Miete verdoppelt

Schöning/IMAGO Mieten sind für Studenten heute kaum mehr bezahlbar. Wohnraum muss auch improvisiert werden (Berlin-Charlottenburg)

Teure Energie, teures Essen, teures Wohnen – der drastische Kostenauftrieb der vergangenen Monate setzt der großen Mehrheit der knapp drei Millionen Studierenden in Deutschland schwer zu. In der Hauptstadt regt sich dieser Tage Protest gegen »exorbitant« gestiegene Mieten in den staatlichen Wohnheimen, deren Zimmer wegen ihrer sonst moderaten Preise heiß begehrt und schon lange vor Semesterbeginn vergriffen sind. In einem Schreiben an die junge Welt beklagen sich Bewohner des Hauses am Halbauer Weg im Bezirk Steglitz-Zehlendorf über Erhöhungen von bis zu 60 Prozent bei gleichzeitiger Halbierung der Vertragslaufzeiten von zwei auf ein Jahr. In einer Onlinepetition fordern Vertreter der studentischen Selbstverwaltung des Standorts eine Rücknahme der Aufschläge sowie mehr öffentliche Mittel für das Berliner Studierendenwerk.

Gleich zweimal, zum September und dann erneut zum November, wurden die Mieten in den 32 staatlichen Einrichtungen in der Spreemetropole hochgesetzt – im Schnitt um 111 Euro. David Tzafrir, der Initiator der Petition, weiß von Steigerungen in der Größenordnung von über 60 Prozent. Er kenne Beispiele, in denen der Satz von 260 Euro auf 422 Euro angehoben worden sei, erklärte er am Montag gegenüber dieser Zeitung. Die raren Wohnheimplätze wären für viele die »einzige Möglichkeit für bezahlbares Wohnen« in der Stadt, »und diese letzte Option wird jetzt zunichte gemacht«. Unter Druck stünden vor allem internationale Studierende und solche mit geringem Einkommen, wovon am Halbauer Weg sehr viele lebten. Zu kämpfen hätten insbesondere Menschen aus dem Nicht-EU-Ausland, die rund zwei Drittel der Wohnheimmieter in Berlin stellten. Sie könnten sich weder auf Stipendien bewerben, noch erhielten sie staatliche Ausbildungsförderung (BAföG).

Das Berliner Studierendenwerk hatte Anfang November die harte Gangart gegenüber dem Tagesspiegel bestätigt. Die Erhöhungen betreffen demnach Neu- und Folgeverträge, wovon zuletzt 2.300 abgeschlossen worden seien, in 69 Fällen hätten sich die Forderungen verdoppelt. Ferner sei für die folgenden Monate mit weiteren Anpassungen zu rechnen. Die Wohnheimbetreiber sind indes selbst nur Getriebene der Entwicklung. Die ihnen bewilligten öffentlichen Zuschüsse reichen seit langem nicht aus, den gewachsenen Erfordernissen durch die stark gestiegenen Studierendenzahlen zu genügen. Mit der aktuellen Krise haben sich die Nöte weiter zugespitzt, und solange die Politik kein Geld nachlegt, müssen die Studierenden die Zeche zahlen – für höhere Mensa- und Wohnheimpreise sowie steigende Semesterbeiträge.

Derzeit laufen Verhandlungen zum Berliner Nachtragshaushalt, mit dem Privathaushalte und Landesunternehmen in der Energiekrise unterstützt werden sollen. Während das Budget 2,6 Milliarden Euro umfasse, »bräuchte es nur 13 Millionen Euro, um die Mieten konstant zu halten«, erläuterte der Petitionsführer Tzafrir. »In Relation ist das eine wirklich kleine Summe, doch die Hilfe für Studierende hat offensichtlich keine Priorität.« Wie zum Beweis hat die Ampelregierung im Bund es bis heute nicht fertig gebracht, einen Weg zu finden, die vor Monaten beschlossene 200-Euro-Soforthilfe auszuzahlen, die allen Hochschülern zustehen soll. Am zurückliegenden Freitag verständigte sich die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern darauf, eine »zentrale Plattform« zu entwickeln, um darüber die Überweisungen bis frühestens Anfang Januar abzuwickeln.

Für Kristina Koch wäre dies ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Studentin aus Magdeburg muss mit einer Vervierfachung ihrer Nebenkosten im kommenden Jahr rechnen, wie am Sonntag der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete. Bei Mehrkosten von »über 700 Euro, wie bei mir, was sind dann 200 Euro für eine Entlastung«, fragte sie. Ihr Rezept zum Überleben: »Ich kaufe jetzt vermehrt ›minderwertiges Zeug‹ ein und schaue drauf, dass meine Kosten fürs Essen quasi bei null liegen.«