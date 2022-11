»Bürger-Hartz« noch zu viel

Henning Scheffen/imago Auch im »Hartz-IV-Regime« gibt es bereits Pflichtarbeit ohne Anspruch auf Lohn (und Sinn) - etwa im Bereich der Grünpflege: Ein-Euro-Jobs

Bereits 2016 erklärte der amtierende Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, seine Partei würde sich dort, wo »der kleine Mann ungerecht behandelt wird«, dafür einsetzen, »dass er gerecht behandelt« werde. Was die AfD darunter versteht, zeigt sie in der aktuellen Debatte um die geplante Einführung des »Bürgergelds«.

Die Ampelkoalition will Hartz IV, das seit 2005 geltende Arbeitslosengeld 2, ab kommendem Jahr mit dem »Bürgergeld« ersetzen. Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, hatte dies mit mehr Anerkennung von Lebensleistungen begründet. So soll der Regelsatz um 53 Euro aufgestockt und weniger Sanktionen angewendet werden. Während Sozialverbände diese Maßnahmen als unzureichend ablehnen, gehen sie der AfD viel zu weit. In ihrem Antrag an den Bundestag vom 12. Oktober verlangt die Partei, am »bewährten Prinzip des Förderns und Forderns« festzuhalten. In völliger Verdrehung der Tatsachen machen die Rechten schon im Antragstitel das »Bürgergeld« zu einem »bedingungslosen Grundeinkommen«.

Die von Leistungsbeziehenden so gefürchteten Sanktionen bleiben darin in anderer Form auch weiterhin erhalten: Versäumt man Jobcentertermine, kann der Regelsatz um bis zu 30 Prozent gekürzt werden. Ginge es nach der AfD, würde der Leistungsbezug »nach einer Karenzzeit von sechs Monaten« an »Bürgerarbeit mit 15 Wochenstunden geknüpft werden«. Über eine Bezahlung für diese Arbeit schweigt sich der Antrag der AfD aus. Sollten sich Leistungsbeziehende dem widersetzen, sollen sie nach dem Willen der AfD nur noch Sachleistungen erhalten. Außerdem verlangt sie eine verschärfte Residenzpflicht für Leistungsbeziehende: Wer die von der AfD angestrebte »aktivierende Grundsicherung« erhalte, müsse »sich grundsätzlich im zeit- und ortsnahen Bereich im Inland« aufhalten. Fahre man ohne vorherige Information des Jobcenters ins Ausland, würde »ein Leistungsausschluss« drohen, so der dritte Punkt des Antrags.

Entsprechend zynisch fiel die Rede von Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion im Bundestag aus. Das »Bürgergeld«, so Kleinwächter, sei unsozial, »denn es übervorteilt diejenigen, die nicht arbeiten, gegenüber denjenigen, die jeden Tag den Wohlstand in unserem Land erwirtschaften«. Die »Altenpflegehelferin, die jeden Tag auf die Arbeit« gehe, wisse nicht mehr, »wie sie mit ihrer Tochter noch durch den Winter kommen soll«, weil die Heizkosten zu hoch seien. Dass die Vorschläge der AfD bezüglich des »Bürgergelds« der Altenpflegehelferin nicht helfen würden, die »Wohnung zu beheizen«, verschwieg Kleinwächter. Im Gegenteil würde Zwangsarbeit für Leistungsbezieher das Lohnniveau sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mutmaßlich weiter sinken lassen.

Die AfD zeige mit ihren Forderungen, dass es ihr vor allem um »die kapitalistische Verwertung« der Leistungsbeziehenden »als billige Lohnarbeiter« gehe, kommentierte Harald Thomé, der sich für die Rechte von Menschen im SGB-II-Bezug einsetzt, gegenüber jW. Diese Partei, so Thomé weiter, vertrete »nicht im Entferntesten die Interessen der Armen, Einkommensschwachen oder Rentnerinnen und Rentner«. Das Herangehen der AfD an Fragen der sozialen Unterstützungsleistungen ist nicht neu: Schon 2020 pflichtete der noch immer im Amt befindliche sächsische Landesvorsitzende seiner Partei, Jörg Urban, auf einer Veranstaltung im erzgebirgischen Olbernhau dem Gastredner bei, der einen Wahlrechtsentzug für Empfänger von Transferleistungen forderte.

»Dem kleinen Mann« droht auch ohne AfD genug Ungemach durch das neue Gesetz. Auch die neuen Regelungen würden »Armut per Gesetz« bedeuten, so Thomé. Als angemessenen Namen schlägt er »Bürger-Hartz« vor.