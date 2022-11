Jedes zweite Los eine Niete

Jeff Chiu/AP Photo/dpa Gutes Schnäppchen oder Fehlinvestition? Der Kurznachrichtendienst Twitter (San Francisco, 4.11.2022)

Geld ist Macht im Kapitalismus. Und der reichste Mann der Welt, Elon Musk, ist mächtig genug, um für 44 Milliarden US-Dollar Twitter zu kaufen und den Konzern binnen einer Woche auf Kosten der Belegschaft ins Chaos zu stürzen und Richtung Ruin zu treiben. Wer verfolgt hat, wie Musk im brandenburgischen Grünheide vorging, um dort ein Tesla-Werk aus dem Boden zu stampfen – wie Wälder gerodet wurden und Trinkwasserknappheit ignoriert wurde, wie Beschäftigte unter Druck gesetzt und Gewerkschaftszugang verhindert wurden – den vermag nicht zu verwundern, was gerade passiert. Außerdem sind schnelle Kündigungen in den USA ja an der Tagesordnung.

Geschwindigkeit und Umfang sind dennoch bezeichnend. Erst wurde das komplette Topmanagement des Social-Media-Unternehmens vor die Tür gesetzt, und Musk erklärte sich zum »alleinigen Direktor«. Am Freitag erhielten dann 50 Prozent der knapp 8.000 Twitter-Beschäftigten ihre fristlose Kündigung. Die neue Führungsclique hatte es spannend gemacht: Um das Unternehmen wieder profitabel zu machen, werde man »am Freitag den schwierigen Prozess der Reduzierung unserer weltweiten Belegschaft durchlaufen«, hieß es kurz zuvor in einer Nachricht an die Belegschaft. Jeder bekomme eine Mail »mit der Betreffzeile: Ihre Rolle bei Twitter«. Es war wie in einer Lotterie – und jedes zweite Los war eine Niete.

Vorsorglich wurden der Mitteilung aus der Chefetage zufolge »die Büros vorübergehend geschlossen, und der Zugang zu allen Badges wurde gesperrt«. Den Beschäftigten dankte man vielsagend dafür, »dass Sie sich weiterhin an die Twitter-Richtlinien halten, die es Ihnen untersagen, vertrauliche Unternehmensinformationen in sozialen Medien, mit der Presse oder anderswo zu diskutieren«.

Der Umfang der Entlassungen wurde bereits bestätigt. »Heute ist dein letzter Tag in der Firma«, stand in den rund 3.700 Mails, die nicht mehr an den bereits gesperrten Twitter-Mail-Account, sondern an die privaten E-Mail-­Adressen der Gefeuerten gingen. Die Entlassungswelle zieht sich durch alle Abteilungen, von der Technik bis zur Produktentwicklung. Die Presseabteilung wurde von mehr als 80 auf lediglich zwei Beschäftigte geschrumpft, das Menschenrechtsteam ist komplett weg. Daher sah am Samstag der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk Anlass, an Musk zu appellieren, für die »Respektierung der Menschenrechte« in dem Onlinenetzwerk zu sorgen.

Während die Beschäftigten noch gebannt auf ihren Posteingang starrten, versprühte Musk auf einer Investorenkonferenz Optimismus: »Ich glaube, dass es eines der wertvollsten Unternehmen der Welt sein könnte«, wird er zitiert. Das ist allerdings eher Theorie: Seit dem Machtwechsel bricht der Umsatz ein, große Werbekunden wie die Tesla-Konkurrenten VW und General Motors, aber auch Pfizer, ziehen sich fluchtartig zurück. Und unter Hashtags wie »Stop Toxic Twitter« ruft ein Zusammenschluss von Hilfsgruppen zum Boykott auf. Musk reagiert panisch und droht den Abtrünnigen ein »thermonukleares Benennen und Schämen« sowie einen Gegenboykott seiner Fans an. Die Panik ist nachvollziehbar, schließlich steckt der Konzern schon tief in den roten Zahlen, und Werbung ist mit rund 90 Prozent die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle.

Auch die Massenentlassungen werden dem neuen Boss auf die Füße fallen, überall regt sich Widerstand. Das Vorgehen des Konzerns verstößt an allen Standorten gegen geltendes Arbeitsrecht. In der BRD etwa, wo Medienberichten zufolge rund 50 Beschäftigte betroffen sind, dürfen betriebsbedingte Kündigungen nicht willkürlich erfolgen. Sie müssen detailliert begründet werden, bei der Auswahl der Betroffenen müssen soziale Aspekte eingehalten werden, außerdem gelten gesetzlich festgelegte Kündigungsfristen.

Am kalifornischen Hauptsitz – wo etwa eine 60tägige Kündigungsfrist und besondere Schutzrechte beispielsweise für Schwangere gelten und ignoriert wurden – haben sich Betroffene bereits organisiert und eine Sammelklage eingereicht. Sie werfen der Konzernführung vor, sowohl gegen kalifornisches als auch gegen US-amerikanisches Arbeitsrecht zu verstoßen.