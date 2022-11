»Die Polizei könnte künftig die Finger davon lassen«

David Mirzoeff/imago images »Raus aus unseren Leben«: Protest gegen spitzelnde Undercoverbeamte in London (23.6.2017)

Nach Jahren ist im Oktober ein Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht Schwerin gegen den Einsatz des verdeckten Ermittlers Mark Kennedy mit einem Vergleich zu Ende gegangen. Der Brite hatte unter anderem 2007 die G8-Protestbündnisse in Heiligendamm bespitzelt. Geklagt hatte ein von der Überwachung Betroffener, den Sie vertraten. Was war für Sie das Besondere an diesem Verfahren?

Erstens, dass der verdeckte Ermittler enttarnt wurde, und zweitens, dass es ein verdeckter Ermittler einer ausländischen Polizeibehörde war. Dieser war mit Wissen und im Auftrag der Landespolizeibehörde Mecklenburg-Vorpommern tätig. Vor dem Hintergrund von Feststellungen und Einschätzungen des Gerichts ist ein Vergleich geschlossen worden, der sich hauptsächlich darauf bezieht, dass beide Seiten das Verfahren nicht fortführen.

Ist es üblich, dass verdeckte Ermittler aus dem Ausland bei linken Protesten für deutsche Behörden arbeiten?

Er ist der einzige, von dem ich weiß, dass er enttarnt wurde. Es kann durchaus sein, dass das eine übliche Praxis ist. Es gibt ein Gerichtsurteil des Bundesgerichtshofes, wo ein ausländischer verdeckter Ermittler in einem Strafverfahren eingesetzt war. Da ging es allerdings um Drogen. Wie stark es überhaupt Einsätze verdeckter Ermittler gibt, seien es nun deutsche oder nicht, kann nur die Polizeibehörde beantworten.

Die werden sich wohl kaum in die Karten schauen lassen…

Genau. Das Verfahren ist besonders, weil das Thema ans Licht kam.

Weshalb ließ sich Ihr Mandant auf den Vergleich ein?

Weil das Gericht festgestellt hat, dass der Einsatz als solcher vollständig rechtswidrig war. Zweitens hat es auch festgestellt, dass mein Mandant von diesem verdeckten Ermittler ausgespäht worden ist. Diese beiden Feststellungen wollten wir erreichen. Nicht geklärt wurde am Ende, ob die Ergebnisse der Ausspähung, die der verdeckte Ermittler erhoben hat, schriftlich niedergelegt wurden in deutschen Akten. Zum Teil, weil Akten gesperrt waren, zum Teil, weil Akten schon vernichtet waren.

Wie ist das Ergebnis juristisch einzuordnen?

Der Einsatz war eine polizeiliche Maßnahme, die man gar nicht vollständig unter Kontrolle hat als deutsche Polizei. Kennedy hat ja in dem Moment nicht aufgehört, auch noch für die britische Polizei tätig zu sein. Was aus dem Verfahren deutlich wurde, ist, dass das mit großen Schwierigkeiten verbunden ist. Das hier beklagte Land hat immer wieder darauf hingewiesen, dass das, was Kennedy für sie gemacht hätte, ja nicht dasselbe sei wie das, was er für das United Kingdom gemacht hat. Deswegen könne ihnen das nicht zugerechnet werden. Diese Rechtsfrage ist nicht entschieden worden.

Für die Zukunft mag das für Polizeibehörden in Deutschland ein Hinweis sein, dass man lieber die Finger davon lässt. Wenn diese ausländischen verdeckten Ermittler sich rechtswidrig verhalten, dann fällt das auf die deutsche Polizei zurück. Ich würde jetzt nicht sagen, deutsche verdeckte Ermittler hielten sich immer an die Gesetze. Aber hier ist die Verantwortlichkeit noch mal schwieriger. Daher hat das Urteil eine Bedeutung über den Einzelfall hinaus. Deutsche Polizeibehörden werden sich möglicherweise zweimal überlegen, ob sie so jemanden von außen holen, der auch noch einen anderen Arbeitgeber hat.

Welche Konsequenzen hat dieser Vergleich und die Feststellung der Rechtswidrigkeit für die Verantwortlichen in den Behörden?

Entscheidungen der Judikative haben nicht sofort eine Bindungswirkung wie ein Gesetz, aber sie sollen Beachtung finden von seiten der Behörden, der Exekutive, die sich daran ausrichten soll. Wenn ein Gericht entschieden hat, dass etwas nicht rechtmäßig war, soll das eine Leitlinie sein.

Und wie sieht es mit rechtlichen und dienstlichen Konsequenzen aus?

Da wir ja nicht genau aufklären konnten, wie genau das in der Polizeibehörde in Mecklenburg-Vorpommern alles geregelt war, gehe ich nicht davon aus. Aber selbst wenn es so wäre, würde ich das nicht erfahren. Disziplinarrechtliche Konsequenzen werden nicht mitgeteilt. Das ist selbst in Fällen von Polizeigewalt so, dass man das nicht erfährt.