Zimt und Salbei

»Wenn ich Fehler mache, dann hoffe ich, interessante zu machen.« Benno Besson (1922–2006)

Der Vorhang ruht. Halbiert die Bühne in der Tiefe. Vorn, linker und rechter Hand gemeinsam ein V andeutend, zwei Reihen mit Klappsitzen. In der Mitte oberhalb die Initialen BB (nein, nicht Bertolt Brecht). Und ein großes Bild mit der unscharfen Schwarzweißaufnahme eines Mannes in Bewegung. Dann bewegt sich die Szene wirklich. Zwei Männer schieben das etwa drei Meter hohe Foto zur Seite. Aus der Mitte des Vorhangs tritt eine Frau. Spot. Die Gesichter der Männer bleiben vorerst im Dunkeln. Katharina Thalbach, die in natura immer noch etwas kleiner aussieht, als sie auf Bildschirm und Leinwand wirkt, eröffnet den Abend. Die beiden Männer sind Pierre und Philippe Besson. Drei Kinder des großen Theater­regisseurs Benno Besson. Der Titel des Ganzen: »Spielen! Spielen! Spielen! Ein Theaterfest zum 100. Geburtstag von Benno Besson«. Zeit: 4. November 2022. Tatort: Volksbühne. Besondere Umstände: 800 Besucher, ausverkauft.

Pannen zur Nummer gemacht

Man könnte jetzt breit werden darüber, warum dieser kleine Mann so groß war. Könnte reden über den günstigen Kulturraum DDR, in dem sich die theatralische Tradition Osteuropas und die dramatische Westeuropas geographisch überlagert fanden. Reden über Bessons Prägung durch und – wichtiger – Emanzipation von Brecht. Über sein Gespür für Fabel und Raum, beider Beziehung zueinander. Seinen Umgang mit Schauspielern. Und natürlich die großen Erfolge, insonders am Deutschen Theater: Jewgeni Schwarz’ »Der Drache« (16 Jahre im Spielplan, 580 Mal aufgeführt, mit Welttournee); Peter Hacks’ »Der Frieden« (Uraufführung 1962 mit unglaublichen 15 eisernen Vorhängen bei 45 Minuten Applaus) usw. Oder darüber, dass Benno Besson der eine Regisseur war, der an allen drei großen Bühnen Berlins – dem Deutschen Theater, dem Berliner Ensemble und der Volksbühne – länger und prägend gearbeitet hat.

Entsprechend haben diese drei Bühnen – oder sagen wir: was von ihnen übrig ist – die Veranstaltung am Freitag gemeinsam organisiert. Es wurde geredet, zitiert, gesungen, getanzt. Eine Revue also. Mit bekannten Namen und Gesichtern. Introvertierte Schreibtischmenschen und Rampensäue: Friedrich Dieckmann, Hermann Beyer, Samuel Finzi, Winfried Glatz­eder, Christoph Hein, Manfred Karge, Walfriede Schmitt, Tamer ­Tahan, Ezio Toffolutti. Per Video: Henry Hübchen und Christoph Waltz. Unzählige Einspieler ließen die Legenden der Besson-Zeit noch einmal in früher Gestalt erscheinen: Wolf Kaiser, Fred Düren, Eberhard Esche, Elsa Grube-Deister, Angelica Domröse, Rolf Ludwig, Armin Mueller-Stahl, Wolfgang Langhoff u. a. Technische Pannen wurden gekonnt zur Nummer gemacht. Schauspieler halt.

Der Revuecharakter besorgte auch, dass der Abend alles hatte und sich in keine Richtung festlegen wollte. Bessons Arbeitsweise als Regisseur und die politischen bzw. ­ästhetischen Kämpfe der Zeit machten ihn interessant. Gesang und Spiel, die zahlreichen Einspieler historischen Materials machten ihn schön. Die persönlichen und familiären Momente machten ihn warm. »Und was hast du geliebt?« las Katharina Thalbach aus einem Brief, den sie ihrem Vater in den Künstlerhimmel hinterhergeschrieben hatte. »Kinder, Essen, Frauen, Theater. Und zwar von allem reichlich. Darum sind wir auch sechs Kinder. Mit vier Müttern. Aber am meisten hast du das Theater geliebt.«

Interessante Fehler

Diese Liebe zum Theater äußerte sich, so jovial der Mann sein konnte, oft auch als Strenge. Als Unbestechlichkeit mithin. Besson widerstand der Gängelei durch die BE-Priester, die nach dem Tod des Meisters einen ästhetisch schlechterdings einengenden Dogmatismus am Haus installierten. Einem unverhohlenen Drohbrief durch »das Kollektiv« antwortete er mit klassischer Ruhe: »Man konnte Brecht begleiten, solange er seinen Weg ging. In den Tod begleite ich ihn nicht, sondern gehe meinen bescheidenen Weg weiter. Jetzt gibt es den Weg Weigels, Engels, Bergs, Wekwerths, Palitzschs, Schalls, Bessons. Diese Wege sind nicht identisch. Die Summe all dieser Leute ergibt keine Brecht-Linie.« Der Brief endet mit den Worten: »Wenn ich Fehler mache, dann hoffe ich, interessante zu machen.«

Besson ging ans Deutsche Theater, dem besten dieser drei besten. Und er feierte dort billigerweise seine größten Erfolge. Sein Sohn Pierre und die legendären Jazz-Optimisten schlossen den Abend mit grandioser Performance eines Songs aus eben dieser Zeit ab. Gesungen wurde »Die Oliven gedeihen«, das bei Besson der geniale Fred Düren gesungen hatte: »Wir würzen den Wein / Mit Zimt und Salbei. / Die Oliven gedeihen, / Der Krieg ist vorbei.« Die Verse passen nicht in unsere Zeit, gerade deswegen passen sie zu ihr.