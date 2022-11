Stich ins Managerherz

Kay Nietfeld/Pool via REUTERS/dpa Genosse und Bosse: Chinas Premier Li Keqiang mit der Delegation von Bundeskanzler Olaf Scholz (Beijing, 4. November)

Selten ist eine Auslandsreise eines Bundeskanzlers so heftig öffentlich attackiert worden wie der kaum mehr als elf Stunden währende Aufenthalt von Olaf Scholz am vergangenen Freitag in Beijing. Außenministerin Annalena Baerbock hatte sich von Usbekistan aus öffentlich von Scholz distanziert. Der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer hatte sogar verlangt, der Kanzler müsse die prominent besetzte Wirtschaftsdelegation, die er wie üblich in die Volksrepublik mitnahm, stehenden Fußes ausladen. Scholz hat an seinen Plänen festgehalten, in Beijing intensiv Gespräche geführt – und dabei die Grundzüge seiner China-Strategie für die deutsche Wirtschaft offengelegt. Ob er sich dabei auf Dauer gegen Angriffe der Grünen behaupten kann, ist freilich ungewiss.

Der Besuch des Kanzlers in Beijing hat bestätigt: Bei den deutschen Investitionen in China, die im ersten Halbjahr 2022 um zehn Milliarden Euro zunahmen – ein Rekordwert –, wird weiter zugelegt. Scholz hatte in Beijing Topmanager von zwölf deutschen Konzernen im Schlepptau, die im Jahr 2021 nach Berechnung der Wirtschaftswoche in der Volksrepublik einen Umsatz von mindestens 153 Milliarden Euro erzielten; die klare Mehrheit unter ihnen plant dort weitere Investitionen. Die Gründe: China ist mit 1,4 Milliarden Menschen der weltgrößte Absatzmarkt, sein Potential liegt mit Abstand vor demjenigen der EU (450 Millionen) sowie der USA (330 Millionen). Auch ist das Land in manchen Branchen, etwa bei Elektroautos, inzwischen so gut entwickelt, dass es in ihnen als der dynamischste Standort für Forschung und Entwicklung überhaupt gilt. Jörg Wuttke, altgedienter Präsident der European Chamber of Commerce in China, nannte kürzlich als diejenigen Branchen, in denen er sich »nicht vorstellen« könne, »dass die Unternehmen ihre Investitionspläne zurückschrauben«, neben der Kfz-Industrie den Maschinenbau und die Chemie. Zu Scholz’ Wirtschaftsdelegation zählten etwa die Chefs von VW, BMW, BASF und Wacker.

Gleichzeitig betonte Scholz während seiner China-Reise, Berlin wolle künftig »einseitige Abhängigkeiten abbauen« – und zwar »im Sinne einer klugen Diversifizierung«. Dabei geht es nicht nur darum, die Abhängigkeit von Rohstofflieferungen aus China zu reduzieren, etwa von Seltenen Erden oder auch von Lithium, das in der Volksrepublik in riesigen Mengen aufbereitet wird. Berlin dringt zudem darauf, deutsche Unternehmen müssten sich mit ihren Lieferketten insgesamt viel stärker von der Volksrepublik lösen, in der beispielsweise drei Viertel aller Batteriezellen für Elektroautos gefertigt werden. Denn klar ist: Eskaliert der Machtkampf zwischen Washington und Beijing zu einem umfassenden Wirtschaftskrieg wie demjenigen gegen Russland, kommt es also zu ausladenden Sanktionen gegen China, dann wäre dies für die deutsche Industrie ein kaum zu verkraftender Schlag. Der Versuch, die Lieferketten zu diversifizieren, leidet allerdings darunter, dass viele Branchen von einem inzwischen optimalen Wirtschaftsumfeld in der Volksrepublik profitieren: Von Zulieferern bis zum beinahe grenzenlosen Potential an spezialisierter, zugleich flexibler Arbeitskraft findet sich dort alles, was das Managerherz begehrt.

Da soll nun politischer Druck nachhelfen. Scholz wird am Wochenende zu Gesprächen nach Vietnam und Singapur aufbrechen und in Singapur gemeinsam mit Wirtschaftsminister Robert Habeck an der 17. Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft teilnehmen. Es wird dort vor allem darum gehen, Alternativen zu Investitionen in China aufzutun. Einfach ist das nicht: Wenngleich die Rahmenbedingungen in Vietnam als ähnlich günstig gelten wie vor Jahren im aufstrebenden China – mit dessen Masse kann das 100-Millionen-Menschen-Land nicht mithalten. Dies könnte prinzipiell nur Indien, wo sich seit kurzem Halbleiterhersteller am Aufbau einer Chipproduktion versuchen – Foxconn aus Taiwan etwa, das sich dazu mit dem indischen Konzernkonglomerat Vedanta verbündet hat. Ihr 20-Milliarden-US-Dollar-Projekt ist ziemlich ehrgeizig: Indien ist international für desolate Infrastruktur und für lähmende Bürokratie bekannt. Kein Zufall, dass es bisher in der Hightechindustrie nicht so recht vertreten ist. Ob der Prozess der Produktionsverlagerung von China in andere Länder, das »Reshoring«, gelingt – wer weiß.

Die Strategie, auf die deshalb zunehmend die Wirtschaftsbosse setzen, die mit Scholz in Beijing eintrafen, wird zuweilen mit dem Schlagwort Glokalisierung umschrieben: Man behält seine chinesischen Standorte, an denen etwa die deutschen Kfz-Konzerne inzwischen ein Drittel ihres globalen Umsatzes erzielen, versorgt sie komplett über innerchinesische Lieferketten und baut parallel für die Standorte im Westen innerwestliche Lieferketten auf. Dann können, so der Grundgedanke, die westlichen Mächte ihre Sanktionen verhängen, wie sie wollen; die Großkonzerne setzen dann eben die Fertigung in China und im Westen in voneinander getrennten Welten fort. Das ist nun allerdings eine Notfallösung, die vielleicht für große, aber kaum für mittlere und kleinere Unternehmen funktioniert und die zudem gewaltige Risiken mit sich bringt: Manche Konzernzentralen legen sich mittlerweile Pläne für den Fall zurecht, dass extraterritoriale US-Sanktionen sie zur auch formalen Abspaltung ihres China-Geschäfts zwingen. Kein Wunder, dass Scholz in Beijing erneut betonte, Berlin lehne ein Decoupling – eine gewaltsam forcierte Spaltung der Weltwirtschaft in eine westliche und eine chinesische Hemisphäre – dezidiert ab.

Ob die Strategie aufgeht? Scholz plädierte in Beijing dafür, die Wirtschaftsbeziehungen »weiterzuentwickeln«. Ob das gelingt, hängt freilich auch davon ab, ob die Gegner einer vertieften Kooperation – die Grünen etwa, selbstverständlich auch die USA – es schaffen, sie zu sabotieren. Wie die Konfliktlinien verlaufen, konnte man am Streit um den Einstieg der chinesischen Reederei Cosco beim Hamburger Containerterminal Tollerort beobachten: Grüne, CDU/CSU und USA drückten den Cosco-Anteil von 35 auf 24,9 Prozent. Selbstverständlich geht der Kampf weiter. Chinas Präsident Xi Jinping warnte am Freitag während Scholz’ Besuch in Beijing, es sei »leicht, politisches Vertrauen zu zerstören, aber schwer, es wiederaufzubauen«. Das begünstigt die erklärten Feinde des China-Geschäfts.