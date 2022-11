»Dies wird auf die Kommunen abgewälzt«

F. Anthea Schaap/imago images Fußgängerzone in der Innenstadt von Königs Wusterhausen (27.5.2020)

Die Stadtverordnetenversammlung von Königs Wusterhausen hat beschlossen, einen offenen Brief an die Bundesregierung zu schicken. Die solle alles unterlassen, was den Ukraine-Krieg verlängert, und alles tun, damit die Waffen schweigen. Wie lange schon beschäftigt man sich in Königs Wusterhausen mit Weltpolitik?

An sich nicht, aber wir haben eine Ausnahmesituation. Die enormen Auswirkungen sind teilweise jetzt schon spürbar. Mittelfristig auch für mich als Unternehmer. Die Gas- und Energiepreise steigen nicht erst seit Ende Februar, aber jetzt deutlich intensiver. Ungefähr ein Achtel des Gesamtetats unserer Kommune sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Vieles werden wir uns ohne eine große Umkehr der Situation nicht mehr leisten können.

Zum Beispiel?

Die Jugendsozialarbeit, Förderungen von Vereinen und der Zivilgesellschaft. Das eine oder andere Projekt werden wir aufgrund der explodierenden Baukosten wohl nicht mehr wuppen können. In den letzten Jahren hatten wir großen Zuzug, besonders intensiv wuchsen wir nach 2015. Da hatten wir schon gravierende Probleme mit der Bereitstellung der sozialen Infrastruktur. Wenn die Eskalation im Ukraine-Krieg fortgesetzt wird mit den Angriffen auf die Energieinfrastruktur: Wie viele werden dann die Koffer packen und Richtung Westen gehen, in der Hoffnung, zumindest irgendwo beheizt unterzukommen? Diese Dinge werden auf die Kommunen abgewälzt.

Welche Politik fordern Sie und die anderen Unterzeichner?

Eine, die deeskaliert und eben nicht mit der Ansage, Russland ruinieren zu wollen, oder wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zu sagen, dieser Krieg könne nur auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Das ist der völlig falsche Weg.

Aus den Fraktionen von CDU und Die Linke kam Zustimmung. SPD und Grüne wollten einen anderen Text. Der wirkt eher zahnlos. Was hatten sie an Ihrem Entwurf auszusetzen?

Sie stören sich an der Kritik und der »Schwarzmalerei«. Das sei alles Quatsch, Polemik und völlig übertrieben. Sie wollten uns entgegenkommen, um einen abgeschwächten Entwurf durchzukriegen. Der war erst mal gut, plädiert auch für Friedensverhandlungen. Aber ich war an dem Punkt zu sagen: Nein, wir müssen jetzt wirklich mal deutliche und offene Kritik gegenüber der Bundesregierung und ihrem Handeln äußern.

Ein Fraktionskollege von Ihnen distanzierte sich vor einigen Tagen öffentlich ausdrücklich von dem Brief vom 20. Oktober. Darin werde einzig das »schwindende Wohlbefinden« beklagt, erklärte Stefan Lummitzsch. Was entgegnen Sie?

Er pickt sich eine Sache raus aus seiner sehr wohlhabenden Perspektive. Ihm würde es wohl nicht so sehr wehtun wie vielen anderen, 300 bis 400 Euro monatlich für Energiekosten mehr zahlen zu müssen. Er lässt die anderen im Brief genannten Aspekte völlig außen vor: täglich weitere Tote und Zerstörung von Infrastruktur in der Ukraine sowie die Auswirkungen auf den globalen Süden.

Leute gehen seit einigen Wochen auf die Straße, um gegen die steigenden Preise zu protestieren. Wie ist die Lage bei Ihnen?

Ich denke darüber nach, was ich als Christian Dorst bzw. wir Unterzeichner tun können. Aber es wird nichts anderes übrig bleiben, als diesen Protest auch auf die Straße zu tragen. Wir haben seit anderthalb Jahren regelmäßig diese Montagsspaziergänge, aktuell um die 450 bis 500 Leute. Die haben jetzt auch den Schwerpunkt: Friedensverhandlungen, keine Waffenlieferungen, keinen Wirtschaftskrieg. Die Spaziergänger werden als rechts unterwandert gesehen, und mit Nazis spaziere man nicht. Aber allen, deren Meinung einem nicht passt, pauschal zu unterstellen, sie seien Nazis, ist eine Ausgrenzung, mit der es nie gelingen wird, etwas gemeinsam zu machen. Es geht zuallererst um Frieden.

Aber von extrem rechten Akteuren distanzieren Sie sich?

Wo ich wohne, haben wir 3.500 Einwohner. Ich lebe hier seit meiner frühesten Kindheit. Ich kenne meine Pappenheimer. Man hat zusammen gespielt. Einige sind Jahre in der rechtsextremen Szene und auch heute noch sehr rechtslastig im Kopf. Trotzdem werde ich nie aufhören, wenn man sich bei einem Sportfest oder auf dem Weihnachtsmarkt trifft, mit ihnen in den Diskurs zu gehen. Das Feld der Kritik an der Regierungspolitik dürfen wir nicht der AfD überlassen.