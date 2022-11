»Der Krieg darf sich nicht in die Länge ziehen«

Friedenskooperative Münster Warum gibt es angesichts der Kriegsgefahr eigentlich keine Großdemonstrationen wie einst in den 80er Jahren?

Die Außenministerinnen und -minister der G7-Staaten treffen sich am Donnerstag und Freitag in Münster. Thema des Gipfels wird der Ukraine-Krieg sein. Die Friedensbewegung ruft anlässlich des Treffens zu Protesten auf. Wie lautet Ihre Kritik?

Beim G7-Treffen gibt es keinerlei Konzept, wie die Waffen niederzulegen sind. Die Ministerinnen und -minister der »sieben führenden Industriestaaten« beraten über Waffenlieferungen. Unser Motto lautet dagegen »Verhandeln statt schießen – Frieden schließen«. Diese Gruppe ist kein legitimiertes Gremium. Statt für das Überleben der Menschheit, handelt sie im eigenen Profitinteresse. Antony Blinken, der Außenminister der USA und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock treffen sich bereits an diesem Mittwoch im Hotel Atlantic, um die transatlantischen Beziehungen zu stärken. Das ist der Kern der NATO. Der Aufrüstungswahnsinn erhöht die Gefahr eines dritten Weltkrieges, sogar eines Atomkrieges und hilft der Ukraine nicht.

Was erwarten Sie von einer von der Grünen Politikerin Baerbock proklamierten »feministischen Außenpolitik«?

Sie hat keinen Ansatz, was das sein könnte. Krieg ist ein Verbrechen. In der Ukraine sterben täglich Frauen und Kinder. Notwendig wäre, alles zu versuchen, damit der Krieg sich nicht in die Länge zieht – nicht aber, ihn mit Waffenlieferungen zu eskalieren. Auch bei anderen Konflikten ist keine feministische Außenpolitik zu erkennen. Statt den Staatsterror gegen Frauen und Oppositionelle politisch zu bekämpfen, bindet Baerbock einen eng mit dem Mullah-Regime verbandelten »Experten«, Adnan Tabatabai, in ihr Beratungskonzept ein. Im Fall des Ukraine-Konflikts müsste sie versuchen, den Krieg zu befrieden; entsprechend auf den Aggressor Russland wie auf die Ukraine einwirken.

Was wäre angemessene Friedenspolitik?

Man hätte fragen können, ob eine Delegation der Friedensbewegung am G7-Treffen teilnehmen will. In Münster steht die Skulptur des baskischen Künstlers Eduardo Chillida »Toleranz durch Dialog«. Seine Botschaft: Wer Frieden will, muss vom hohen Ross steigen, sich auf gleiche Höhe begeben und miteinander reden. Das erwarten wir von der Außenministerin.

Was sagen Sie zum Argument, nur durch Abschreckung sei der Krieg zu stoppen?

Seit dem 26. Februar werden wir zum 51. Mal mit der Parole »Frieden schaffen ohne Waffen« in Münster vorm Rathaus des Westfälischen Friedens stehen. Wir haben keine Patentlösung, aber mit noch mehr Waffen wird es nicht funktionieren.

Viele Menschen befürchten, durch die Politik der Bundesregierung zu verarmen. Beobachten Sie das auch in Münster, einer der reichsten Städte Deutschlands?

Soziale Kälte gibt es auch in Münster. Zumal sie längst nicht mehr nur die Ärmsten betrifft, sondern in die Mittelschicht hineinzieht.

Ist Bündnispolitik vorstellbar, weil Friedensaktivisten und Menschen, die sich Sozialprotesten anschließen, ähnliche Interessen haben?

Bei unseren Kundgebungen am Donnerstag zeigen wir als Friedensbewegung klare Kante gegen rechts. Zu den Gewerkschaften haben wir gute Kontakte, sie stellen bei uns einen Redner. Die steigenden Ausgaben für Waffen werden wir bald alle zu spüren bekommen. Schon jetzt sind die Kommunen kaum mehr in der Lage, Geflüchtete angemessen aufzunehmen: Nicht nur ukrainische Menschen brauchen eine gute Aufnahme!

Kann es sein, dass Polizei und Lokalpresse versuchen, die Mobilisierung gering zu halten?

Seitens der Polizei hieß es zunächst klar, es sei unser Recht, mit Kundgebungen auf dem Prinzipalmarkt in Münster in Sicht- und Hörweise zu demonstrieren. Jetzt gibt es offenbar Druck von anderer Seite, wie die Polizei andeutete: Es gelte, eine Lautstärke von 85 Dezibel einzuhalten. So können wir weder von uns angemeldete 5.000 Teilnehmende erreichen, geschweige denn die Öffentlichkeit. Dagegen legen wir Rechtsmittel ein. Die Lokalpresse berichtet hauptsächlich über Sicherheitsabsprachen mit Hundertschaften der Bundespolizei und Scharfschützen auf den Dächern. Um Proteste geht es nur im Nebensatz.