Wirtschaftsplan steht

Martin Meissner/AP Photo/dpa

Für Sozialverbände und Gewerkschaften ist klar: Die von der Bundesregierung geplanten 200 Milliarden Euro, um bis 2024 die explodierten Energiepreise für die Bürger abzufedern, reichen hinten und vorn nicht. Aus dem Plan von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der mehreren Nachrichtenagenturen am Montag vorlag, geht nun hervor: Es wird trotzdem kein Cent mehr ausgegeben werden.

Demnach will Lindner mehr als die Hälfte der Gelder bereits im kommenden Jahr ausgeben. Laut dpa sind für 2023 mehr als 120 Milliarden Euro aus dem Topf verplant. Der Großteil soll auf die Preisbremsen für Strom und Gas entfallen. Konkret: 40,3 Milliarden für die Gaspreisbremse und 43 Milliarden Euro für billigeren Strom. Für die Beteiligung des Staats am angeschlagenen Gasimporteur Uniper sind 15,2 Milliarden Euro vorgesehen. Dazu kommen 8,5 Milliarden für die möglicherweise »notwendige Stabilisierung« anderer Energieversorger.

Mit dem aktualisierten Entwurf des Finanzministeriums befasst sich in dieser Woche der Haushaltsausschuss des Bundestages, der dann letzte Hand an den Etat für 2023 anlegt. In dem mehr als 500 Seiten starken Papier schlägt Lindner weitere Milliardenschwere Mehrausgaben in einzelnen Ministerien vor, die sich seit Verabschiedung des ersten Entwurfs im Juli ergeben haben.

Dazu zählen beispielsweise rund 153 Millionen Euro mehr als geplant für »Integrationskurse« für ukrainische Geflüchtete. Denn die Bundesregierung will diese schnell in den Arbeitsmarkt integrieren, wie Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bereits Mitte Oktober erklärt hatte. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar fordern Kapitalvertreter in der BRD immer offensiver, billige Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben.

Auch die geplante Einführung einer Aktienrente für zehn Milliarden Euro wird bereits in Lindners Plan abgebildet. Mit den Erträgen aus der Anlage des Geldes am Kapitalmarkt soll die gesetzliche Rentenversicherung »entlastet« werden, so das Vorhaben der Bundesregierung. Über mehr Details besteht in der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP noch kein Einvernehmen. Dass diese Zockerei mit öffentlichen Geldern den Rentnern am Ende nichts bringen wird, dürfte aber jetzt schon sicher sein.