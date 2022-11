Ernst schweigt

Boris Roessler/dpa SEK-Beamter am Freitag im Untersuchungsausschuss hinter dem verurteilten Stephan Ernst (Wiesbaden, 4.11.2022)

Im Januar 2021 wurde Stephan Ernst wegen Mordes am früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun soll er im Lübcke-Untersuchungsausschuss als Zeuge vernommen werden. Der Ausschuss soll die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden in dem Mordfall und mögliche Versäumnisse beleuchten. Das OLG sah es als eindeutig erwiesen an, dass der Neonazi Ernst den CDU-Politiker am 1. Juni 2019 spätabends zu Hause auf dessen Terrasse aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss getötet hatte. Wegen seiner Unterstützung für Geflüchtete hatten militante Neonazis Lübcke ins Visier genommen. Bei der Befragung im Untersuchungsausschuss soll unter anderem thematisiert werden, wie Ernst an seine Waffen gelangte und sein Schießtraining organisierte.

Hoffen auf Antworten

Doch im Landtag sollte Ernst als verurteilter Mörder des früheren Abgeordneten nicht auftreten, aus Sicherheits- und Pietätsgründen, wie es hieß. Er wurde im Landgericht Wiesbaden befragt. Im Prozessverlauf hatten die Richter sich kritisch zu Ernsts schwankenden Aussagen geäußert und seine Glaubwürdigkeit angezweifelt. Ausschussvorsitzender Christian Heinz (CDU) setzte daher vor der Befragung des Zeugen keine allzu große Hoffnung in dessen Aussagen. Zu denen kam es allerdings nicht. Ernst machte während des Termins von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Damit solle eine mögliche Strafverfolgung vermieden werden, ließ Ernst über seinen Anwalt mitteilen und verlas eine kurze »Reueerklärung«. Nach nichtöffentlicher Beratung setzte der Ausschuss die Befragung fort. Er erhoffte sich zumindest Antworten auf Fragen, die nicht von Ernsts Aussageverweigerungsrecht betroffen waren. So sagte Ernst schließlich, er habe keinen Kontakt zum Verfassungsschutz gehabt und auch nicht gewusst, dass es eine Akte über ihn gegeben habe.

Eine Polizistin aus Nordhessen sagte am Freitag aus, keinerlei Hinweise über Fehler der Behörden bei der Fallaufklärung zu haben. Nach ihrer Einschätzung und nach dem Studium der Akten seien ihr keine gravierenden Versäumnisse aufgefallen, erklärte die Kriminaloberkommissarin am Freitag in Wiesbaden. Die 34jährige Beamtin war mit den Ermittlungen gegen Ernst wegen eines schweren Messerangriffs auf einen irakischen Geflüchteten im Jahr 2016 befasst. Sie habe zuvor beim Staatsschutz im Bereich »Islamismus« gearbeitet und keine nennenswerten Berührungspunkte mit der rechten Szene gehabt. Sie sei dann ab Juli 2019 mit dem Fall befasst gewesen. Ihr hätten Informationen über die Straftaten von Ernst vorgelegen, mit der eigentlichen Person habe sie sich nicht ausdrücklich befasst.

Punkte vertiefen

Laut SPD-Obmann Günter Rudolph ist seine Partei vor allem an der Aufklärung der hinter dem Täter stehenden Netzwerke interessiert, hatte er vor der Ausschusssitzung am Freitag in Wiesbaden erklärt. So solle es etwa um Verbindungen von Ernst in die Neonaziszene gehen. Eine Rolle sollte auch dessen Glaubwürdigkeit in bezug auf seine Distanzierung während des Prozesses spielen. Er hatte noch im laufenden Verfahren vor dem Frankfurter Oberlandesgericht (OLG) die Aufnahme in ein Aussteigerprogramm erbeten.

Linke-Obmann Torsten Felstehausen hatte ebenfalls vor der Sitzung erklärt, unabhängig von deren Verlauf einen weiteren Beweisantrag zur Vernehmung von Ernst gestellt zu haben. Der Grund dafür sei, dass die bisherigen Beweisanträge nur Fragen zur Herkunft von und Umgang mit Waffen und Sprengstoff ermöglicht hätten. Felstehausens Fraktion halte es aber für wichtig, weitere Punkte zu vertiefen, um beispielsweise Bezüge zur extremen Rechten und der Radikalisierung eines nur vermeintlich »abgekühlten Einzeltäters« herauszufinden. Jene These hätte sich inzwischen als gefährlicher Unsinn herausgestellt. Weiter solle versucht werden, Hinweisen zur Rolle von Markus H. nachzugehen, den Ernst als Waffenbeschaffer benannt habe. Bei polizeilichen Vernehmungen wie im Prozess gegen ihn hatte er widersprüchliche Tatversionen geschildert und war schließlich als alleiniger Täter verurteilt worden. H., ehemaliger Freund und Arbeitskollege, der wegen Beihilfe angeklagt war, wurde mangels Beweisen von diesem Vorwurf freigesprochen. Er soll Ende November als Zeuge im Ausschuss befragt werden.