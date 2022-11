»Wir bezweifeln, dass die Grünen es ernst meinen«

Christophe Gateau/dpa Demonstration gegen das geplante Abschiebezentrum auf dem Hauptstadtflughafen BER (Schönefeld, 9.2.2022)

Kommende Woche wird im Brandenburger Landtag über den Plan diskutiert, ab 2026 insgesamt 120 asylsuchende Menschen am BER, dem Flughafen Berlin-Brandenburg, einsperren zu können. Ziel soll es sein, sie nach einem Schnellverfahren möglicherweise direkt auszuweisen. Die Errichtung dieses »Abschiebezentrums« wollen Sie verhindern. Wie genau soll das aussehen?

In dem sogenannten Aufnahme- und Ausreisezentrum am Flughafen BER sollen Asylverfahren zentralisiert stattfinden. Juristische Entscheidungen, die zur Abschiebung führen können, sollen unmittelbar vor Ort getroffen werden können. Geplant ist der Bau eines Transitgebäudes sowie eines weiteren, wo Menschen in »Gewahrsam« genommen werden können. Die Rede ist von einem »Rückführungsgebäude«. Mit dessen Bau soll in absehbarer Zeit begonnen werden, die Fertigstellung ist für 2025 geplant.

Laut Medienberichten soll das Brandenburger Innenministerium planen, einen zweifelhaften Investor mit der Realisierung des teuren Projekts zu beauftragen. Was ist darüber bekannt?

Das Land Brandenburg will das Abschiebezentrum von dem wegen Schmiergeldzahlungen vorbestraften Investor Jürgen B. Harder bauen lassen. Nach Enthüllungen der Internetplattform »Frag den Staat«, des RBB und des ARD-Politmagazins »Kontraste« im August wurde von Beginn an auf intransparente Weise mit dem windigen Investor zusammengearbeitet, um den Bau durchzusetzen. Jetzt wird darüber diskutiert, wie teuer das wird und wer daran verdient. Der Entwurf des Haushaltsplans 2023/2024 enthält unter anderem eine Verpflichtungsermächtigung für Mieten und Pachten für das Abschiebezentrum ab dem Jahr 2026 in Höhe von 315 Millionen Euro.

Neben dieser Debatte kritisieren wir aber ganz grundsätzlich, dass Menschen in Abschiebehaft genommen und abgeschoben werden können. Insbesondere lehnen wir Flughafenschnellasylverfahren ab. Damit wird eine Situation juristisch konstruiert, als ob die betroffenen Menschen Deutschland überhaupt noch nicht betreten hätten. Es gibt es keine unabhängige Rechtsberatung und zu kurze Fristen, um Klage zu erheben.

Intransparent und undemokratisch nennen Sie die Planung des Abschiebezentrums. Woran machen Sie das fest?

Es gibt Spekulationen, dass man zunächst mit dem Investor Harder Tatsachen schaffen wollte, um den damaligen Landesfinanzminister Christian Görke von der Linkspartei zu umgehen. Er hatte sich gegen das überdimensionierte und menschenverachtende Projekt positioniert. Behauptet wird nun, Harder wäre vertraglich bereits abgesichert. Tatsächlich gehört ihm aber bislang nur ein kleiner Teil des Flughafengeländes, für den Rest hat er eine Kaufoption. Vieles scheint ungeklärt.

Wer von der aktuellen »Kenia«-Regierung Brandenburgs steht in der Verantwortung?

CDU und SPD treiben das Projekt voran. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Benjamin Raschke, erklärte, mit seiner Partei werde es »keinen Abschiebeknast geben«. Als Koalitionspartner könnten die Grünen damit drohen, die Koalition platzen zu lassen. Wir bezweifeln aber, dass sie es ernst meinen. Wir appellieren an die Grünen, den Worten Taten folgen zu lassen.

Seit Mittwoch vergangener Woche hat Ihre Initiative zu Aktionen aufgerufen. Wie soll der Widerstand aussehen?

Unsere im Dezember 2021 gegründete Initiative ruft auf, den Grünen Mails und Briefe zu schicken und sie in ihren Büros zu besuchen. Wir wollen den Druck erhöhen, um den Bau des BER-Abschiebezentrums zu stoppen. Dazu haben wir in Schönefeld Flyer verteilt, worin wir bitten, sich an den Bürgermeister der Gemeinde, Christian Hentschel, zu wenden.

Wir haben Zustimmung für unsere Sache erfahren. Es gab Zusagen von Anwohnern zu schreiben. Einige berichteten, persönlich Menschen zu kennen, die in Abschiebehaft sitzen, und zeigten sich sehr betroffen. Andere sagten, das Geld solle lieber in Kitas gesteckt werden, statt in solche Zentren.