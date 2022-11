»Bei der Grundfinanzierung wird der Rotstift angesetzt«

Rolf Vennenbernd/dpa Geld fließt, wo »Exzellenz« produziert werden soll. (Symbolbild; Köln, 9.10.2017)

Von der Sitzung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, GWK, am Freitag in München blieb medial im Grunde nur hängen: Die Hochschulen bekommen für die Zeit bis 2030 deutlich mehr Geld. Wollen Sie das so stehenlassen?

Ich wünschte, ich könnte es, aber das stimmt leider nur für die Förderung der Spitzenforschung durch die Exzellenzstrategie. Beim Zukunftsvertrag »Studium und Lehre stärken«, mit dem ein Teil der Studienplätze an den Hochschulen finanziert wird, haben Bund und Länder Kürzungen gegenüber ihren bisherigen Festlegungen vorgenommen.

Wieviel wird zusammengestrichen?

In ihrem Koalitionsvertrag hatten die Ampelparteien eine regelmäßige Erhöhung des Budgets um drei Prozent jährlich ab 2022 versprochen. Diese Dynamisierung soll nun 2023 kommen. Die bereits von Bund und Ländern zuvor vereinbarte einmalige Erhöhung um neun Prozent im Jahr 2024 wird fast vollständig einkassiert. 2024 wird das Vertragsbudget um 5,87 Prozent erhöht, statt um neun Prozent plus der Dynamisierung. 2025 wird diese auf ein Plus von 1,5 Prozent abgeschmolzen. Das ist nichts anderes als eine Rücknahme längst gegebener Zusagen. Dabei wäre angesichts steigender Energiekosten und einer Inflationsrate von über zehn Prozent eine deutliche Aufstockung der Mittel überfällig gewesen.

Und bei der Exzellenzstrategie hat die GWK nicht gegeizt?

Das jährliche Budget wird von 533 auf 687 Millionen Euro aufgestockt, das sind satte 19 Prozent. Der Wettbewerb zur Kür von Eliteuniversitäten wird aufgeplustert, bei der Grundfinanzierung von Studium und Lehre wird der Rotstift angesetzt. Das ist eine falsche Prioritätensetzung, die dazu noch das Hire-and-fire-Prinzip an den Hochschulen weiter anfachen wird, da die Exzellenzgelder immer nur auf Zeit vergeben werden.

Wo liegen Ihre Prioritäten?

Es braucht deutlich mehr Geld für den Ausbau von Studienplätzen und die Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre. Außerdem hätten die im Zukunftsvertrag enthaltenen Vorgaben, das Geld für mehr Dauerstellen an den Hochschulen einzusetzen, verbindlicher formuliert werden müssen. Mit einem bloßen Appell, wie ihn Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ausgesprochen hat, ist es nicht getan.

Was befürchten Sie?

Papier ist geduldig. Die von den Ländern vorgelegten Verpflichtungserklärungen zur Umsetzung des Zukunftsvertrags enthalten allenfalls vage und unverbindliche Pläne für mehr Dauerstellen. Hinzu kommt, dass viele Länder die vereinbarte Kofinanzierung verweigern. Wer zahlt, schafft an: Die GWK muss die vertragsgemäße Verwendung der Mittel kontrollieren und sie zurückfordern, wenn sie zweckentfremdet werden.

Vieles spricht dafür, dass die Studierendenzahlen mit der Corona- und der Inflationskrise merklich zurückgegangen sind. Damit verteilt sich mehr Geld auf weniger Köpfe. Sind das für Sie keine guten Aussichten?

Wir wissen, dass viele Studienberechtigte vor allem deshalb zögern, ein Studium aufzunehmen, weil sie es sich nicht leisten können. Neben einer echten BAföG-Reform, die dafür sorgt, dass mehr Studierende gefördert werden und ihre Existenz sichern können, muss der Bund den Studierenden im bevorstehenden Krisenwinter zusätzlich finanziell unter die Arme greifen. Die von der Koalition versprochene Energiepauschale von 200 Euro muss so schnell wie möglich ausgezahlt werden, und der soeben erst ins BAföG aufgenommene »Notfallmechanismus« ist zu aktivieren – wann, wenn nicht jetzt?

Auf die 200 Euro müssen Studierende noch lange warten. Zunächst müsse eine »zentrale Plattform« entwickelt werden, um darüber die Auszahlung zu bewerkstelligen, ließ Stark-Watzinger wissen. Ihr Urteil?

Die Ampel hat die Auszahlung der 200 Euro beschlossen, und es ist die Aufgabe der Bundesregierung, dafür eine praktikable Lösung zu finden. Alle Studierenden haben mit der Einschreibung oder Rückmeldung zum Wintersemester ihrer Semesterbeiträge entrichtet. So schwer kann es nicht sein, auch umgekehrt Zahlungen vorzunehmen, sobald es dafür eine Rechtsgrundlage gibt.