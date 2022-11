Wie unfair, Elke!

Martin Juen/SEPA.Media/imago images Ein Jahr im Amt und noch immer nicht umgefallen? Elke Kahr gibt Rätsel auf

Über ARD und ZDF kreisen die Geier. Die Kritik an den Anstalten wird durch neue Enthüllungen weiter befeuert, zuletzt waren es unanständig hohe Ruhegehälter für das Spitzenpersonal. Beispiel: Der Programmdirektor des RBB darf sich auf monatlich 8.000 Euro freuen, wenn er keine Lust mehr hat, arbeiten zu gehen. Dazu kommen Frechheiten wie diese: Der NDR hat Sabine Rossbach, die Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg, nach einer internen Untersuchung wegen Vetternwirtschaft – entlastet! Ihr Ehemann und die ältere Tochter hatten erwiesenermaßen lu­krative Aufträge vom NDR bekommen, die jüngere Tochter einen festen Job. Es ist also okay, dass die ganze Familie Rossbach den Laden ausgeplündert hat, zurückkommen soll die Mutter der Com­pagnie trotzdem nicht. Solche Widersprüche bestätigen ARD-Totengräber wie die FDP-Abgeordneten Wolfgang Kubicki und Frank Schäffler. Die haben in einem Gastbeitrag in der Welt verlangt, dass die Sender »größtenteils« privatisiert werden. Ihre Begründung kann man sich sparen, interessanter sind ihre Kumpels: Kubicki berät und verteidigt Finanzkriminelle wie das Fürstentum Liechtenstein, Klaus-Joachim Gebauer (VW-Korruptionsaffäre) und Hanno Berger (»Cum-Ex«-Miterfinder). Schäffler lässt sich in seiner Denkfabrik »Prometheus« von Exxon Mobil, Philip Morris und einem obskuren Netzwerk dafür bezahlen, »für eine schrankenlose unternehmerische Freiheit« zu kämpfen (Zitat Lobbycontrol). Wenn diese zwei sich durchsetzen, werden im Land nur noch die Verlagskonzerne Meinung und Quote machen. Also schalten wir die Kulturradios ein, solange die noch Unerhörtes senden. In dieser Woche zum Beispiel:

Das »Zeitfragen-Feature« über die »Schuldenfalle des Sozialismus: Wie die Bundesrepublik 1989 mit der Verschuldung des Ostblocks Politik machte« (Di. und Mi., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Oder die »Querköpfe«, da geht es auf die Leipziger Lachmesse 2022. Tom Pauls, Simone Solga, Manfred Breschke, Bernd-Lutz Lange und Katrin Weber wollen »Nur ni ­bleede wärn« (Mi., 21.05 Uhr, DLF). Harry Rowohlt liest auf MDR Kultur aus dem letzten Werk von Kurt Vonnegut, »Mann ohne Land«, in dem er Unannehmlichkeiten wie George W. Bush aufspießt (Hörbuch Hamburg/MDR 2006, Do. und Fr., 9 und 19 Uhr). Gerade mal ein Jahr ist die Kommunistin Elke Kahr Bürgermeisterin der steirischen Landeshauptstadt Graz, und schon explodieren dort die Preise für Energie, Lebensmittel und Klopapier. Das tun sie zwar auch anderswo, aber die hiesige KPÖ regiert dagegen an: Wie unfair, Elke! Die »Gesichter Europas« versprechen aktuelle Nahaufnahmen aus Graz in »Kommunisten auf Steirisch« (Sa., 11.05 Uhr, DLF). Im Hörspiel »Der letzte Sommer« nach der Erzählung von Ricarda Huch infiltriert der charmante Anarchist Lju während der russischen Revolution von 1905 die Familie eines Gouverneurs (ORF/BR 1995 Sa., 15.05 Uhr, Bayern 2). Wer nicht mit der Dresdner Philharmonie und Wagners »Walküre« im Kulturpalast weiterzyklieren will (Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur), kann sich mit Orpheus in den griechischen Hades aufmachen bei Claudio Monteverdis »L’Orfeo«, aufgenommen im Juni auf Italienisch in der Wiener Staatsoper unter Leitung des spanischen Dirigenten Pablo Heras-Casado (Sa., 19.05 Uhr, BR Klassik). Wundertüte am Sonntag abend: SWR 2 sendet das Gewinnerstück des »Deutschen Hörspielpreises der ARD 2022« (So., 18.20 Uhr). Alternative: Die Ursendung »Aminadab« nach einem verstörenden Roman von Maurice Blanchot (DLF Kultur 2022, So., 18.30 Uhr, DLF Kultur).