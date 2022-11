Das Ende westlicher Dominanz

Von Herder zu Lenin

Putin präsentiert sich in seiner Rede als konservativer Antiimperialist und skizziert Umrisse einer neuen Weltordnung

Der Ukrainekrieg war noch keine zwei Tage alt, da sagte Außenminister Sergej Lawrow bei einem Besuch in Indien, er werde auch um eine neue Weltordnung geführt. Was damals aus Lawrows Mund klang wie eine rhetorische Überhöhung eines praktisch stattfindenden Gewaltaktes, ist inzwischen von den drei im Februar formulierten Kriegszielen Russlands dasjenige, das noch die größte Kontinuität aufweist. Einerseits ist das kein Wunder, weil es von der praktischen Durchsetzung am weitesten entfernt ist; andererseits aber zeigt Putins Rede auf der diesjährigen Ausgabe des Waldai-Forums, dass Russland sein Konzept einer nachhegemonialen Weltordnung durchaus ausformuliert hat.

In ihrer theoretischen Grundlegung sind Putins Ausführungen eklektisch bis konfus. Was soll man von dem kruden Übergang von der verschwindenden Biodiversität zur US-Hegemonie halten, die die traditionelle Vielfalt der Nationen zum Verschwinden bringe? Die Völker als Blumen im Garten der Geschichte – die Metapher stammt von Johann Gotfried Herder (1745–1803), der die Begriffe des »Volksgeists« und des »Nationalcharakters« erfunden und geschrieben hat: »Offenbar ist die Anlage der Natur, dass (…) alle endlich die schwere Lektion gefasst haben: kein Volk ist ein von Gott einzig auserwähltes Volk der Erde; die Wahrheit müsse von allen gesucht, der Garten des gemeinen Besten von allen gebauet werden.« In Russland wurde das einige Jahrzehnte später von den Slawophilen aufgenommen, am berühmtesten formuliert in dem 1866 entstandenen Epigramm des russischen Dichters und Diplomaten Fjodor Tjuttschew: »Verstehen kann man Russland nicht, und auch nicht messen mit Verstand. Es hat sein eigenes Gesicht. Nur glauben kann man an das Land.« Das war eine Polemik gegen die Versuche liberaler (und linker) Kritiker, die Russland nach dem Vorbild Europas verändern wollten.

Putin steht in dieser Debatte auf Tjutschews Seite. Er will jede Kultur und »Zivilisation« gelten lassen, auch die auf einer Mischung von Sklaverei und Rohstoffrente beruhende »Zivilisation« der Golfemirate, solange ihm eine Allianz mit ihnen erfolgversprechend scheint, Russland die Subversionen und Zumutungen der »westlichen Wertegemeinschaft« vom Hals zu halten.

Putin ist wie viele konservative Autoren ein scharfsinniger und treffender Kritiker der herrschenden Zustände. Die Heuchelei, mit denen diese verteidigt werden, bringt er präzise auf den Punkt und führt sie korrekt auf das kaum verhüllte Streben nach Aneignung aller Ressourcen der Erde durch die Metropolen zurück. Aber seine Alternativvision kann man nur idealistisch nennen: ohne die Eigentumsfrage zu stellen oder das Wort Sozialismus in den Mund zu nehmen, soll »der Fortschritt allen zugute kommen« und »Demokratie in den internationalen Beziehungen« einziehen. Lenin, den er am Schluss seiner Rede mit dem berühmten Wort zitiert, eine revolutionäre Situation liege vor, wenn die oben nicht mehr so leben könnten wie zuvor, und die unten es nicht mehr wollten, hätte das in der Luft zerrissen.

Putins Anleihen bei Lenin gehen aber durchaus weiter als nur dieses eine Zitat. Die Gemeinschaft der unterdrückten Staaten mit der Sowjetunion als »Proletariat der Staatenwelt« – das hat es in der Propaganda der 1920er Jahre als Topos ja gegeben. Und der letzte, hier aus Platzgründen nicht zitierte Satz aus Putins Rede über den »Wechsel der Wegzeichen«, der unausweichlich sei, spielt an auf eine Publikation aus der russischen Emigration von 1921 mit diesem Titel und der Forderung, man müsse die Sowjetmacht anerkennen, sie sei immerhin das »reale Russland«. Genau wie Putin die Sowjetunion als Erbe akzeptiert, ohne sie wiederherstellen zu wollen – oder zu können.

Ob die von Putin anvisierte neue multipolare Weltordnung friedlicher oder den Menschen und Völkern zuträglicher wäre als die jetzige, muss sich zeigen. Das Argument für diese Skepsis ist, dass der Erste Weltkrieg aus einer ebensolchen multipolaren Ordnung hervorgegangen ist. Einer Ordnung kapitalistischer Teilnehmer freilich. Schlimmer, spaltender und kriegsträchtiger als die heutige kann seine Weltordnung kaum werden. Putin scheint gewillt, die Probe aufs Exempel zu riskieren. Die Frage ist, wieviele Gleichgesinnte er findet. Sie wird sich praktisch entscheiden: daran, wer sich traut mitzumachen. Eine theoretische Lösung dieser Frage gibt es nicht. Reinhard Lauterbach