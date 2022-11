»Zuweisung eines sicheren Hafens wurde verzögert«

ALVARO PADILLA/Agencia EFE/IMAGO Die »Humanity 1« im Hafen von Catania (7.11.2022)

Wie ist die Lage an Bord Ihres Rettungsschiffes »Humanity 1«, dem italienische Behörden zunächst die Einfahrt in den Hafen Catania untersagt hatten?

Von den 179 Menschen, mit denen die »Humanity 1« am Sonnabend in den Hafen von Catania einfuhr, haben 144 das Schiff verlassen. Alle wurden von zwei Mitarbeitenden des italienischen Gesundheitsministeriums untersucht, dabei wurden zunächst 36 Menschen als »gesund« deklariert. Eine der Personen brach daraufhin zusammen und musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. So verbleiben 35 Menschen an Bord, denen die italienischen Behörden bis jetzt verweigern, an Land zu gehen.

Die Menschen sind niedergeschlagen, einige essen unregelmäßig oder gar nicht. Die medizinische Untersuchung durch die Behörden war vollkommen unzureichend. In vielen Fällen gab es keine Übersetzung, eine psychologische Begutachtung fand erst gar nicht statt. Das ist inakzeptabel und in völliger Missachtung der Tatsache, dass die Menschen gerade erst aus Seenot gerettet wurden und zuvor verschiedene Formen von Gewalt in Libyen erfahren hatten.

Sie wollen den italienischen Staat verklagen. Warum?

Das Vorgehen der Behörden basiert auf einem unrechtmäßigen Dekret, das von der italienischen Regierung gegen die »Humanity 1« ausgesprochen wurde. Das Dekret verbietet dem Schiff, länger in italienischen Hoheitsgewässern zu verweilen, als es »für Rettungs- und Hilfsmaßnahmen für Menschen in Notlagen und in prekären Gesundheitszuständen erforderlich ist«. Alle an Bord des Schiffes verbliebenen Personen müssten die Territorialgewässer Italiens verlassen. Das käme einer illegalen kollektiven Ausweisung – einem Pushback – gleich. Das werden wir nicht zulassen.

Der Kapitän wurde am Sonntag angewiesen, dem Dekret Folge zu leisten und den Hafen mit den verbleibenden 35 Menschen an Bord zu verlassen. Auf seine Weigerung hin wurde eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro angedroht. Das Dekret an sich ist im Kern illegal, es widerspricht sowohl dem internationalen Seerecht als auch der Genfer Flüchtlingskonvention sowie der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wir gehen daher vor dem Verwaltungsgericht in Rom gegen das Dekret vor.

Die neue ultrarechte Regierung Italiens hat den Kurs gegenüber den NGOs weiter verschärft. Wie wollen Sie Ihre Arbeit fortsetzen angesichts dieser Lage?

Wir werden unsere Arbeit auf jeden Fall fortsetzen und die italienischen Behörden nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Sicher müssen wir uns mit der neuen italienischen Regierung jedoch auf einiges gefasst machen. Es wird nicht der letzte Versuch sein, unsere oder die Arbeit anderer Seerettungsorganisationen zu behindern und zu diffamieren. Wir sehen auch andere europäische Staaten in der Pflicht, sich für die ungehinderte Arbeit der zivilen Flotte einzusetzen. Ebenso steht die Europäische Kommission in der Pflicht, die Einhaltung europäischen Rechts von den Mitgliedstaaten einzufordern. Unabhängig davon ist für uns jedoch klar, dass wir unsere Rettungseinsätze fortführen werden. Unter keinen politischen Umständen werden wir tatenlos dabei zusehen, wie täglich Menschen auf der Flucht vor den Toren Europas ertrinken.

Gibt es Alternativen für die Rettungsschiffe, etwa Malta oder andere Anrainer?

Alle Küstenstaaten Europas haben die Pflicht, in Seenot geratenen Menschen Hilfe zu leisten. Und für Rettungen im zentralen Mittelmeer gilt das in erster Linie für Malta und Italien. Diese sind und bleiben in der Pflicht, Rettungen zu koordinieren, Informationen weiterzugeben sowie einen sicheren Hafen zuzuweisen. Der Pflicht nach Koordination und Information kamen die relevanten Seenotleitstellen während unseres derzeitigen und des letzten Einsatzes nicht nach. Die Zuweisung eines sicheren Hafens wurde lange verzögert, und die aktuelle Strategie der italienischen Regierung bedeutet eine weitere Eskalation, gegen die wir uns wehren.