Goldgrube für Investoren

Entgegen anderslautenden Ankündigungen setzt die Bundesregierung im Verkehrssektor weiterhin auf öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP). Mehr noch: Wie aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums (BMDV) auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht, hat die Ampel den Anwendungsbereich von ÖPP im Straßenbau gegenüber der großen Koalition sogar ausgeweitet. Damit entpuppe sich die behauptete Einschränkung des Finanzierungsmodells als »Nullnummer«, erklärte der Linke-Abgeordnete Victor Perli am Dienstag gegenüber jW. »Neue Projekte werden vorangetrieben, als hätte es keinen Regierungswechsel gegeben.«

Dabei hatten sich allen voran Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen dafür gerühmt, die Spielräume für ÖPP per Koalitionsvertrag erheblich beschnitten zu haben. Darin ist festgehalten, »bei Kernaufgaben des Staates verbleibt es grundsätzlich bei einer staatlichen Umsetzung und Finanzierung«. Lediglich »ausgewählte Einzelprojekte und Beschaffungen« könnten in Kooperation mit der Privatwirtschaft umgesetzt werden. Allerdings sperrt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ein großes Hintertürchen auf. Während sich die frühere Regierung aus Union und SPD die Realisierung »noch nicht fertiggestellter« ÖPP der ersten bis dritten Staffel auf die Fahnen geschrieben hatte, ist diese Bindung gemäß BMDV-Antwort neuerdings »nicht mehr vorgesehen«. Damit kämen »neben den genannten Projekten gegebenenfalls auch andere in Betracht«. In seinem »Kompendium« zum Entwurf für den Bundeshaushalt 2023 nennt das Ministerium sieben »mögliche weitere Projekte« – »Aufzählung nicht abschließend«.

ÖPP sind Goldgruben für Investoren und Milliardengräber für die Steuerzahler. Bei den Konstruktionen übernehmen Konzerne Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Brücken oder Tunneln und lassen sich dafür in der Regel für 30 Jahre aus staatlichen Schattenhaushalten bezahlen. Die Rechnungshöfe in Bund und Ländern haben wiederholt beanstandet, dass die langfristigen Kosten die einer staatlichen Beschaffungsmaßnahme so gut wie immer und zumeist massiv übersteigen. Für die aktuell rund 20 laufenden Projekte hat der Bund bis 2050 mehr als 20 Milliarden Euro reserviert, wobei sich mit jedem Jahr neue Risiken auftürmen. Allein die gehäuften Rechtsstreitigkeiten mit Betreibern verursachen Unsummen. Laut Replik des BMDV verschlang etwa das Schlichtungsverfahren zum Autobahnausbau zwischen Bockenem und Göttingen über 35 Millionen Euro an Staatsgeld.

Immerhin verspricht der Koalitionsvertrag gewisse Korrekturen in Richtung mehr Transparenz der Verträge und einer stärkeren »exekutiven, parlamentarischen und öffentlichen Kontrolle«. Aber was folgt daraus? Auf Perlis Frage, ob sich hierdurch Neuerungen ergäben, und ob die Regierung die Risikoverteilung in den ÖPP-Kontrakten ändern werde, setzte es ein knappes »Nein«. Auch werde von der »Veröffentlichung konkreter Inhalte der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (…) mit Blick auf laufende und noch durchzuführende Vergabeverfahren im Ergebnis abgesehen«. Für Perli liegt hier ein »klarer Bruch« des Koalitionsvertrags vor, zumal die Verträge auch weiterhin »nach Abstimmung« mit dem Auftragnehmer lediglich »teilgeschwärzt« publiziert werden sollen.

Aus Sicht von Carl Waßmuth vom Verein »Gemeingut in BürgerInnenhand« (GiB) sind die Antworten der Regierung ein Offenbarungseid. »Es zeigt sich überdeutlich, was für ein grandioser Unfug ÖPP sind, und trotzdem grenzt die Ampel diese nicht wie versprochen ein«, sagte er am Dienstag zu jW. Tatsächlich drohen die Kosten im Zuge der gestiegenen Bau- und Energiekosten demnächst vollends aus dem Ruder zu laufen. Laut BMDV sind bereits Gespräche über Preisanpassungen im Gange.