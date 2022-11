Wechselseitige Beziehungen

gemeinfrei Der Rapallo-Vertrag von 1922 sei »Chance für einen echten Frieden und beidseitig vorteilhafte Zusammenarbeit« gewesen, urteilt Wolfgang Beutin

Das neue Heft der Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung bietet wieder reichlich Material, sich der Widersprüchlichkeit wie Verwobenheit gerade der jüngeren deutschen Geschichte zu vergewissern.

Wer glaubt, dass die Russophobie deutscher Eliten erst vom Faschismus her datiert, lernt dazu. Wolfgang Beutin arbeitet heraus, dass bestimmte Kreise schon im frühen Kaiserreich von der »Ostverschiebung« des Russischen Reiches fabulierten und die damals bis hin zu Bismarck vorhandene »realpolitische« Sicht der »Spreekosaken« diffamierten. Im Ersten Weltkrieg wurde Ernst gemacht und mit dem Frieden von Brest-Litowsk in letzter Stunde ein »Sieg« eingefahren. Die neue deutsche Republik musste zunächst andere Lösungen suchen. Beutin würdigt den Rapallo-Vertrag von 1922 als Chance für einen echten Frieden und beidseitig vorteilhafte Zusammenarbeit – »ein wesentliches Zeugnis ›politischer Vernunft‹«.

Matthias John zeigt in der fünften Folge der Dokumentation zum Königsberger Prozess (1904), wie Karl Liebknecht letztlich erfolgreich exilierte russische Revolutionäre gegen Hochverrats- und Verschwörungsvorwürfe aus Russland, die die deutsche Justiz gerne verfolgt hätte, verteidigte. Scheinbar war hier der deutsche »Rechtsstaat« doch die bessere Wahl. Und doch bleibt der Zwiespalt: Letztlich machte auch diese Fehlwahrnehmung Sozialdemokraten für die spätere Zustimmung zu den Kriegskrediten fit.

Peter Brandt beschreibt den Weg zur hessischen Landesverfassung von 1946. Er zeigt dabei Chancen einer Zusammenarbeit wie auch Folgen der Konfrontation von Sozialdemokraten und Kommunisten auf.

Günter Benser eröffnet eine Diskussion zu Siegfried Prokops aktuellem Buch über die ersten beiden Jahrzehnte der DDR. Er würdigt dessen Arbeit, verweist aber auch auf Schwierigkeiten, die wechselseitigen Beziehungen zwischen Berlin und Moskau differenziert zu würdigen. Die Eigenständigkeit der DDR-Akteure, vor allem Ulbrichts, für eine Entscheidung zum »Aufbau der Grundlagen des Sozialismus« in der DDR 1952 sieht Benser als wichtig an. Allerdings bleibt – dass lässt sich aus seinen Anmerkungen ableiten – die Einbettung der DDR in die Systemauseinandersetzung und die weit außerhalb der deutschen Horizonte erfolgenden Entscheidungen unverändert zuwenig erforscht. Bedenkenswert ist auch diese Überlegung: »Während für die SED und Ulbricht persönlich programmatische Orientierung einen hohen Rang besaß, entbehrte und entbehrt die BRD eines Gesamtkonzeptes der gesellschaftlichen Entwicklung.« Es lohne sich, »bei aller objektiven und subjektiven Begrenztheit über die Vorzüge eines in sich geschlossenen Gesellschaftsentwurfs nachzudenken«.