Zeichen gegen Abschottung

Daniel Bockwoldt/dpa Taufe des Rettungsschiffes in Hamburg (3.11.2022)

Thomas Scheible deutet auf Doppelbetten aus Metall, die in der Schiffskabine aufgestellt sind. »Das wird die recovery area, also ein Rückzugsraum«, erklärt er. Es ist schwer vorstellbar, aber schon bald werden Mütter und ihre Kinder in diesem Bereich versuchen, sich von den Schrecken der versuchten Überfahrt nach Europa in nicht seetüchtigen Booten zu erholen. Der Kölner Scheible, der zur Mannschaft der Organisation Sea-Watch gehört, führt eine Gruppe über die »Sea-Watch 5«, die ab dem kommenden Frühjahr als größeres, schnelleres und effizienteres Rettungsschiff im Mittelmeer für den Berliner Verein im Einsatz sein wird.

An diesem sonnigen Donnerstag im November an der Hamburger Überseebrücke, bei der Taufe des Schiffes mit rund 150 Journalisten und Gästen, ist der Horror, den Geflüchtete tagtäglich auf dem Mittelmeer erleben, weit weg und zugleich bedrückend nah. In den Ansprachen wird auf die Lage dort Bezug genommen, die sich seit dem Amtsantritt der neuen rechten Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Italien verschärft hat. Zum Zeitpunkt der Taufe hindert die Regierung drei Rettungsschiffe mit knapp 1.000 Geretteten an Bord am Einlaufen (mittlerweile durften zwei Schiffe einlaufen, aber nicht alle Flüchtlinge durften an Land).

In einer Pressemitteilung zur Taufe stellt Sea-Watch klar, dass man sich von der italienischen Rechtsregierung nicht in die Knie zwingen lassen wird. Das neue Schiff des Vereins sei »eine Kampfansage an all jene, die auf dem zentralen Mittelmeer Menschenrechte missachten«, heißt es in der Mitteilung. Während die »radikal rechte Regierung« in Italien versuche, »Migration als Spielball neofaschistischer Politik zu nutzen«, schicke Sea-Watch als Antwort ein weiteres Rettungsschiff in den Einsatz. »Gerade jetzt stehen wir an der Seite derer, die europäische Staaten lieber ertrunken als in ihren Häfen sehen wollen«, wird Sea-Watch-Sprecherin Mattea Weihe in der Mitteilung zitiert.

Seit sieben Jahren engagiert sich Thomas Scheible für Sea-Watch, hat inzwischen seine Papiere als Matrose, wie er dem jW-Reporter bei der Führung von Taufgästen übers Schiff erzählt. Er beantwortet alle Fragen ohne Probleme. Bei dem 58 Meter langen Schiff handele es sich um einen früheren Versorger von Bohrplattformen, der zum Schluss als »Emergency Response Ship« eingesetzt worden sei. Bei Bränden oder anderen Notfällen habe das Schiff Arbeiter von den Plattformen geholt. »Darum sind die Betten und andere Teile, die wir gebrauchen können, bereits an Bord«, so Scheible.

Noch müsse das zwölf Jahre alte Schiff umgebaut werden und werde dafür ins dänische Hirtshals verlegt, anschließend nach Flensburg. Dort werde zum Beispiel die Messe, der Aufenthaltsraum für die Crew, vergrößert. Diese umfasse etwa 32 Personen, erläutert Scheible, ein Drittel davon professionelle Seeleute, zwei Drittel Ehrenamtliche. Auf der Werft wird auch das Achterdeck, auf dem die Geretteten untergebracht werden, einen neuen Holzboden bekommen. Die »Sea-Watch 5« sei für rund 500 Gäste gedacht, wie die geretteten Flüchtlinge an Bord bezeichnet werden – »aus Respekt«, wie Scheible betont. Das seien etwa doppelt so viele wie auf der »Sea-Watch 3«, das für den Verein derzeit auf dem Mittelmeer im Einsatz ist.

Auf dem neuen Schiff soll alles besser werden. Auf der »Sea-Watch 3« habe man zum Beispiel für die Geflüchteten keine vernünftige Küche. »Da hat buchstäblich der Erste wieder Hunger, wenn der Letzte sein Essen bekommen hat«, erklärt Scheible. Auf der »Sea-Watch 5« soll noch ein Container aufgestellt werden, in dem dann ein großer Konvektomat installiert wird, ein Heißluftofen, der Speisen mit Dampf gart.

Bei der Taufe ist auch die evangelische Kirche mit von der Partie – über das im Sommer 2019 gegründete Bündnis United for Rescue. Die »Sea-Watch 5« ist das dritte Schiff, das vom Bündnis, dem rund 850 Organisationen und Gruppen angehören, mitfinanziert wird. Das Rettungsschiff sei der »schwimmende Beweis« dafür, wie viel starke Netzwerke bewegen könnten, erklärt der Berliner Bischof Christian Stäblein, Beauftragter des Rates der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) für Flüchtlingsfragen, in seiner Ansprache. Das Sterben auf dem Mittelmeer und an den Grenzen Europas sei »keine Naturkatastrophe«, sondern eine »humanitäre Katastrophe, die politisch gemacht ist und an die wir uns nicht gewöhnen wollen und nicht gewöhnen werden«. An den Außengrenzen Europas entscheide sich, ruft der Bischof aus, »was für ein Europa wir sind und sein wollen«. Die »Sea-Watch 5« werde Leben retten und setze »ein Zeichen gegen die todbringende Abschottungspolitik«.