globalen Süden nun auf rund 2,4 Billionen US-Dollar pro Jahr bis 2030. Die aktuell geleisteten Zahlungen reichen also bei weitem nicht aus.

Am Mittwoch und Donnerstag wurde in Scharm Al-Scheich deshalb um mehr Finanzhilfen gerungen. Dabei sei »nichts herumgekommen«, erklärte Till Groth, Experte für internationale Klimapolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), gegenüber jW. »Verursacherstaaten schweigen, während Staaten des globalen Südens immer lautstärker klare Zusagen fordern«, fasste Groth, der sich derzeit in Scharm Al-Scheich befindet, die Situation zusammen. Irland verspreche einen Beitrag von einer Million Euro zum Risikoschutzschirm für »Loss and Damage« (Verluste und Schäden), Belgien 2,5 Millionen und Schottland fünf Millionen. Es sei bisher aber nicht erkenntlich, ob es sich dabei um zusätzliches Geld zur bisherigen Klimafinanzierung handelt. Und: »Es sind winzige Beträge in Anbetracht der gigantischen Kosten, die vulnerable Staaten zu erwarten haben«.

Die Länder des globalen Südens werden beim Abschluss der COP 27 am Freitag kommender Woche aber nicht nur mit leeren Händen bei den Klimahilfen dastehen. Sie werden vom Norden auch keine Zusage erhalten, dass dieser die Klimakrise nicht weiter befeuert. Tatsächlich haben westliche Staaten in den vergangenen Monaten eine Renaissance der fossilen Energieträger eingeleitet. In der BRD beispielsweise wird aktuell für mehrere Milliarden Euro eine Infrastruktur für Flüssigerdgas (LNG) aufgebaut. Auf die Frage, wie das mit den Klimazielen der Bundesregierung zusammengehe, antwortete der Pressesprecher des Bundeswirtschaftsministeriums, Stephan Gabriel Haufe, gegenüber jW, das »LNG-Beschleunigungsgesetz« begrenze die Nutzung von LNG-Terminals und schreibe einen »Wechsel zu erneuerbarer Energieträgern vor«.

Das hält Groth für Unfug: »So wie die Terminals jetzt gebaut werden sollen, müssten sie für eine Nutzung von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen quasi komplett neu gebaut werden«. Der BUND teile die Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dass eine Umrüstung nicht möglich ist.