Neu erschienen

Rotfuchs

Schwerpunkt in der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« sind Russland und der Ukraine-Krieg. Dokumentiert werden unter anderem Reden von Rolf Becker (auf dem Ehrenfriedhof Stukenbrock-Senne), von Sergej Lawrow vor dem UN-Sicherheitsrat sowie von Lühr Henken vor der Linksfraktion im Bundestag. Hans Schoenefeldt beschäftigt sich mit dem »regelbasierten Vertrauensbruch«, der die NATO bis an die russische Grenze führte. Gerhard Giese fasst Analysen aus Ost und West zur militärischen Lage in der Ukraine zusammen. Wolfgang Hermann untersucht die Entwicklungspartnerschaft der BRICS-Staaten, Georges Hallermayer schildert die Vorbereitungen auf die Weltklimakonferenz in Ägypten ab 6. November. Uli Jeschke erklärt zur Situation der Linkspartei: »Die Sozialdemokratisierung ist (fast) abgeschlossen«. Kurt Laser schreibt über den Berliner Verkehrsarbeiterstreik im November 1932, Hermann Jacobs fragt, wie der Mehrwert aufgehoben wird. Gisela Steineckert würdigt Wolfgang Kohlhaase. (jW)

Rotfuchs, Oktober 2022, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98389830, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net

Friedensforum

Im neuen Heft der Zeitschrift Friedensforum schreibt Hans-Georg Ehrhart über die »schlechten Argumente der Bellizisten« im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Von westlichen Politikern und »medialen Bellizisten« werde für ein »Weiter so« getrommelt. Die dabei vorgebrachten Argumente ließen sich in vier »Cluster« einteilen: »Überhöhung, Konfrontationsnotwendigkeit, Diskreditierung, Illusion«. Die Diskreditierung richte sich mit eindimensionaler und moralisierender Kritik einerseits nach innen gegen die Befürworter einer schnellen Verhandlungslösung, andererseits nach außen gegen Russland bzw. den russischen Präsidenten; »Personalisierung und Diffamierung« ersetzten jede nüchterne Analyse. Außerdem: Roland Appel schreibt über »Gedankenfreiheit im Krieg«, Hermann Theisen über das »Menschenrecht auf Frieden«, Lou Marin über die Frage, wie der Antimilitarismus wieder an Einfluss gewinnen kann, Otmar Steinbicker über die Friedensbewegung »auf den Zuschauerrängen«. (jW)

Friedensforum. Zeitschrift der Friedensbewegung, Jg. 35, Nr. 6/­ 2022, 47 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Netzwerk Friedens­kooperative, Mackestr. 30, 53111 Bonn, E-Mail: friekoop@­friedenskooperative.de