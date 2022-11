Wertvolles Erbe

imago/ZUMA/Keystone Die Schriftstellerin Anna Seghers bekommt anlässlich ihres 80. Geburtstags Glückwünsche von Erich Honecker und Hermann Kant (11.11.1980)

Eine 2017 im Wiener Jüdischen Museum eröffnete Ausstellung über Beziehungen österreichischer und sowjetischer jüdischer Kommunisten stand unter dem herablassenden Motto »Wir wollten nur das Paradies auf Erden«. Erstes Exponat war eine kleine Büste von Marx, der als Urvater von »jüdischem Antisemitismus« gekennzeichnet war. Den oft nicht mehr gläubigen Juden, die aus KZ oder der Emigration in die DDR kamen, spricht man ihr Judentum gern ab. Für den konservativen Autor Michael Wolffsohn war die DDR insofern »praktisch ›judenrein‹«. Obwohl mit Hermann Axen und Albert Norden Menschen jüdischer Herkunft auch höchste Ämter in Regierung und SED innehatten und die Gräzistik-Professorin Marie Simon Mitbegründerin der Jüdischen Gemeinde war, behauptete Harry Waibel unverdrossen, dass »kein Mensch mit jüdischem Hintergrund (…) Professor oder Minister werden« konnte. Der Historiker Wolfgang Benz befand, dass Juden innenpolitisch in der DDR »keine relevante Rolle« spielten. Die unleugbar große Rolle, die Juden in Kunst und Kultur spielten, bewertete Micha Brumlik als eine »Art staatstragendes kritisches Bildungsbürgertum«, das angeblich »von jedem politischen Einfluss ferngehalten wurde und dies auch noch akzeptierte«.

Solche nach 1989 wuchernden Herabwürdigungen und Fehlurteile hätten zu einer erneuten Traumatisierung jüdischer Sozialisten geführt, meint Wolfgang Herzberg, dessen Eltern sich als Jugendliche in der Nazizeit nach England in Sicherheit bringen konnten und dort, ohne die Schule fortsetzen zu dürfen, hart arbeiten mussten. Menschliche Unterstützung und Bildungsangebote erhielten sie von älteren kommunistischen Emigranten, woraus die keineswegs einfache Entscheidung folgte, mitzuhelfen, in Deutschland eine antirassistische und solidarische Gesellschaft aufzubauen. Mit diesen Motiven kamen auch jüdische Intellektuelle wie Anna Seghers, Stefan Heym, Kurt Maetzig, Helene Weigel, Jürgen Kuczynski und viele andere in die SBZ bzw. in die DDR. Während sie als Linke in den westlichen Besatzungszonen unwillkommen und später sogar von Berufsverboten bedroht waren, blieb jüdische antifaschistische Kultur prägend für die DDR. Sie war eben nicht – wie oft behauptet – nur ein verordneter Gründungsmythos. Die Bundesrepublik blieb für viele jüdische Remigranten inakzeptabel, weil dort Nazis, die für die Judenverfolgung mitverantwortlich waren, in höchste Staatsämter gelangten.

Dass sich humanistischer Schulstoff oder fortschrittliche Gesetze nicht ohne weiteres durchsetzten, war kein Alleinstellungsmerkmal der DDR. Auch in »christlichen Gesellschaften« setzten sich christliche Normen nicht sonderlich erfolgreich durch. Anhand einer Familienchronik, in der Herzberg biographische Aufzeichnungen seiner Eltern mit seiner eigenen Autobiographie ergänzt, will er zeigen, wie die verlorengehenden Illusionen der Gründerjahre in Generationskonflikten verarbeitet wurden.

Herzbergs Mutter gehörte zu den Staatsanwälten, die die durchweg entfernten Nazijuristen nach kurzer Schulung ersetzen sollten. Der Vater machte im Journalismus Karriere, wo auch keine Nazis mehr geduldet wurden. Hans Herzberg nahm die strenge politische Reglementierung hin, weil sie ihm angesichts der permanenten politischen Gefährdung der DDR notwendig erschien. Anders Ursel Herzberg, die im Bereich der Jugendkriminalität tätig war. Ihr Bericht bezeugt, dass das Prinzip der Resozialisierung das der Bestrafung dominierte. Weisungen über Strafmaße habe es sehr selten gegeben; in diesen Fällen brachte sie ihre prinzipielle Ablehnung schriftlich zum Ausdruck. Auch weigerte sie sich, ihre kritischen Berichte zu frisieren. Im Unterschied zu Hans Herzberg, von dem sie inzwischen geschieden war, erkannte sie früh Mängel des realen Sozialismus, was sie jedoch nicht dazu brachte, im Westen die Alternative zu sehen.

Nicht zuletzt in Opposition zum Vater, den er als Parteisoldaten wahrnahm, begann Herzberg bereits als Jugendlicher »ideologischen, theoretischen oder auch literarisch-fiktionalisierten Darstellungen von Geschichte vor oder auch nach 1945« zu misstrauen. Über schmerzliche Umwege kam er schließlich darauf, nach Vorbildern der (in der DDR nicht praktizierten) Oral-History-Methodik lebensgeschichtliche Interviews zu führen – zunächst mit Arbeitern und Arbeiterinnen aus dem Berliner Glühlampenwerk, dessen Kulturleiter er einige Jahre war; später vor allem mit jüdischen Remigranten. Diese Zeitzeugnisse wie auch Rocktexte, die Herzberg für seinen Bruder André schrieb, enthalten ungeschminkte Kritik an gesellschaftlichen Zuständen, aber auch Zustimmung zu Erreichtem und künftig Möglichem.

Herzberg geht es um die Rehabilitierung des – freilich gründlich zu erneuernden – sozialistischen Projekts, zu dem Juden vor dem Hintergrund einer langen Verfolgungsgeschichte einen spezifischen Zugang hatten. In ihrem besonderen Beitrag zur universalistischen Kultur gesellschaftlich organisierter Solidarität sieht er ein wertvolles jüdisches Erbe, das nicht auf die Religion beschränkt werden kann.