Auf Hetze folgt Härte

IMAGO/aal.photo Begleitet von einem medialen Kesseltreiben verschärft der Staat seine Gangart gegen Klimaaktivisten (München, 16.5.2022)

Es scheint, als hätten bürgerliche Journalisten und Politiker ihr Lieblingsthema in diesem Herbst gefunden: die Proteste der Klimaschutzgruppe »Letzte Generation«. Auch am Wochenende ging die Debatte um deren Aktionen weiter. Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, forderte in Bild am Sonntag härtere Strafen für die Aktivisten, die sich immer wieder mit den Händen auf Straßen festkleben, um den Autoverkehr zu blockieren. »Klimaprotest darf kein Freibrief für Straftaten sein«, polterte Dobrindt auf Nachfrage des Boulevardblatts. Es brauche »deutlich härtere Strafen für Klimachaoten, um einer weiteren Radikalisierung in Teilen dieser Klimabewegung entgegenzuwirken und Nachahmer abzuschrecken«. Die Entstehung einer »Klima-RAF« müsse verhindert werden.

Im von der CSU regierten Bayern sitzen unterdessen Mitglieder der »Letzten Generation« in sogenannter Präventivhaft. Sie wurden nach Klebeaktionen auf dem Stachus genannten Karlsplatz in München, einem wichtigen Knotenpunkt der Landeshauptstadt, festgenommen. Nach Angaben der Gruppe vom Sonnabend wurden 13 Aktivisten von der Polizei in Gewahrsam genommen. Neun von ihnen säßen seit Freitag abend in der Justizvollzugsanstalt (JV) Stadelheim, bei acht solle der Gewahrsam bis 2. Dezember andauern. Zwei Aktivisten seien entlassen worden, bei vier weiteren sei der Verbleib unklar, heißt es in der Mitteilung. Was sie alle miteinander verbinde, sei der Wille, »nicht länger einfach zuzusehen, wie die Regierung eine rote Linie nach der anderen überschreitet«. Sie breche das Völkerrecht, »indem sie das Pariser Abkommen missachtet«.

Dass ein Polizeigewahrsam von bis zu zwei Monaten verhängt werden kann, wurde durch die viel kritisierten Verschärfungen des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes möglich. Es ermächtigt die Polizei, Personen in Gewahrsam zu nehmen, um die »unmittelbar bevorstehende Begehung« einer Straftat zu verhindern. Der Publizist Kerem Schamberger aus München, der sich am Kampf gegen die Gesetzesänderungen beteiligt hatte, kritisierte das Vorgehen der bayerischen Beamten am Sonntag im Gespräch mit jW. Es sei bezeichnend, dass es erneut Bayern sei, das »mit voller Härte gegen die Aktivisten vorgeht«.

Er habe gemeinsam mit anderen »von Anfang an davor gewarnt, dass sich die Änderungen im Polizeiaufgabengesetz vor allem gegen soziale Bewegungen richten werden«, erklärte Schamberger. Der gesellschaftlichen Linken müsse bewusst sein, »dass genau dieselben Maßnahmen gegen Streiks, Demonstrationen oder Blockaden von Nazikundgebungen eingesetzt werden« können. Dies sei »nur eine Frage der Zeit«. Über die Protestformen der »Letzten Generation« könne man streiten, aber die nun von Bild und Co. befeuerte Debatte diene vor allem dazu, von der Untätigkeit der Regierung gegenüber der Klimakatastrophe abzulenken.

Scharfe Kritik an der »Letzten Generation« hatte es zuletzt im Zusammenhang mit einem Unfall in Berlin gegeben, bei dem eine Frau von einem Betonmischfahrzeug überrollt worden war. Sie starb am Donnerstag abend im Krankenhaus. Gleichzeitig mit dem Unfall hatten Klebeaktionen stattgefunden, woraufhin der Vorwurf laut wurde, deswegen habe ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr zum Anheben des Lkw nicht zum Unfallort durchkommen können. Am Wochenende berichteten verschiedene Medien von einem Vermerk der behandelnden Notärztin. Demnach sei das Fahrzeug nicht benötigt worden, weil sie sich frühzeitig gegen ein Anheben des Lkw entschieden habe.