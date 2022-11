Ampel pariert Merz-Offensive

Sven Simon/IMAGO Bereitet Blockade im Bundesrat vor: CDU-Parteichef Friedrich Merz (Augsburg, 29.10.2022)

Die staatliche Gängelung von Erwerbslosen und Niedriglohnbeziehern soll in ihrer bisherigen Form so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Im Interesse der davon profitierenden Kapitalfraktionen versuchen die Unionsparteien weiterhin, mit allen Mitteln zu verhindern, dass es zum 1. Januar 2023 zur Umstellung von Hartz IV zum sogenannten Bürgergeld kommt. Am Montag haben der Bundesvorstand und das Präsidium der CDU sich auf die zuvor bereits angedrohte Blockade im Bundesrat festgelegt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Gemäß einem Vorschlag von Parteichef Friedrich Merz bietet die CDU den Regierungsparteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen demnach an, die Einführung des »Bürgergelds« zu vertagen. Statt dessen sollen die Hartz-IV-Regelsätze auf das geplante »Bürgergeld«-Niveau um 50 Euro auf 502 Euro pro Monat angehoben werden. Eine Anhebung müsse »zum 1. Januar spätestens geschehen«, hatte Merz am Sonntag abend in der ARD gefordert. »Wir bringen einen Antrag in den Bundestag ein, mit dem sich die Erhöhung der Regelsätze unabhängig vom vermurksten Ampel-Hartz-IV/Bürgergeld-Gesetz umsetzen lässt«, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt laut Vorabmeldung dem Münchner Merkur (Dienstagausgabe).

Im Visier hat die Union Aspekte des »Bürgergelds«, die etwas Druck von der »Kundschaft« der Jobcenter nehmen sollen. So stören sich Merz und Co. nach eigenen Aussagen an der möglichen Lockerung des Sanktionsregimes gegenüber denen, die sich nicht den Vorgaben des Schikaneapparats beugen. Außerdem stemmen sie sich gegen die geplante Festsetzung des Schonvermögens für Leistungsbeziehende auf 60.000 Euro. Unionsfraktionschef Merz hatte im Gespräch mit der ARD auf »falsche Anreize für den Arbeitsmarkt« sowie das »Lohnabstandsgebot« verwiesen. Dahinter steckt das Interesse vor allem der exportorientierten Kapitalfraktionen an möglichst großem Druck auf Mittelschicht und Arbeiterklasse. Die einen sollen den Abstieg weiter fürchten müssen, die anderen sich nach dem Fall in Hartz-IV-Bezug für noch so unzumutbare Arbeit bereit erklären – was nicht nur die Löhne drücken hilft, sondern sich auch negativ auf die Streik- und Protestbereitschaft der Werktätigen auswirkt.

Als oberster Gewährsmann dient der Union der Bundesrechnungshof. Die unabhängige Prüfbehörde hatte jene Kritik am »Bürgergeld« geübt, die jetzt von Merz, Dobrindt, Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer oder auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (beide CDU) wiederholt wird. »Der Bundeshaushalt sollte nicht mit dem Leistungsbezug von Personen belastet werden, bei denen grundsätzlich von einer ausreichenden Eigenleistungsfähigkeit ausgegangen werden kann«, heißt es in einem Bericht des Rechnungshofs an den Haushaltsausschuss, aus dem die Süddeutsche Zeitung am 17. Oktober zitierte. Sanktionen könnten sich »positiv auf die Zusammenarbeit der Leistungsberechtigten mit dem Jobcenter« auswirken, findet man in Bonn demnach. Das Kürzen des formal existenzsichernden Regelsatzes als Strafmaßnahme für Zuwiderhandeln könne zudem dazu führen, dass die Bezieher schneller wieder in Arbeit vermittelt werden könnten.

Die Ampelparteien wiesen den »Kompromissvorschlag« der Union umgehend zurück. Es sei »nicht die Zeit mehr für parteitaktische Spielchen«, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Montag in Berlin. Mit dem von Merz kritisierten Schonvermögen werde »nur das fortgesetzt, was die große Koalition 2020 beschlossen hat«, erklärte der Grünen-Abgeordnete Frank Bsirske der AFP am Montag. Er gehe davon aus, »dass sich der Fraktionsvorstand gegen eine Abtrennung des Regelsatzes im Gesetzgebungsverfahren entschließen wird«. Und für die FDP komme »nicht in Frage«, die Regelsätze zu erhöhen, »ohne Leistungsgerechtigkeit und Aufstiegschancen durch Reformen zu verbessern«, stellte Parteivize Johannes Vogel in Berlin klar.

Für diesen Donnerstag ist im Bundestag die zweite und dritte Beratung des »Bürgergeld«-Gesetzes geplant. Die nächste Bundesratssitzung, bei der das Thema aller Voraussicht nach auf der Tagesordnung steht, ist für den 25. November angesetzt.