Unerwünschter Besuch

Georg Ismar/dpa Im Visier der China-Gegner: Olaf Scholz beim Besuch der Verbotenen Stadt in Beijing (17.1.2019)

Vor der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz in die Volksrepublik China, die am Freitag beginnen soll, rühren Akteure, denen es grundsätzlich nicht passt, dass diese Reise überhaupt stattfindet, weiter die Trommel für eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen Berlin und Beijing. Am Dienstag hatten drei Organisationen zu einer Pressekonferenz in Berlin geladen, Motto: »Das China-Risiko – was muss sich an der China-Strategie der Bundesregierung ändern.« Geboten wurde ein Rundumschlag mit Kritik an China und den deutsch-chinesischen Beziehungen. Scholz wurde aufgefordert, seinen Besuch entweder gleich ganz abzusagen oder in Beijing zumindest das Thema Menschenrechte ebenso anzusprechen wie das Thema Handelsbeziehungen.

Die schärfsten Stellungnahmen kam von Dolkun Isa, Präsident des sogenannten Weltkongresses der Uiguren. In den vergangenen fünf Jahren habe China »Millionen von Uiguren in Konzentrationslagern festgehalten, wo sie gefoltert, vergewaltigt und zu Zwangsarbeit gezwungen« worden seien. Uigurische Frauen würden zwangssterilisiert, Kinder von ihren Familien getrennt. »Die Zukunft unseres Volkes ist in Gefahr«, rief Isa aus. Scholz habe beschlossen, Xi Jinping »zu huldigen und dabei das menschliche Leid von Millionen Menschen außer acht zu lassen«. Die Entscheidung des Kanzlers, mit einer Wirtschaftsdelegation nach Beijing zu reisen, zeige, dass »die Bundesregierung weiterhin Profit über Menschenrechte stellt«.

In dieselbe Kerbe wie Isa hieb Wenzel Michalski, Deutschland-Direktor von Human Rights Watch. Ohne weiter auf die Provokationen des »Westens« einzugehen, sprach er von »chinesischen Aggressionen gegenüber Taiwan«, die zuletzt »ernst und eklatant« geworden seien. Die »Gesamtlage« in China habe sich verschlechtert. Michalski erklärte, bei diesem Besuch dürfe es kein »business as usual« geben. Die Menschenrechtsfrage müsse »mindestens so prominent auf den Tisch gebracht werden wie wirtschaftliche Interessen«. Da Scholz nur mit Wirtschaftsführern reise, glaube er aber nicht, dass das geschehen werde.

Auch Sabine Ferenschild von »Südwind – Institut für Ökonomie und Ökumene« betonte, Scholz müsse das Thema Menschenrechte ansprechen. In der Region Xinjiang seien Millionen Menschen in den vergangenen Jahren zur Arbeit gezwungen worden. Es gehe um Textilien, Lebensmittel, Teile für Autos und Werkstoffe für Solaranlagen. »Man kann bei keiner Lieferkette, die Kontakte zur Produktion in Xinjiang hat, ausschließen, dass Zwangsarbeit in der Lieferkette steckt«, erklärte Ferenschild. Sie und Michalski verwiesen auf das ab 2023 geltende Lieferkettengesetz.

Aus der Ferne schaltete sich auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) in die Debatte über die Scholz-Reise ein. Bei einem Besuch in der zentralasiatischen Republik Usbekistan, das nicht unbedingt als Hort der Menschenrechte bekannt ist, ließ sie am Dienstag verlauten, »dass wir als Bundesregierung eine neue China-Strategie schreiben, weil das chinesische Politiksystem sich in den letzten Jahren massiv verändert hat und damit sich auch unsere China-Politik verändern muss«. Sie erwarte, dass Scholz Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping »zentrale Botschaften« der Bundesregierung übermittle. Dazu gehöre, dass Fragen wie faire Wettbewerbsbedingungen, Menschenrechte und die Anerkennung des internationalen Rechts »Grundlage der internationalen Kooperation« seien.