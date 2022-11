»Das Misstrauen ist fast schon folgerichtig«

Boris Roessler/dpa Beamte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei üben den Einsatz nach einem terroristischen Anschlag (Frankfurt am Main, 8.9.2017)

Sie finden es positiv, dass Innenminister Christian Pegel die Empfehlungen der SEK-Untersuchungskommission veröffentlicht hat. Was steht denn zusammengefasst drin?

Der Bericht umfasst mehr als 100 Seiten und wirft ein Schlaglicht auf die Probleme innerhalb des SEK. Es haben sich direkte Verbindungslinien zwischen Angehörigen der Sondereinheit und dem mutmaßlich rechtsterroristischen Nordkreuz-Netzwerk ergeben. Das reicht von Munitionsdiebstählen für den mutmaßlichen Kopf der Gruppe, Marko G., bis hin zu mehr als fragwürdigen strukturellen Verflechtungen zwischen der Landespolizei und dem zeitweisen Nordkreuz-Mitglied und Schießplatzbetreiber, Frank T. Daneben schaute sich die Kommission die Gesamtorganisation und die Einbettung in die Landespolizei an, um nach Faktoren zu suchen, die das Entstehen einer stramm rechten SEK-Gruppe begünstigten. Und final gibt die Kommission dem Innenministerium Handlungsempfehlungen, über deren Umsetzungsstand Pegel kürzlich informierte.

Sie haben die Geheimhaltungspraxis unter Exinnenminister Lorenz Caffier kritisiert. Wann ist denn mit der kompletten Veröffentlichung zu rechnen?

Ob der Bericht veröffentlicht wird oder nicht, obliegt dem Innenministerium. Ich denke, dass wir spätestens dann mit einer Veröffentlichung rechnen können, wenn das Gericht nach einer Klage von »Frag den Staat« über die Freigabe entschieden hat. Gewisse Teile des Berichts, die sich auf konkrete Einsatzlagen und strukturelle Fragen der Sondereinheit beziehen, werden wohl weiterhin geschwärzt bleiben. Ich begrüße es aber, dass wir nun eine Variante des Berichts haben, mit der wir unter anderem im Innenausschuss arbeiten können, ohne ständig an der Grenze des Geheimnisverrats zu kratzen. Die hohe Einstufung als vertrauliche Verschlusssache unter Caffier war Teil seiner Strategie, offensichtliche Missstände aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Die Taktik sah in der Regel so aus: Wir gründen eine externe Kommission, um Druck aus dem Kessel zu nehmen und Aktivität vorzutäuschen und stufen das Ergebnis am Ende als geheim ein, so dass niemand darüber berichten darf. Spekulation ist, ob das mit seiner persönlichen Verstrickung in den Nordkreuz-Komplex zusammenhängt.

Was müssten aus Ihrer Sicht nächste Schritte sein?

Das gewachsene Misstrauen ist nachvollziehbar, fast schon folgerichtig. Ein erster Schritt ist es, dass von seiten der Politik überhaupt anerkannt wird, dass wir ein Problem haben, um dann offen und transparent damit umzugehen. Wir müssen die Betroffenen in diesem Prozess mitnehmen und letztlich dafür sorgen, dass sie sich wieder sicher fühlen. Möglicherweise kann das auch durch externe Beschwerdestellen gefördert werden. Ein zweiter relevanter Aspekt ist die Arbeit im Untersuchungsausschuss. Wir haben gleich zu Beginn der Legislatur über die Neuauflage eines Ausschusses zur Aufklärung rechter Terrorstrukturen entschieden. Hintergrund war einerseits, dass der erste NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag seine Arbeit nicht beendet hat und viel zu viele Fragen offengeblieben sind. Andererseits mussten wir angesichts der Brisanz und Aktualität Nordkreuz mit in die Untersuchungen aufnehmen. Ich hoffe, dass auch das Ergebnis dazu beitragen wird, militant rechte Netzwerke zu enttarnen und gleichzeitig Vertrauen bei den Betroffenen zu stärken.

Nun werden Umstrukturierungen und Konsequenzen angekündigt. Können Sie sagen, wie die aussehen werden?

Die wohl bedeutendste Konsequenz auf politischer Ebene waren die erzwungenen Rücktritte innerhalb der Ministeriumsspitze, die mehr Teil des Problems als Teil der Lösung war. Wir werden schauen, wie die Empfehlungen umgesetzt werden und welche Wirkung sie entfalten. Darüber hinaus müssen wir stetig einen Blick auf die Aus- und Fortbildung der Polizei werfen. Wir werden prüfen müssen, wie es um die behördeninterne Fehlerkultur, interkulturelle Kompetenz und dem Bekenntnis zu einer offenen Gesellschaft innerhalb der Polizei steht. Und wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die ein frühzeitiges Auffliegen rechter Gruppen ermöglichen. Wir können uns keine Demokratiedefizite innerhalb eines bewaffneten Apparates erlauben.