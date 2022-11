Orange gegen Rot-Gelb-Grün

Lisi Niesner/REUTERS

Klimaaktivisten haben am Mittwoch vor den Zentralen der Ampelparteien in Berlin protestiert. Drei Menschen klebten sich an die Fassade der Bundesgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen. Diese und die Zentralen von SPD und FDP wurden mit oranger Farbe versehen. Vor dem Grünen-Büro solidarisierten sich die Klimaschützer auch mit den Protesten im Iran (Foto). »Die Todesspirale aus Klimakippunkten beginnt sich bereits zu drehen, und keine der Parteien hat einen Plan, das noch in den Griff zu bekommen«, kommentierte die Gruppe »Letzte Generation«. (jW)