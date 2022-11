Rückläufiger Protest

Sebastian Willnow/dpa Rechter Schulterschluss in der Lutherstadt (Wittenberg, 31.10.2022)

Erneut sind am Montag in vielen Orten in Ostdeutschland Zehntausende Demonstrantinnen und Demonstranten gegen die Politik der Ampelregierung, gegen die infolge des Wirtschaftskrieges gegen Russland stark gestiegenen Energiepreise, aber auch für Frieden und gegen die als autoritär empfundenen Coronamaßnahmen auf die Straße gegangen. Wie schon in den vergangenen Wochen war nach einem Höhepunkt der montäglichen Proteste in Ostdeutschland am 3. Oktober mit rund 100.000 Teilnehmern ein Rückgang der Teilnehmerzahlen zu erkennen.

Allerdings sind Behördenangaben über Teilnehmerzahlen mit Vorsicht zu genießen. Sie bewegen sich erfahrungsgemäß am unteren Ende der Schätzungen. Da es sich oftmals um nicht angemeldete »Spaziergänge« handelte, hat die Polizei gerade in kleineren Orten zudem nicht in jedem Fall Kenntnis davon erlangt oder diese weitergemeldet. Während die Demonstrationsteilnehmer weitgehend einem bürgerlichen Spektrum zuzurechnen waren – darunter angesichts der Energiepreissteigerung um ihre Existenz bangende kleinere Unternehmer und Handwerker –, lag die Organisation der Proteste häufig bei rechten Zusammenschlüssen oder dem »Querdenker«-Spektrum, während Linke weitgehend mit Abwesenheit glänzten.

In Thüringen fanden nach Kenntnis der Polizei 40 Demonstrationen mit einer erstaunlich genau bezifferten Teilnehmerzahl von 14.673 Personen statt, teilte die Landespolizeidirektion in Erfurt am Dienstag gegenüber jW mit. Nur 17 dieser Versammlungen seien angemeldet gewesen. Für Brandenburg meldete das Polizeipräsidium in Potsdam gegenüber jW 42 der Polizei zur Kenntnis gelangte Versammlungen mit insgesamt etwa 6.300 Teilnehmern, die größte davon mit 700 Demonstranten in Wittenberge. In Mecklenburg-Vorpommern seien mehrere tausend Teilnehmer in etlichen Städten zusammengekommen, meldete der Nordkurier unter Berufung auf die Polizei ohne genauere Zahlenangaben. Wegen des Feiertags seien es wohl deutlich weniger als in den letzten Wochen gewesen, so war der Aufzug in Schwerin gleich ganz ausgefallen.

Auf Kundgebungen etwa in Neubrandenburg und Neustrelitz mit jeweils einigen hundert Teilnehmern stand die Friedensfrage im Vordergrund. Gefordert wurden ein Rüstungsexportstopp in Krisengebiete, ein Ende der Russland-Sanktionen, Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sowie ein Austritt Deutschlands aus der NATO. Ohne wirksame staatliche Hilfen zur Dämpfung der Strom- und Gaspreise drohe eine »Entindustrialisierung« in Deutschland, warnten Redner.

In Sachsen-Anhalt gab es laut Polizeiangaben gegenüber jW 41 Versammlungen mit 7.900 Teilnehmern. Rechte Gruppierungen aus mehreren Bundesländern hatten angesichts des Reformationstages, der an den Thesenanschlag Martin Luthers an der Wittenberger Schlosskirche vor 505 Jahren erinnert, in die Lutherstadt mobilisiert. Dem Aufruf unter anderem der faschistisch-separatistischen Freien Sachsen sowie von Zusammenschlüssen aus dem »Querdenker«-Spektrum wie den »Ärzten für Aufklärung« zur »Reformation 2.0« folgten nach Polizeiangaben etwa 2.700 Personen. Martin Kohlmann, Vorsitzender der Freien Sachsen, forderte, Sachsen solle wie zu »Luthers Zeiten« auch Thüringen, Sachsen-Anhalt und den Süden Brandenburgs umfassen. Jürgen Elsässer, Chefredakteur des Compact-Magazins, beklagte, Deutschland sei nicht souverän, und forderte: »Ami, go home!« Auch der Fraktionsvorsitzende der AfD im Brandenburger Landtag, Christoph Berndt, gehörte zu den Rednern. Bei der Demonstration waren sowohl ein Banner mit dem von Neonazis verwendeten Spruch »Deutschland steht auf!« als auch die der DDR-Friedensbewegung entlehnte Losung »Schwerter zu Pflugscharen« zu sehen. Blaue Fahnen mit weißen Friedenstauben wehten neben Deutschlandfahnen und Fahnen des Königreichs Sachsen.

Im Freistaat seien vielerorts weniger Teilnehmer zu den Versammlungen gekommen als im Vorfeld erwartet, hieß es von seiten der sächsischen Polizei ohne genaue Zahlenangaben. Etliche tausend waren es dennoch. Zum Schulterschluss verschiedener rechter und faschistischer Strömungen kam es insbesondere in Zwickau, wo auf dem Montagsprotest eines örtlichen »Bürgerbündnisses Volksstimme Zwickau« neben dessen Vertretern auch Redner der NPD-nahen Pseudogewerkschaft »Zentrum«, der Freien Sachsen sowie der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete Thomas Rudy sprachen. Ein AfD-Bundestagsabgeordneter habe seine Rede kurzfristig mit Hinweis auf ein dann drohendes Parteiausschlussverfahren abgesagt, meldeten die Freien Sachsen über ihren Telegram-Kanal. Offiziell gilt in der AfD noch ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit dieser Vereinigung.